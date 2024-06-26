Астигматизм, кон'юнктивіт та косоокість: з якими хворобами очей ВЛК може визнати непридатним до військової служби

Для того, щоб зробити висновок про стан здоров'я військовозобов'язаного, військово-лікарська комісія (ВЛК) має користуватися Розкладом хвороб, затвердженим Міністерством оборони.

У ньому описали захворювання та стани, з якими людину можуть визнати "непридатною", "придатною" чи "придатною до служби в тилу". Серед них – проблеми із зором.

З якими хворобами очей та гостротою зору військовозобовʼязаного не можуть мобілізувати, "УП.Життя" пояснює разом із головним лікарем Британського офтальмологічного центру Андрієм Жуком.

Хвороби повік, сльозового апарату та конʼюктивіт

Непридатні до військової служби:

Ті, у кого виявлять значні порушення зору на обох очах через вади положення повік, орбіти та кон’юктиви. Орбіта – це кісткова порожнина в черепі, де розташоване очне яблуко, а кон’юнктива – слизова оболонка під повікою.

До цієї категорії відносять людей, які мають зрощення повік, різко виражений виразковий блефарит з рубцевим переродженням та значним випадінням вій. Цей стан викликає сильне почервоніння та біль повік, а на їхніх краях утворюються рани, пояснює офтальмолог.

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"Виразковий блефарит – бактеріальне захворювання переднього краю повік, яке може викликатись широким колом збудників (стафілококами, стрептококами, моракселою) та схильне до частого рецидивування. Такий стан може супроводжуватись значним відчуттям дискомфорту, почервоніння та болю, випадінням вій та утворення маленьких ранок по краю повік", – розповідає Андрій Жук.

Крім того, непридатними будуть ті, у кого підтвердили захворювання сльозових шляхів, яке не можна вилікувати хірургічно. А також хронічне трахоматозне ураження кон’юнктиви. Це хвороба, через яку на внутрішній поверхні повік утворюються рубці і може сильно погіршуватися зір.

Непридатність людині встановлюють і через опущення верхньої повіки (птоз). Але за умови, якщо вона прикриває більш ніж половину зіниці на одному оці або не менше третини зіниці на обох очах.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, хто має незначні вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірно виражені захворювання повік та сльозових шляхів на одному або обох очах. Тобто, якщо ці порушення не заважають бачити.

Придатним до служби в тилу будуть люди з опущенням верхньої повіки (птозом), якщо вона прикриває половину зіниці на одному оці або менше третини зіниці на обох очах.

Крім того, до цієї категорії відносять тих, хто хворіє на хронічний кон’юнктивіт з гіпертрофією та сильним набряком. Кон'юнктивіт – це запалення слизової оболонки ока, а за гіпертрофії вона ще й збільшується в розмірах.

"У більшості випадків таким терміном характеризують запалення слизової оболонки ока, яке має алергічний характер. Під час такого типу запального процесу відбувається гіпертрофія – збільшення в розмірах клітини чи тканини слизової оболонки, що може проявлятись набряком, почервонінням або появою додаткової тканини в зоні запалення, якщо воно набуває хронічного, тривалого перебігу", – каже лікар.

Військовозобов'язані з хронічним кон'юнктивітом будуть придатними до служби у ТЦК, військових частинах, медичних підрозділах megaflopp/depositphotos

Однак такий ступінь придатності встановлять, якщо хворобу не вдалося вилікувати і вона загострюється не менше двох разів на рік.

Сюди також належать рецидивуючі, помірно виражені блефарити – рубці на повіках, які можуть заважати бачити, і після лікування з'являються знову.

Придатні до військової служби:

Ті, кому підтвердять простий блефарит через який на повіках з'явилися лусочки, а на їхніх краях незначне почервоніння (гіпермія) з набряками та сльозотечею або без.

Також придатними будуть люди з фолікулярним кон’юнктивітом і дрібними рубцями на кон’юнктиві. Під час першого виду хвороби слизова покривається фолікулами – своєрідними "вузликами", повіки опухають і червоніють.

Придатність встановлять тому, хто має опущення верхньої повіки (птоз), якщо верхня повіка покриває менше третини зіниці на одному оці.

Короткозорість, далекозорість і астигматизм

Непридатні до служби:

Ті, хто має короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12 діоптрій.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Люди з короткозорістю або далекозорістю будь-якого ока в одному із меридіанів від 6 до 12 діоптрій або астигматизм у двох головних меридіанах більше ніж 3 діоптрії.

"Астигматизм – це порушення оптичної системи ока, при якому предмети виглядають нечітко, розмито чи викривлено на будь-якій відстані. Також зображення може мати смуги, округлі вогні виглядають як овали та виникають труднощі з фокусуванням на певних відстанях" , – говорить Андрій Жук.

Придатні до служби:

Ті, хто має короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів від 3 до 6 діоптрій. Або ж астигматизм будь-якого виду з різницею чіткості бачення у двох головних меридіанах від 2 до 3 діоптрій.

Хвороби м'язів ока та косоокість

Непридатні до служби:

Ті, у кого паралізовані мʼязи очного яблука, і через це усі предмети навколо двояться в очах. Такий стан називають диплопією. "Непридатними" також будуть люди з паралітичною косоокістю, яка зʼявилася через стійку диплопію, внаслідок травми ока чи ураження головного мозку.

"Диплопія – це гостре порушення зору, що характеризується сприйняттям одного об`єкта як двох окремих. Цей стан також відомий як "двоїння в очах", – пояснює лікар.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, у кого паралізовані рухові м’язи ока, однак немає диплопії – постійного двоїння в очах. Сюди також відносять співдружню косоокість, якщо через неї зникає бінокулярний зір. Тобто, коли косоокість не дає можливості бачити двома очима так, щоб зображення зливалися в один образ.

Люди з косоокістю будь-якого типу не будуть придатними до повноцінної служби у війську.

Катаракта, "тунельний зір", хвороби кришталика та очного яблука

Непридатні до служби:

Ті, кому діагностують різко виражені хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, кришталика, судинної оболонки ока.

А також хвороби скловидного тіла та очного яблука, неврит зорового нерва, ураження зорових шляхів, які прогресують і значно знижують можливість бачити.

Тобто, якщо гострота зору в окулярах чи контактних лінзах у людини не буде вищою ніж 0,2. У положенні про ВЛК її називають "максимально переносимою корекцією". Це не об'єктивний зір, а лише той, який можна отримати після підбору комфортних окулярів чи лінз, говорить офтальмолог.

До цих хвороб відносять спадкову абіотрофію сітківки, коли неушкоджена лише центральна її частина – "тунельний зір". Офтальмолог додає, що через це порушення людина також може погано бачити у темряві, чи навпаки – при світлі.

"Симптоматика хвороби включає зниження здатності до бачення в темряві, погіршення гостроти зору, поява дефектів в полі зору. Неушкоджена тільки центральна частина сітківки, що формує "тунельний зір". Проте бувають випадки, коли випадають центральні ділянки або обмежені сектори зору. Нерідко може виникнути розвиток світлобоязні", – пояснює Андрій Жук.

Непридатними до служби будуть люди після кератопластики – пересадки рогівки на обох очах. Крім того, ті, хто має кератоконус III або IV стадії на обох очах та будь-який вид катаракти. Кератоконус – це стоншення рогівки, коли вона випинає у формі конуса і через це погіршується зір, а катаракта – помутніння кришталика ока.

Люди з катарактою – непридатні до військової служби GarnaZarina

"У хворого на катаракту знижується гострота зору, картинки стають розпливчастими, з каламутними плямами, кольори втрачають свою яскравість. Також може бути підвищена чутливість до яскравого освітлення, виникнення відблисків при погляді на джерело світла, зниження зору у сутінках. Часто такий зір неможливо скоригувати окулярами", – говорить лікар.

Ще до цієї категорії відносять людей з порушенням, внаслідок якого з поля зору випадає певна ділянка. Це означає, що периферичний зір порушується за типом геміанопсії. Але непридатною людину визнають лише за умови, якщо через захворювання атрофуються зорові нерви і це значно порушує зір.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, хто має різко виражені хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, кришталика, судинної оболонки ока на одному оці або помірно виражені на обох очах.

А також кератоконус II стадії, кератоконус III або IV стадії на одному оці або кетароглобус. Під час цих захворювань рогівка стоншується, стає кулястою або конусовидною і через це у хворого погіршується зір.

Придатними будуть і люди з відсутністю кришталика або його вивихом, якщо це лише помірно знижує здатність бачити.

Крім того, ті, у кого короткозорість обох очей більша ніж 3 діоптрії. Але за умови, що при цьому структура очей порушена вроджено чи змінилася через травми або запалення. Тобто, дно ока зазнало дегенеративно-дистрофічних змін, як пишуть у положенні.

"Дистрофічне ураження частіше всього пов’язане зі зміною структури очей, яке є вродженим або змінилось внаслідок порушення процесів обміну в тканинах. Дегенеративні зміни частіше набуті і пов’язані зі змінами тканин, які виникають після запальних процесів, травм, опіків та інших причин", – каже офтальмолог.

Сюди також відносять периферичні розриви сітківки без її відшарування і атрофію зорового нерва – зменшення в розмірах, через яке може значно погіршуватися зір. Але лише у тому випадку, якщо гострота зору в окулярах чи лінзах при цьому від 0,2 до 0,5 (максимально переносима корекція).

Максимально переносима корекція – це зір у комфортних лінзах чи окулярах IgorVetushko/depositphotos

Придатні до служби:

Ті, хто має помірно виражені хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, кришталика, судинної оболонки ока. Або ті, хто має, незначні хвороби обох очей, які не прогресують та рідко загострюються.

Також людина зі штучним кришталиком на одному або обох очах після операцій без ускладнень. Або якщо їй імплантували рефракційні лінзи. Крім того, придатною буде людина після лазерної корекції, де їй сформували рогівковий клапоть на оці, який допомагає краще бачити.

Якщо людині провели реконструктивну операцію на рогівці або склері, її визнають тимчасово непридатною і дадуть відстрочку від служби на два місяці. Військовому в такому випадку дозволять піти у відпустку для лікування і звільнять від службових обов'язків.

У положенні також згадують, що коли в око людині потрапило стороннє тіло, але функції ока збережені (гострота зору, поле зору, адаптація у темряві) і немає запалення, вона визнається придатною до військової служби.

Однак у такому випадку її не призначають до складу екіпажів танків та бойових броньованих машин, водієм іншого транспорту та на роботи, які можуть викликати вібрацію тіла.

Відшарування та розрив сітківки

Непридатні до служби:

Ті, у кого виявлять відшарування та розрив сітківки на одному або обох очах із сильно порушеною можливістю бачити. Зокрема після безуспішного хірургічного лікування.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, хто має відшарування та розрив сітківки на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування.

До хірургічного лікування не відносять відмежувальну лазерну коагуляцію сітківок, яку проводять для профілактики розвитку їхнього відшарування.

Однак у цій категорії не будуть враховувати периферичні дрібні розриви сітківок, які не впливають на можливість бачити і не потребують оперативного лікування, пишуть у положенні. Тобто, люди з такими порушеннями будуть повністю придатними.

Глаукома

Непридатні до служби:

Ті, хто має глаукому у розвиненій стадії на обох очах. Глаукома – хвороба, яка вражає зоровий нерв через підвищений тиск всередині ока. У розвиненій стадії може призвести до сліпоти.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, хто має глаукому у розвиненій стадії на одному оці або у початковій стадії на одному чи обох очах.

Придатні до служби:

Ті, хто має офтальмогіпертензію – підвищений внутрішньоочний тиск на одному чи обох очах.

Вирішувати, чи встановити придатність, ВЛК має після того, як хворий пройде лікування (медикаментозне або хірургічне). Рішення залежить від того, наскільки стабілізувався зір.

Непридатними до військової служби будуть люди з розвиненою глаукомою на обох очах Syda_Productions/depositphotos

Розлади зору і сліпота

Непридатні до служби:

Люди зі сліпотою одного або обох очей та ті, у кого немає одного чи обох очних яблук.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Люди з гостротою зору обох очей до 0,5. А також ті, хто має гостроту зору одного ока вище 0,5, якщо у другого вона до 0,2.

Придатні до служби:

Ті, хто має дихромазію та аномальну трихромазію. Люди з такими порушеннями не розпізнають кольори у звичний спосіб, каже офтальмолог.

"Суб’єктивних симптомів у людини може і не бути, якщо вона не працює в сфері, де розпізнавання кольорів та відтінків є базовою навичкою. Частіше всього такі симптоми з’являється, коли людина починає порівнювати свої відчуття кольору та те, як його описують оточуючі люди", – пояснює лікар.

Тимчасово непридатні до служби:

Люди, які перенесли гострі хвороби ока та придаткового апарату або хірургічне лікування.

У положенні зазначають, ті, хто має контактні лінзи, під час виконання службових обов'язків повинні носити окуляри, які дозволятимуть добре бачити.