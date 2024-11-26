Нудить через стрес? Чому так трапляється та як собі допомогти

Лікар розповів, чи буває нудота від стресу

Ви коли-небудь відчували дискомфорт у животі чи нудоту перед важливою подією? Причиною цих неприємних симптомів, ймовірно, є стрес.

Утім, не варто засмучуватися, адже з цим можна впоратися та навіть уникнути, пише Cleveland Clinic.

Як саме – розповів лікар загальної практики Тімоті Трамонтана.

Чи може стрес викликати нудоту та блювання?

Перебуваючи у стресі, організм вивільняє потік гормонів, щоб підготувати нас до зустрічі із загрозою або до втечі від неї. Ці гормони "запалюють запобіжник", який запускає реакцію "бий або тікай".

Це впливає на всі системи організму, зокрема й шлунково-кишковий тракт.

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"Наша тривога може перетворитися на низку шлунково-кишкових симптомів, як-от нудота від стресу, біль у животі, зміни у звичках кишківника і навіть блювоту", – пояснив Тімоті Трамонтана.

Проте не всі відчувають нудоту та блювоту від стресу. Доктор Трамонтана каже, що певні хвороби можуть зробити нас більш схильними до цього. Наприклад:

захворювання шлунково-кишкового тракту, зокрема синдром подразненого кишківника;

розлади психіки, зокрема депресія та тривожний розлад.

Як запобігти нудоті?

Доктор Трамонтана переконаний, що вберегтися від цього допоможе профілактика. Фахівець рекомендує дотримуватися трьох звичок.

1. Виконуйте фізичні вправи

Рух підвищує рівень "гормону щастя" серотоніну, покращує настрій і може захистити організм від згубного впливу стресу.

"Якщо ви зараз не дуже фізично активні, то поступово збільшуйте фізичні навантаження до 30 хвилин помірної активності: плавання, швидка ходьба, танці або робота в саду. Треба робити це щонайменше п'ять днів на тиждень", – пояснив лікар Тімоті Трамонтана.

2. Медитація

Спеціаліст радить почати з 10-хвилинної медитації. Її можна виконувати під наглядом тренера, прочитати інструкції в Інтернеті чи відвідувати заняття в залі. Згодом цей час можна збільшити до 20 хвилин на день.

3. Здорове харчування

Трамонтана каже, варто спробувати їсти частіше, але меншими порціями.

"Більша кількість їжі може зробити вас більш схильними до нудоти. Коли ви перебуваєте в стані стресу, нудота може посилитися", – зауважив медик.

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Якщо нудота вже виникла, як собі допомогти?

Результати досліджень свідчать, що допомогти із легкою стресовою нудотою може перцева м’ята. Крім того, вона покращує травлення.

Тому доктор Трамонтана радить випити м’ятний чай або використовувати олію м’яти перцевої.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо нудота від стресу стала регулярною, то слід звернутися по допомогу до медичного закладу.

"Якщо є кілька епізодів нудоти, які проходять, коли стрес зникає, то, ймовірно, ми визначили тригер. Але якщо це продовжується, то ваш лікар має попрацювати з вами, щоб з'ясувати причину та виключити будь-які інші проблеми зі здоров’ям", – наголосив лікар Тімоті Трамонтана.