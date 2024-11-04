Холодний піт і розлад травлення: 7 неочевидних симптомів, які вказують на наближення інфаркту

7 симптомів, які можуть попереджати про інфаркт

Тіло здатне попереджувати людину про майбутній серцевий напад. Дехто починає відчувати ранні ознаки інфаркту за день або за кілька годин до того, які він станеться.

Якщо вчасно розпізнати ці симптоми, ризик померти від серцевого нападу значно знижується.

На які саме тривожні сигнали варто звертати увагу – розповіли у Cleveland Clinic.

За словами кардіологині Жаклін Таміс-Холланд, у деяких людей серцевий напад розвивається поступово, а його ознаки – не схожі на екстрені.

До них належать:

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тиск у грудях (не біль);

біль у руках, щелепі, шиї або спині;

холодний піт;

печія або розлад травлення;

задишка;

нудота або блювання;

незвична втома.

Як попереджає Таміс-Холланд, ігнорування цих ознак може бути небезпечним для життя.

Серцеві напади виникають через закупорку однієї з кровоносних судин у вашому серці – кров не може потрапити до серця, а без неї серцевий м'яз починає відмирати.

Якщо кровотік швидко не відновити, результатом може стати незворотне пошкодження серця або смерть.

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Чи залежать симптоми від статі?

Біль або тиск у грудях є найпоширенішим симптомом серцевого нападу – незалежно статі. Однак кардіологиня зазначає, що близько 30% жінок частіше мають менш очевидні ознаки інфаркту, зокрема:

задишку, втому і безсоння;

біль у спині, плечах, шиї, руках або животі;

нудоту і блювоту.

Крім того, жінки менш схильні до відчуття болю в грудях (особливо в центрі) або розладу травлення.

Ці ледь помітні ознаки викликають особливе занепокоєння, адже жінки більш ніж удвічі частіше за чоловіків помирають від серцевого нападу.

Фактори ризику серцевого нападу

Особливо уважними та обережними треба бути людям, які відчувають перераховані симптоми та мають:

ожиріння;

діабет;

серцеві захворювання або попередній серцевий напад;

високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину;

сімейну історію серцевих нападів;

звичку до куріння.

Однак серцевий напад може статися у будь-кого, незалежно від віку, статі чи стану здоров'я.

Контроль за кров’яним тиском, рівнем холестерину та вагою, регулярне виконання фізичних вправ, здорове харчування та відсутність звички до куріння допоможуть зменшити ризик інфаркту.

Коли слід звертатися за допомогою?

Якщо є хоч найменша ймовірність того, що у вас серцевий напад, треба викликати швидку допомогу. Без негайного лікування серцева тканина починає відмирати.

"Час – це м'язи. Що швидше лікар почне лікування, то кращим буде результат. Швидке лікування може мати вирішальне значення для виживання", – наголосила Жаклін Таміс-Холланд.

Водночас сідати за кермо й самостійно їхати до лікарні може бути небезпечно, адже є ризик втратити свідомість.