Як запобігти серцевим хворобам і розпізнати ознаки небезпечного стану: поради від ЦГЗ

За появи проявів хвороб серця необхідно негайно звернутися до лікаря

Серцево-судинні захворювання є провідною причиною смерті в Україні та всьому світі.

Знання про причини, прояви та способи профілактики небезпечних для здоров’я і життя станів допоможуть запобігти їхньому виникненню, кажуть у Центрі громадського здоров’я.

Що таке серцево-судинні хвороби і як вони проявляються?

Серцево-судинні хвороби (ССЗ) – група захворювань серця та кровоносних судин. До цієї категорії відносять:

ішемічну хворобу серця (стенокардію та інфаркт міокарда);

артеріальну гіпертензію;

ураження судин головного мозку (інсульт);

ревматичну хворобу серця та інші патології.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 4 з 5 смертей від ССЗ спричинені інфарктом та інсультом.

Ішемічна хвороба серця (ІХС) – захворювання, за якого коронарні артерії, що постачають кров до серцевого м’яза, звужуються чи блокуються. Цю особливість викликає накопичення холестерину та інших ліпідів (зокрема жирів), тобто утворення атеросклеротичних бляшок.

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Накопичення речовин на стінках артерій (атеросклероз) зменшує постачання крові до серця, що може викликати біль у грудях (стенокардію), задишку або навіть серцевий напад.

У ЦГЗ додають, що гострим проявом ІХС є інфаркт міокарда.

Факторами ризику цього захворювання вважають куріння, надмірну масу тіла, діабет, а також сидячий спосіб життя. Крім того, генетичні особливості можуть сприяти схильності до ішемічної хвороби серця.

Зазвичай прояви ІХС розвиваються поступово та непомітно, іноді погіршення стану хворий може відчути лише під час сильних навантажень. Симптомами хвороби є:

ускладнене дихання;

відчуття нестачі повітря;

слабкість;

холодний піт ;

біль у грудях, який може поширюватися на плече, руку, шию чи інші частини тіла;

легше запаморочення.

Артеріальна гіпертензія або гіпертонія виникає, коли сила тиску крові на стінки артерій перевищує норму, спричиняючи пошкодження судин і збільшення навантаження на серце.

Причинами цього стану є неправильне харчування, надмірна маса тіла, вживання тютюну, алкоголю та стрес, кажуть фахівці Центру громадського здоров’я.

Гіпертонія проявляється через:

підвищений рівень артеріального тиску (понад 140/90 мм рт.ст.);

головний біль;

запаморочення;

біль у грудях;

задишку;

періодичний шум у вухах.

Аритмією називають порушення ритму серцебиття, зокрема занадто швидке, повільне або нерівномірне. Хвороба може бути вродженою, набутою та фізіологічною – як у спортсменів, які мають підвищене фізичне навантаження.

"Аритмії можуть бути небезпечними для життя та підвищувати ризик інсульту або серцевої недостатності", – кажуть у ЦГЗ.

Там додають, що найпоширенішими типами хвороби є фібриляція передсердь і шлуночкова (важкий порушений ритм), брадикардія (повільне серцебиття) та тахікардія (швидке серцебиття).

Причинами аритмій вважають високий артеріальний тиск, ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність, надмірне споживання кофеїну чи алкоголю, а також надмірну масу тіла.

Захворювання може спричиняти:

порушення ритму серцебиття;

запаморочення;

біль у грудях;

задишку;

непритомність.

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Серцева недостатність – патологічний стан, який викликають пізні серцево-судинні захворювання, внаслідок яких серце не здатне перекачувати достатньо добре кров, щоб забезпечити організм необхідною кількістю кисню та поживних речовин.

Хворі на серцеву недостатність можуть мати:

задишку;

порушення серцевого ритму;

сухий кашель;

зниження працездатності;

проблеми зі сном.

Також до ССЗ належить інсульт, інформують у ЦГЗ. Хоча він і вражає мозок, але виникає через проблеми з кровопостачанням. Зазвичай причинами цього є блокування або розрив кровоносної судини головного мозку.

Інсульти поділяють на:

ішемічний – спричинений згустком крові, що блокує постачання крові;

геморагічний – викликаний розривом судин і витоком крові у тканини мозку.

Причинами захворювання називають підвищений рівень артеріального тиску та фібриляцію передсердь.

Вищий ризик інсульту мають люди, які мають звичку курити, підвищений рівень холестерину чи хворіють на діабет.

У Центрі громадського здоров’я зауважують, що симптомами інсульту є:

раптове оніміння або слабкість обличчя, рук або ніг, особливо на одній стороні тіла;

сплутаність свідомості;

проблеми з мовленням;

труднощі з зором в одному чи обох очах;

труднощі з ходьбою;

запаморочення або втрата рівноваги.

"Пам'ятайте: при підозрі на інсульт важлива кожна хвилина – негайно викликайте бригаду екстреної медичної допомоги", – застерігають у Центрі громадського здоров'я.

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Як попередити розвиток серцево-судинних захворювань?

Варто намагатися дотримувати здорового способу життя, зокрема не курити, уникати вживання алкоголю, слідкувати за масою тіла та активно рухатися.

Нагадаємо, ВООЗ рекомендує виконувати фізичні вправи помірної інтенсивності щонайменше 150 хвилин щотижня – приблизно від 30 до 60 хвилин кожного дня.

Також у ЦГЗ радять дотримуватися засад здорового харчування, мати повноцінний сон. Не менш важливо регулярно проходити медичні огляди, перевіряти рівень артеріального тиску та холестерину.

Крім того, за можливості варто запобігати інфекційним хворобам.

Що робити, якщо є підозри на серцево-судинне захворювання?

У ЦГЗ рекомендують негайно звернутися до лікаря або викликати швидку, якщо відчуваєте будь-який із симптомів ССЗ, особливо біль у грудях та задишку.

"Вчасна діагностика може врятувати життя, оскільки багато серцево-судинних захворювань прогресують поступово, але мають серйозні наслідки при запущених стадіях", – наголошують у ЦГЗ.

Раніше ми розповідали, чому варто звертатися до медичного фахівця за найменших підозрах на хворобу серця.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!