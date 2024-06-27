Болить серце? Ось симптоми, при яких варто бити на сполох

Не варто приймайти жодних ліків без призначення лікаря і не чекайти, поки тривожні симптоми пройдуть самі по собі.

Біль у серці може мати різні причини, і він не завжди свідчить про проблеми зі самим органом. Його можуть спричиняти інші хвороби. Однак самостійно визначити причину такого болю – неможливо.

Міністерство охорони здоров’я розповіло, що треба і не варто робити, якщо болить серце.

Що робити, якщо болить серце?

Про справжні проблеми з серцем зазвичай свідчать такі симптоми:

біль у грудях;

біль, що віддає в ліву руку;

задишка або набряки;

запаморочення і головний біль;

прискорене або нерівне серцебиття;

слабкість, втома.

"Деякі люди думають, що якщо болить серце, достатньо випити ліки та чекати, поки біль мине сам. На жаль, це не так.

Не приймайте жодних ліків без призначення лікаря і не чекайте, поки тривожні симптоми пройдуть самі по собі", – наголошують у МОЗ.

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При виникненні таких симптомів у відомстві радять звернутися до сімейного лікаря. Після огляду він може направити на електрокардіограму та аналіз крові, зокрема на холестерин. Це входить у гарантований пакет первинної ланки, тому є безоплатним для пацієнта.

"Також за потреби сімейний лікар випише е-направлення на консультацію до кардіолога або інші додаткові обстеження (наприклад, ультразвукове дослідження серця).

З направленням ці медичні послуги є безоплатними для пацієнтів у лікарнях, які мають договір із НСЗУ Національна служба здоров'я України за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", – кажуть у міністерстві.

Водночас у МОЗ радять негайно викликати "швидку", якщо:

біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;

біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;

виникає різка слабкість, відчуття страху;

частішає пульс;

різко коливається артеріальний тиск.

Раніше ми розповідали, що це означає біль у боку під час бігу і як цьому запобігти.