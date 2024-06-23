"Болить в боку, коли бігаю": що це означає і як цьому запобігти

Біль в боці під час бігу відомий у медицині як транзиторний біль у животі, пов'язаний з фізичним навантаженням.

Коли ви бігаєте або займаєтеся іншим видом спорту, іноді може виникнути різкий біль у боці.

Він особливо поширений при фізичних навантаженнях, які передбачають повторювані рухи тулуба у витягнутому положенні, таких як біг.

Приблизно 70% бігунів повідомляли, що відчували цей біль під час пробіжки.

Цей стан відомий у медицині як транзиторний біль у животі, пов'язаний з фізичним навантаженням.

"УП. Життя" використала джерела Sports Medicine, WebMD, Cleveland Clinic та MedicalNewsToday, щоб розповісти, які симптоми транзиторного болю в животі, пов'язаного з фізичним навантаженням, чому виникає біль в боці та як йому запобігти.

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Які ознаки болю в боці

Такий стан може трапитися при будь-яких заняттях спортом та з людьми із різним рівнем фізичної підготовки, включаючи добре тренованих спортсменів.

У дослідженні, в якому брали участь 965 спортсменів, йдеться, що біль у боці з'явився у 75% плавців, 69% бігунів, 52% учасників, які займались аеробікою, 47% баскетболістів та 32% велосипедистів.

До основних характеристик транзиторного болю в животі, пов'язаного з фізичним навантаженням, належать:

найчастіше виникає в бічних частинах середньої частини живота вздовж реберного краю, хоча він може виникати в будь-якій ділянці живота;

в більшості випадків біль локалізований;

часто виникає у вигляді спазму, як гострий або колючий напад, але іноді може відчуватися як ниючий тупий біль;

біль у правому боці зустрічається частіше, ніж у лівому;

часто настільки сильний, що потрібно сповільнитися або припинити заняття спортом на кілька хвилин.

Важливо знати різницю між болем в боці та гострим серцевим нападом.

До симптомів серцевого нападу відносять:

інтенсивний біль в серці;

дискомфорт, важкість та відчуття стискання в області серця;

поширення болю в руку, шию, щелепу чи спину;

відчуття нестачі повітря та задишки;

запаморочення та пітливість (холодний липкий піт навіть у стані спокою), хворий робиться блідим та відчуває нудоту;

нетипові симптоми (ізольований біль між лопатками, біль у щелепах та зубах, нудота та біль у шлунку, поява важкості при ходьбі та фізичних навантаженнях, головний біль, слабкість та тремор в руках).

У разі підозри серцевого нападу – якнайшвидше зверніться по медичну допомогу та проконсультуйтеся з лікарем.

Важливо знати різницю між болем в боці та гострим серцевим нападом. VitalikRadko/Depositphotos

Чому виникає біль в боці при фізичних навантаженнях

Існує кілька теорій щодо того, чому виникає біль в боці. Наприклад, його причиною можуть бути:

спазми діафрагми (м’язовий орган, що розділяє грудну та черевну порожнини);

недостатнє кровопостачання діафрагми, коли кров від неї відводиться під час фізичних навантажень;

перенапруження зв’язок, які з'єднують внутрішні органи з діафрагмою;

тертя між шарами очеревини (оболонки, яка вистеляє внутрішні стінки черевної порожнини та огортає органи черевної порожнини);

подразнення міжреберних нервів під час компресії міжхребцевих дисків при повторюваних динамічних рухах тулуба (таких як біг);

підвищений приплив крові до печінки та селезінки під час активізації кровообігу внаслідок фізичних навантажень;

зниження кровопостачання кишківника або його розтягнення, адже кровотік в органах черевної порожнини може зменшитися на 80 % під час надмірних фізичних навантажень із-за перерозподілу крові до працюючих м’язів.

Існує кілька теорій щодо того, чому виникає біль в боці. Його причиною можуть бути спазми діафрагми чи її недостатнє кровопостачання. spukkato/Depositphotos

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Хто більш схильний до розвитку болю в боці під час занять спортом

Хоча однієї думки стосовно причини виникнення транзиторного болю в животі немає, вчені припускають, що специфічні індивідуальні фізіологічні особливості можуть відігравати певну роль у тому, чому деякі люди більш схильні до нього, ніж інші.

Фактори, які розглядаються як можливі причини виникнення болю в боці при фізичних навантаженнях:

Вік

Дослідження свідчать, що біль в боці частіше виникає у молодих людей.

Однак дослідники зазначають, що це може бути пов'язано з тим, що люди похилого віку мають нижчий рівень активності.

Постава

Люди з неправильною поставою можуть бути більш схильні до виникнення болю в боці під час занять спортом.

Інтенсивність фізичних навантажень

Припускають, що тренування вищої інтенсивності з більшою ймовірністю можуть призвести до болю в боці.

У добре тренованих людей може бути не так багато випадків транзиторного болю в животі, як у нетренованих. Однак спортсмени все одно стикаються із болем в боці при фізичних навантаженнях.

Їжа та напої перед заняттями спортом

Згідно з дослідженнями, вживання їжі чи напоїв з вуглеводами (фруктові соки) перед тренуванням є потенційною причиною виникнення болю в боці та відчуття здуття живота.

Низька температура

За деякими даними, недостатня розминка або тренування в холодних умовах також можуть спровокувати біль у бічних ділянках живота.

М'язові судоми

Деякі люди асоціюють біль у боці з м'язовими судомами. Однак потрібні подальші дослідження, які б могли це підтвердити чи спростувати.

Люди з неправильною поставою можуть бути більш схильні до виникнення болю в боці під час занять спортом. spukkato/Depositphotos

Як припинити та профілактувати біль в боці під час фізичних навантажень

Хоча біль в боці при заняттях спортом не є шкідливим та не потребує медичної допомоги, варто звернути увагу на те як його можна усунути або попередити.

Для того, щоб припинити біль в боці при фізичних навантаженнях можна спробувати такі методи:

глибоке дихання;

масажування болючої ділянки;

розтягування ураженої сторони;

нахили тулуба вперед;

короткочасне припинення фізичної активності.

Якщо біль не зникає протягом тривалого часу, значно погіршується, чи з’являються супутні симптоми (нудота, блювання, лихоманка) – обов’язково зверніться до лікаря.

Для профілактики виникнення транзиторного болю в животі, пов’язаного з фізичними навантаженнями, варто робити розминку та розтягуватися перед заняттями спортом, нахиляючись в обидва боки та піднімаючи руки. perig76/Depositphotos

Для профілактики виникнення транзиторного болю в животі, пов’язаного з фізичними навантаженнями, варто: