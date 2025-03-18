ВООЗ: Україна та ще 7 країн можуть залишитися без ліків від ВІЛ через скорочення допомоги USAID

Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть зіткнутися з дефіцитом ліків для лікування ВІЛ у найближчі місяці.

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє Reuters.

У ВООЗ кажуть, що рішення адміністрації Трампа призупинити надання іноземної допомоги США "суттєво порушило" постачання ліків для лікування ВІЛ у 8 країнах, і незабаром вони можуть "повністю вичерпати запаси" цих життєво необхідних медикаментів.

"США несуть відповідальність за те, щоб у разі припинення прямого фінансування для країн цей процес відбувався впорядковано та гуманно, надаючи можливість знайти альтернативні джерела фінансування", – сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус 17 березня.

Координована ВООЗ Глобальна мережа лабораторій з дослідження кору та краснухи, яка налічує понад 700 об’єктів по всьому світу, також опинилася перед загрозою негайного закриття, повідомила організація. Водночас у США знову зростає рівень захворюваності на кір.

РЕКЛАМА:

Також ВООЗ оголосила, що планує скоротити свою цільову суму фінансування для надзвичайних операцій у бюджетному періоді 2026-2027 років до 872 мільйонів доларів з 1,2 мільярда.

Нагадаємо, на тлі спалаху кору Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) вирішив провести велике дослідження про звʼязок між вакцинацією та аутизмом, хоча цей міф уже давно був спростований науковцями.