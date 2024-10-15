Астигматизм: що це таке і як з цим жити

Що таке астигматизм і як його вилікувати

Чи помічали ви, що ваш зір став нечітким? Можливо, ви відчуваєте втому очей або часті головні болі, особливо після тривалого часу перед екраном?

Якщо так, цілком імовірно, що у вас астигматизм – одна з найпоширеніших причин розмитого зору.

Що провокує астигматизм, як його розпізнати та які способи лікування існують, пояснюють у IFLScience.

Що відбувається з оком при астигматизмі?

Зазвичай наше око має форму майже ідеальної кулі, і це допомагає світлу правильно фокусуватися, щоб ми бачили чітко. Але у людей з астигматизмом форма ока більше нагадує м'яч для регбі – воно трохи витягнуте, а не кругле.

Через це світло не фокусується правильно на сітківці – частині ока, яка "передає" зображення до мозку. І тому ми бачимо не чітко, а розмито.

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Як це виглядає?

Люди з астигматизмом можуть бачити все трохи розмазаним, незалежно від того, дивляться вони на це далеко чи близько.

Це може призводити до головного болю, втоми очей або проблем із нічним зором. Деколи люди часто мружаться, щоб краще сфокусуватися.

Чому це трапляється?

Вчені точно не знають, що спричиняє астигматизм. Найчастіше це просто особливість, з якою народжуються або яка проявляється в дитинстві. І якщо у когось із вашої родини був астигматизм, є шанс, що і у вас він теж може бути.

А твердження, що астигматизм може виникнути через те, що ви дивилися телевізор занадто близько або читали при поганому освітленні – це неправда.

Як лікують астигматизм?

Не кожен, у кого є астигматизм, потребує лікування. У багатьох людей це дуже легка форма, яка не заважає нормально жити.

Але якщо ваш зір через це порушення помітно погіршився, то найпростіший спосіб виправити це – носити окуляри або контактні лінзи. Вони допомагають світлу правильно фокусуватися на сітківці й усувають розмитість.

Інший варіант – це операція. Вона змінює форму рогівки (передня частина ока), щоб світло фокусувалося правильно. Але операція має свої ризики, тому варто добре подумати і обговорити всі варіанти з лікарем.

Раніше ми розповідали, чи можуть окуляри погіршити зір при тривалому використанні.