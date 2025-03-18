Усі розділи
Підтримати УП
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ВООЗ: Україна та ще 7 країн можуть залишитися без ліків від ВІЛ через скорочення допомоги USAID

Олена Барсукова — 18 березня, 10:40
ВООЗ: Україна та ще 7 країн можуть залишитися без ліків від ВІЛ через скорочення допомоги USAID
Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть зіткнутися з дефіцитом ліків для лікування ВІЛ у найближчі місяці.

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє Reuters.

У ВООЗ кажуть, що рішення адміністрації Трампа призупинити надання іноземної допомоги США "суттєво порушило" постачання ліків для лікування ВІЛ у 8 країнах, і незабаром вони можуть "повністю вичерпати запаси" цих життєво необхідних медикаментів.

"США несуть відповідальність за те, щоб у разі припинення прямого фінансування для країн цей процес відбувався впорядковано та гуманно, надаючи можливість знайти альтернативні джерела фінансування", – сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус 17 березня.

Координована ВООЗ Глобальна мережа лабораторій з дослідження кору та краснухи, яка налічує понад 700 об’єктів по всьому світу, також опинилася перед загрозою негайного закриття, повідомила організація. Водночас у США знову зростає рівень захворюваності на кір.

РЕКЛАМА:

Також ВООЗ оголосила, що планує скоротити свою цільову суму фінансування для надзвичайних операцій у бюджетному періоді 2026-2027 років до 872 мільйонів доларів з 1,2 мільярда.

Читайте також :
"Лікування" гомосексуальності: у США суд розгляне скаргу на заборону "зміни" орієнтації неповнолітніх

Нагадаємо, на тлі спалаху кору Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) вирішив провести велике дослідження про звʼязок між вакцинацією та аутизмом, хоча цей міф уже давно був спростований науковцями.

Читайте також :
Жінки, інвалідність і кліматична криза: адміністрація Трампа обмежила використання майже двох сотень слів
Реклама:

Головне сьогодні