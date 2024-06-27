Болить серце? Ось симптоми, при яких варто бити на сполох
Біль у серці може мати різні причини, і він не завжди свідчить про проблеми зі самим органом. Його можуть спричиняти інші хвороби. Однак самостійно визначити причину такого болю – неможливо.
Міністерство охорони здоров’я розповіло, що треба і не варто робити, якщо болить серце.
Що робити, якщо болить серце?
Про справжні проблеми з серцем зазвичай свідчать такі симптоми:
- біль у грудях;
- біль, що віддає в ліву руку;
- задишка або набряки;
- запаморочення і головний біль;
- прискорене або нерівне серцебиття;
- слабкість, втома.
"Деякі люди думають, що якщо болить серце, достатньо випити ліки та чекати, поки біль мине сам. На жаль, це не так.
Не приймайте жодних ліків без призначення лікаря і не чекайте, поки тривожні симптоми пройдуть самі по собі", – наголошують у МОЗ.
При виникненні таких симптомів у відомстві радять звернутися до сімейного лікаря. Після огляду він може направити на електрокардіограму та аналіз крові, зокрема на холестерин. Це входить у гарантований пакет первинної ланки, тому є безоплатним для пацієнта.
"Також за потреби сімейний лікар випише е-направлення на консультацію до кардіолога або інші додаткові обстеження (наприклад, ультразвукове дослідження серця).
З направленням ці медичні послуги є безоплатними для пацієнтів у лікарнях, які мають договір із НСЗУ Національна служба здоров'я України за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", – кажуть у міністерстві.
Водночас у МОЗ радять негайно викликати "швидку", якщо:
- біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;
- біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
- біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;
- виникає різка слабкість, відчуття страху;
- частішає пульс;
- різко коливається артеріальний тиск.
Раніше ми розповідали, що це означає біль у боку під час бігу і як цьому запобігти.