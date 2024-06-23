"Болить в боку, коли бігаю": що це означає і як цьому запобігти
Коли ви бігаєте або займаєтеся іншим видом спорту, іноді може виникнути різкий біль у боці.
Він особливо поширений при фізичних навантаженнях, які передбачають повторювані рухи тулуба у витягнутому положенні, таких як біг.
Приблизно 70% бігунів повідомляли, що відчували цей біль під час пробіжки.
Цей стан відомий у медицині як транзиторний біль у животі, пов'язаний з фізичним навантаженням.
"УП. Життя" використала джерела Sports Medicine, WebMD, Cleveland Clinic та MedicalNewsToday, щоб розповісти, які симптоми транзиторного болю в животі, пов'язаного з фізичним навантаженням, чому виникає біль в боці та як йому запобігти.
Які ознаки болю в боці
Такий стан може трапитися при будь-яких заняттях спортом та з людьми із різним рівнем фізичної підготовки, включаючи добре тренованих спортсменів.
У дослідженні, в якому брали участь 965 спортсменів, йдеться, що біль у боці з'явився у 75% плавців, 69% бігунів, 52% учасників, які займались аеробікою, 47% баскетболістів та 32% велосипедистів.
До основних характеристик транзиторного болю в животі, пов'язаного з фізичним навантаженням, належать:
- найчастіше виникає в бічних частинах середньої частини живота вздовж реберного краю, хоча він може виникати в будь-якій ділянці живота;
- в більшості випадків біль локалізований;
- часто виникає у вигляді спазму, як гострий або колючий напад, але іноді може відчуватися як ниючий тупий біль;
- біль у правому боці зустрічається частіше, ніж у лівому;
- часто настільки сильний, що потрібно сповільнитися або припинити заняття спортом на кілька хвилин.
Важливо знати різницю між болем в боці та гострим серцевим нападом.
До симптомів серцевого нападу відносять:
- інтенсивний біль в серці;
- дискомфорт, важкість та відчуття стискання в області серця;
- поширення болю в руку, шию, щелепу чи спину;
- відчуття нестачі повітря та задишки;
- запаморочення та пітливість (холодний липкий піт навіть у стані спокою), хворий робиться блідим та відчуває нудоту;
- нетипові симптоми (ізольований біль між лопатками, біль у щелепах та зубах, нудота та біль у шлунку, поява важкості при ходьбі та фізичних навантаженнях, головний біль, слабкість та тремор в руках).
У разі підозри серцевого нападу – якнайшвидше зверніться по медичну допомогу та проконсультуйтеся з лікарем.
Чому виникає біль в боці при фізичних навантаженнях
Існує кілька теорій щодо того, чому виникає біль в боці. Наприклад, його причиною можуть бути:
- спазми діафрагми (м’язовий орган, що розділяє грудну та черевну порожнини);
- недостатнє кровопостачання діафрагми, коли кров від неї відводиться під час фізичних навантажень;
- перенапруження зв’язок, які з'єднують внутрішні органи з діафрагмою;
- тертя між шарами очеревини (оболонки, яка вистеляє внутрішні стінки черевної порожнини та огортає органи черевної порожнини);
- подразнення міжреберних нервів під час компресії міжхребцевих дисків при повторюваних динамічних рухах тулуба (таких як біг);
- підвищений приплив крові до печінки та селезінки під час активізації кровообігу внаслідок фізичних навантажень;
- зниження кровопостачання кишківника або його розтягнення, адже кровотік в органах черевної порожнини може зменшитися на 80 % під час надмірних фізичних навантажень із-за перерозподілу крові до працюючих м’язів.
Хто більш схильний до розвитку болю в боці під час занять спортом
Хоча однієї думки стосовно причини виникнення транзиторного болю в животі немає, вчені припускають, що специфічні індивідуальні фізіологічні особливості можуть відігравати певну роль у тому, чому деякі люди більш схильні до нього, ніж інші.
Фактори, які розглядаються як можливі причини виникнення болю в боці при фізичних навантаженнях:
- Вік
Дослідження свідчать, що біль в боці частіше виникає у молодих людей.
Однак дослідники зазначають, що це може бути пов'язано з тим, що люди похилого віку мають нижчий рівень активності.
- Постава
Люди з неправильною поставою можуть бути більш схильні до виникнення болю в боці під час занять спортом.
- Інтенсивність фізичних навантажень
Припускають, що тренування вищої інтенсивності з більшою ймовірністю можуть призвести до болю в боці.
У добре тренованих людей може бути не так багато випадків транзиторного болю в животі, як у нетренованих. Однак спортсмени все одно стикаються із болем в боці при фізичних навантаженнях.
- Їжа та напої перед заняттями спортом
Згідно з дослідженнями, вживання їжі чи напоїв з вуглеводами (фруктові соки) перед тренуванням є потенційною причиною виникнення болю в боці та відчуття здуття живота.
- Низька температура
За деякими даними, недостатня розминка або тренування в холодних умовах також можуть спровокувати біль у бічних ділянках живота.
- М'язові судоми
Деякі люди асоціюють біль у боці з м'язовими судомами. Однак потрібні подальші дослідження, які б могли це підтвердити чи спростувати.
Як припинити та профілактувати біль в боці під час фізичних навантажень
Хоча біль в боці при заняттях спортом не є шкідливим та не потребує медичної допомоги, варто звернути увагу на те як його можна усунути або попередити.
Для того, щоб припинити біль в боці при фізичних навантаженнях можна спробувати такі методи:
- глибоке дихання;
- масажування болючої ділянки;
- розтягування ураженої сторони;
- нахили тулуба вперед;
- короткочасне припинення фізичної активності.
Якщо біль не зникає протягом тривалого часу, значно погіршується, чи з’являються супутні симптоми (нудота, блювання, лихоманка) – обов’язково зверніться до лікаря.
Для профілактики виникнення транзиторного болю в животі, пов’язаного з фізичними навантаженнями, варто:
- не їсти за 2-3 години до фізичних навантажень;
- уникати продуктів і напоїв з високим вмістом вуглеводів, таких як фруктовий сік, перед тренуванням;
- робити розминку та розтягуватися перед заняттями спортом, нахиляючись в обидва боки та піднімаючи руки;
- регулювати дихання під час тренування;
- спробувати довші тренування з меншою інтенсивністю;
- виконувати силові вправи для зміцнення м'язів живота та діафрагми;
- слідкувати за своєю поставою;
- вживати достатню кількість рідини протягом 12 годин перед тренуванням, а за кілька годин до тренування зменшити кількість пиття.