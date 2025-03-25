ООН: У світі щодня фіксуватимуть 2 тисячі нових випадків ВІЛ, якщо США не відновить USAID

Без фінансування від USAID у світі щодня фіксуватимуть 2 тисячі нових випадків ВІЛ

У світі щодня фіксуватимуть 2 тисячі нових хворих на ВІЛ, якщо США не відновить допомогу в рамках USAID або їй не знайдуть заміну.

Наслідком цього стане зростання кількості смертей через це захворювання вдесятеро, повідомляє Reuters із посиланням на Об'єднану програму ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS).

"Раптове припинення фінансування з боку США призвело до закриття багатьох клінік, звільнення тисяч медичних працівників... Все це означає, що ми очікуємо зростання кількості нових випадків інфікування.

За оцінками UNAIDS, ми можемо фіксувати 2 тисячі нових випадків інфікування щодня", – зазначила виконавча директорка UNAIDS Вінні Б'яніма.

За її словами, це число базується на моделюванні ООН. Однак детальнішої інформації Б’яніма не розкрила.

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Якщо фінансування USAID не відновиться після 90-денної паузи (у квітні) або його не замінять іншим, протягом наступних чотирьох років кількість смертей від СНІДу збільшиться на 6,3 мільйона.

Для порівняння, у 2023 році зафіксували 600 тисяч померлих від цієї хвороби. Тобто – вдесятеро менше.

У 2024 році UNAIDS отримала від США 50 мільйонів доларів фінансування, що складає 35% бюджету програми.

Нагадаємо, після інавгурації президент США Дональд Трамп на 90 днів призупинив програми зовнішньої допомоги, які реалізували в усьому світі.

Тоді у Білому домі заявили, що хочуть перевірити, чи відповідають вони політиці "Америка перш за все" ("America First").

Однак протягом наступних кількох днів адміністрація Трампа повідомила, що продовжить фінансування Президентського надзвичайного плану з боротьби зі СНІДом.