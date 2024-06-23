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"Болить в боку, коли бігаю": що це означає і як цьому запобігти

Анна Бей — 23 червня, 12:00
Болить в боку, коли бігаю: що це означає і як цьому запобігти
Біль в боці під час бігу відомий у медицині як транзиторний біль у животі, пов'язаний з фізичним навантаженням.
Maridav/Depositphotos

Коли ви бігаєте або займаєтеся іншим видом спорту, іноді може виникнути різкий біль у боці.

Він особливо поширений при фізичних навантаженнях, які передбачають повторювані рухи тулуба у витягнутому положенні, таких як біг.

Приблизно 70% бігунів повідомляли, що відчували цей біль під час пробіжки.

Цей стан відомий у медицині як транзиторний біль у животі, пов'язаний з фізичним навантаженням.

"УП. Життя" використала джерела Sports Medicine, WebMD, Cleveland Clinic та MedicalNewsToday, щоб розповісти, які симптоми транзиторного болю в животі, пов'язаного з фізичним навантаженням, чому виникає біль в боці та як йому запобігти.

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Які ознаки болю в боці

Такий стан може трапитися при будь-яких заняттях спортом та з людьми із різним рівнем фізичної підготовки, включаючи добре тренованих спортсменів.

У дослідженні, в якому брали участь 965 спортсменів, йдеться, що біль у боці з'явився у 75% плавців, 69% бігунів, 52% учасників, які займались аеробікою, 47% баскетболістів та 32% велосипедистів.

До основних характеристик транзиторного болю в животі, пов'язаного з фізичним навантаженням, належать:

  • найчастіше виникає в бічних частинах середньої частини живота вздовж реберного краю, хоча він може виникати в будь-якій ділянці живота;
  • в більшості випадків біль локалізований;
  • часто виникає у вигляді спазму, як гострий або колючий напад, але іноді може відчуватися як ниючий тупий біль;
  • біль у правому боці зустрічається частіше, ніж у лівому;
  • часто настільки сильний, що потрібно сповільнитися або припинити заняття спортом на кілька хвилин.

Важливо знати різницю між болем в боці та гострим серцевим нападом.

До симптомів серцевого нападу відносять:

  • інтенсивний біль в серці;
  • дискомфорт, важкість та відчуття стискання в області серця;
  • поширення болю в руку, шию, щелепу чи спину;
  • відчуття нестачі повітря та задишки;
  • запаморочення та пітливість (холодний липкий піт навіть у стані спокою), хворий робиться блідим та відчуває нудоту;
  • нетипові симптоми (ізольований біль між лопатками, біль у щелепах та зубах, нудота та біль у шлунку, поява важкості при ходьбі та фізичних навантаженнях, головний біль, слабкість та тремор в руках).

У разі підозри серцевого нападу – якнайшвидше зверніться по медичну допомогу та проконсультуйтеся з лікарем.

Раптовий біль в серці
Важливо знати різницю між болем в боці та гострим серцевим нападом.
VitalikRadko/Depositphotos
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Чому виникає біль в боці при фізичних навантаженнях

Існує кілька теорій щодо того, чому виникає біль в боці. Наприклад, його причиною можуть бути:

  • спазми діафрагми (м’язовий орган, що розділяє грудну та черевну порожнини);
  • недостатнє кровопостачання діафрагми, коли кров від неї відводиться під час фізичних навантажень;
  • перенапруження зв’язок, які з'єднують внутрішні органи з діафрагмою;
  • тертя між шарами очеревини (оболонки, яка вистеляє внутрішні стінки черевної порожнини та огортає органи черевної порожнини);
  • подразнення міжреберних нервів під час компресії міжхребцевих дисків при повторюваних динамічних рухах тулуба (таких як біг);
  • підвищений приплив крові до печінки та селезінки під час активізації кровообігу внаслідок фізичних навантажень;
  • зниження кровопостачання кишківника або його розтягнення, адже кровотік в органах черевної порожнини може зменшитися на 80 % під час надмірних фізичних навантажень із-за перерозподілу крові до працюючих м’язів.
Біль у боці на пробіжці
Існує кілька теорій щодо того, чому виникає біль в боці. Його причиною можуть бути спазми діафрагми чи її недостатнє кровопостачання.
spukkato/Depositphotos
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Хто більш схильний до розвитку болю в боці під час занять спортом

Хоча однієї думки стосовно причини виникнення транзиторного болю в животі немає, вчені припускають, що специфічні індивідуальні фізіологічні особливості можуть відігравати певну роль у тому, чому деякі люди більш схильні до нього, ніж інші.

Фактори, які розглядаються як можливі причини виникнення болю в боці при фізичних навантаженнях:

  • Вік

Дослідження свідчать, що біль в боці частіше виникає у молодих людей.

Однак дослідники зазначають, що це може бути пов'язано з тим, що люди похилого віку мають нижчий рівень активності.

  • Постава

Люди з неправильною поставою можуть бути більш схильні до виникнення болю в боці під час занять спортом.

  • Інтенсивність фізичних навантажень

Припускають, що тренування вищої інтенсивності з більшою ймовірністю можуть призвести до болю в боці.

У добре тренованих людей може бути не так багато випадків транзиторного болю в животі, як у нетренованих. Однак спортсмени все одно стикаються із болем в боці при фізичних навантаженнях.

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  • Їжа та напої перед заняттями спортом

Згідно з дослідженнями, вживання їжі чи напоїв з вуглеводами (фруктові соки) перед тренуванням є потенційною причиною виникнення болю в боці та відчуття здуття живота.

  • Низька температура

За деякими даними, недостатня розминка або тренування в холодних умовах також можуть спровокувати біль у бічних ділянках живота.

  • М'язові судоми

Деякі люди асоціюють біль у боці з м'язовими судомами. Однак потрібні подальші дослідження, які б могли це підтвердити чи спростувати.

Хто більш схильний до болю в боці
Люди з неправильною поставою можуть бути більш схильні до виникнення болю в боці під час занять спортом.
spukkato/Depositphotos

Як припинити та профілактувати біль в боці під час фізичних навантажень

Хоча біль в боці при заняттях спортом не є шкідливим та не потребує медичної допомоги, варто звернути увагу на те як його можна усунути або попередити.

Для того, щоб припинити біль в боці при фізичних навантаженнях можна спробувати такі методи:

  • глибоке дихання;
  • масажування болючої ділянки;
  • розтягування ураженої сторони;
  • нахили тулуба вперед;
  • короткочасне припинення фізичної активності.

Якщо біль не зникає протягом тривалого часу, значно погіршується, чи з’являються супутні симптоми (нудота, блювання, лихоманка) – обов’язково зверніться до лікаря.

Профілактика болю в боці
Для профілактики виникнення транзиторного болю в животі, пов’язаного з фізичними навантаженнями, варто робити розминку та розтягуватися перед заняттями спортом, нахиляючись в обидва боки та піднімаючи руки.
perig76/Depositphotos

Для профілактики виникнення транзиторного болю в животі, пов’язаного з фізичними навантаженнями, варто:

  • не їсти за 2-3 години до фізичних навантажень;
  • уникати продуктів і напоїв з високим вмістом вуглеводів, таких як фруктовий сік, перед тренуванням;
  • робити розминку та розтягуватися перед заняттями спортом, нахиляючись в обидва боки та піднімаючи руки;
  • регулювати дихання під час тренування;
  • спробувати довші тренування з меншою інтенсивністю;
  • виконувати силові вправи для зміцнення м'язів живота та діафрагми;
  • слідкувати за своєю поставою;
  • вживати достатню кількість рідини протягом 12 годин перед тренуванням, а за кілька годин до тренування зменшити кількість пиття.
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