Як відрізнити інфаркт від зупинки серця: симптоми

Інфаркт і зупинка серця – не одне і те ж

Часто терміни "інфаркт" і "зупинка серця" використовують як синоніми, але ці стани мають різні причини, симптоми та лікування. Розуміння різниці між ними може врятувати життя.

Як відрізнити інфаркт від зупинки серця, пише Health.

Що таке інфаркт?

Інфаркт виникає, коли одна або декілька артерій заблоковані. Це заважає кровотоку, і частина серцевого м'яза починає відмирати через нестачу кисню. Основною причиною інфаркту є атеросклероз, коли в судинах накопичуються холестеринові бляшки, які можуть розірватися і утворити тромб. Такий тромб може повністю або частково перекрити кровотік, викликаючи інфаркт.

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Що таке зупинка серця?

Зупинка серця – це стан, при якому серце раптово припиняє працювати і не може перекачувати кров. Це призводить до негайної втрати свідомості, відсутності пульсу та зупинки дихання. Зупинка серця може бути спричинена аритміями (ненормальні ритми серця), вродженими вадами серця, гіпоксією (низьким рівнем кисню), або навіть інфарктом.

Симптоми інфаркту та зупинки серця

Інфаркт:

біль у грудях, який може віддавати в щелепу, шию або ліву руку;

утруднене дихання;

тривожність і відчуття паніки;

втома або слабкість;

серцебиття;

нудота або блювота.

Зупинка серця:

раптова втрата свідомості;

відсутність дихання;

немає пульсу;

синюшність шкіри;

можливий біль у грудях перед втратою свідомості;

нездатність дихати або хрипи.

Причини: як виникають інфаркт і зупинка серця?

Інфаркт виникає через порушення кровотоку в серці. Причиною може бути закупорка коронарних артерій бляшками холестерину. Цей процес може тривати роками, поступово звужуючи артерії. У певний момент бляшка може розірватися, що призведе до утворення тромбу і різкого порушення кровотоку.

Зупинка серця, з іншого боку, можуть спричинити кілька факторів, зокрема:

аритмії, як-от фібриляція шлуночків або тахікардія;

вроджені вади серця або захворювання клапанів серця;

або захворювання клапанів серця; нестача кисню (гіпоксія);

(гіпоксія); низька температура тіла (гіпотермія);

(гіпотермія); дисбаланс електролітів , зокрема калію, магнію або кальцію;

, зокрема калію, магнію або кальцію; гіпоглікемія (низький рівень цукру в крові);

(низький рівень цукру в крові); тромб в легенях (тромбоемболія);

(тромбоемболія); тампонада серця (накопичення рідини навколо серця);

(накопичення рідини навколо серця); пневмоторакс (колапс легені).

Як лікувати ці стани?

Лікування інфаркту полягає у швидкому відновленні кровотоку до серця. З цим можуть допомогти медикаменти, як-от тромболітики, антикоагулянти для запобігання подальшому утворенню тромбів, ангіопластика – процедура, під час якої судинний хірург використовує катетер для розширення заблокованої артерії і відновлення кровотоку.

Лікування зупинки серця вимагає негайних дій:

серцево-легеневої реанімації (СЛР): якщо людина втратила свідомість і не дихає, необхідно негайно розпочати СЛР. Це допоможе підтримувати кровотік до органів;

автоматичного зовнішнього дефібрилятора (АЗД): цей прилад може відновити серцевий ритм шляхом подачі електричного імпульсу.

Чому важливо знати різницю?

Інфаркт та зупинка серця — це різні стани, які потребують негайного втручання. Хоча інфаркт трапляється частіше, він може стати причиною зупинки серця. Розуміння симптомів, причин та методів лікування допоможе вам діяти швидко у критичних ситуаціях і, можливо, врятувати чиєсь життя.

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