Болі в шлунку та лікті. Як розпізнати нетипові ознаки інфаркту

Інфаркт міокарда – це ураження серцевого м'яза, викликане порушенням його кровопостачання.

В Україні кожного року збільшується кількість хворих на цю недугу.

Статистика смертності від серцево-судинних захворювань є високою впродовж десятиріч.

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Прийнято вважати, що основними симптомами інфаркту є:

біль за грудиною;

високий тиск;

прискорений або сповільнений пульс;

дискомфорт в ділянці серця;

задишка.

Однак крім них, виділяють ще нетипові ознаки інфаркту. Зокрема, це пронизливий зубний біль чи щелепи, шлунково-кишкові розлади та низка інших.

Фото: Tharakorn / Depositphotos

"Українська правда. Життя" поговорила з інтервенційним кардіологом лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова і Україно-польського центру серця "Львів" Юрієм Меленем та кардіологинею і асистенткою кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету Анастасію Акер і з’ясувала:

хто схильний до інфарктів;

які є нетипові ознаки захворювання;

як і в кого вони зазвичай проявляються;

як не сплутати серцевий напад з іншими недугами;

яка профілактика інфаркту.

Які бувають симптоми та ознаки прояву гострого інфаркту

Кардіолог Юрій Мелень розповів, що інфаркт – гострий стан, який виникає внаслідок того, що закривається судина, яка постачає кров у серце.

За його словами, першим симптомом є тиснучий біль за грудиною.

Кардіолог Юрій Мелень

Медикиня Анастасія Акер наголосила, що гострий серцевий напад найчастіше супроводжується ще такими симптомами:

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дискомфорт, важкість в районі серця;

відчуття стискання;

За словами кардіологині, якщо ви відчули раптовий інтенсивний біль в серці, який не минає протягом 20 хв, то телефонуйте до лікаря або пройдіть медичне обстеження. Це – одна з ознак гострого інфаркту.

Вона додає, що іноді біль не є раптовим. Дуже часто пацієнти не приїжджають вчасно, оскільки думають, що можуть терпіти дискомфорт, і це не є щось небезпечне.

Цей біль може також кудись віддавати: в руку, шию, щелепу, спину. Часто супроводжується відчуттям нестачі повітря, задишкою.

Також людина відчуває запаморочення, з’являється пітливість, але не така, як при спорті. У стані спокою тіло людини може обливатися холодним липким потом. Хворий робиться блідими, відчуває нудоту.

"У людей існує асоціація, що симптоми інфаркту – це коли дуже боляче. Іноді це не так", – каже кардіологиня.

Хто найбільше схильний до інфаркту

За словами Анастасії Акер, інфаркт може трапитися з будь-ким, але є групи ризику більш схильні до серцевого нападу.

Анастасії Акер

"Якщо у середньостатистичної людини є 5% шансів отримати інфаркт, то у тих, хто належить до групи ризику – це 30-40%", – зазначає Юрій Мелень.

Групи ризику:

люди, у яких є проблеми з тиском;

хворі на цукровий діабет;

ті, хто страждає на ниркову недостатність;

чоловіки та жінки з надмірною вагою;

особи з високим рівнем холестерину;

ті, хто неправильно харчується, тобто вживають солену, жирну їжу;

курці;

люди, які перебувають у стресових ситуаціях;

ті, хто вживає надмірну кількість алкоголю.

До інфарктів більше схильні люди старшого віку, чоловіки та ті, хто має знижену фізичну активність, додала Анастасія Акер.

У чоловіків частіше серцеві атаки можуть виникати у віці близько 40 років і старше, а у жінок вже ближче до 60, додала медикиня.

Анастасія Акер наголошує, що людям в групі ризику потрібно вчасно проходити обстеження та дотримуватися рекомендацій лікаря.

За її словами, історія інфарктів в родині теж має важливе значення. Якщо хтось з рідних був схильний до серцевих нападів, то це вже тривожний маяк.

Які бувають нетипові ознаки інфаркту

Нетипові ознаки інфаркту зустрічаються не часто, у 10-15% хворих, зазначив Юрій Мелень.

Зокрема на них можуть скаржитися люди з діабетом. Їх може нічого не боліти, вони на ногах переносять інфаркт міокарда, який виявляється потім вже на кардіограмі.

Також нетипові симптоми можуть проявлятися в молодих людей.

Медики називають такі нетипові ознаки інфаркту:

ізольований біль між лопатками;

біль у щелепі та зубах;

нудота та біль у шлунку;

поява важкості при ходьбі та фізичному навантаженні;

біль між лопатками;

запаморочення;

головний біль;

болі, слабкість, тремор в руках та хребті.

Останні симптоми небезперечні тим, що хворий списує свій стан на те, що підняв щось важке чи переохолодився і може навіть не підозрювати про проблеми з серцем.

Хворі, за словами лікаря, також можуть не відчувати болю в грудях, а лише – у шлунку. Найчастіше в таких випадках звертаються до хірургів або займаються самолікуванням, списуючи все на розлади кишково-шлункового тракту.

Як зазначив Юрій Мелень, хоч до нетипових ознак інфаркту і належить зубний біль, та не всім у кого він з’являється варто бігти і робити кардіограму. Як правило, біль відчувається в нижній щелепі і в лівій руці. Саме це – ознаки інфаркту міокарда.

За словами Анастасії Акер, на її практиці були випадки нетипового інфаркту. Один такий пацієнт поступив на швидкій з підозрою на гостре отруєння. Попри те, що його везли в інфекційну лікарню, бригада швидкої вирішила завести спочатку в кардіологічне відділення, оскільки хворий дуже спітнів.

Вона зазначає, що на кардіограмі чітких критеріїв інфаркту не було, але початкові прояви вона побачила. Повідомила про це пацієнту і бригаді швидкої.

Попри нудоту, його дуже турбували болі в обох ліктях.

"З анамнезу пацієнта дізналась, що це чоловік за 60, курець, він спітнілий і його болять лікті. А це велика ймовірність інфаркту" – зазначила Анастасія Акер.

Лікарка пригадує, що протягом двох годин хворий перебував під крапельницями, йому стало значно краще і кардіограма не змінювалася.

Коли самопочуття пацієнта нормалізувалося, він захотів поїхати додому, почав запевняти, що просто отруївся м’ясом. Все ж його вдалося вмовити зробити ще одну кардіограму, де було видно, що інфаркт починав прогресувати.

"Найдраматичніше те, що він мене не послухав, в усіх документах я написала, що не відпускаю його і що в нього інфаркт. Через кілька годин хворий повернувся швидкою до нашого відділення повторно" – додала медикиня.

Інфаркти часто початково плутають з іншими станами.

"На практиці також були такі випадки, коли людей привозили з болями у животі та, відповідно, підозрою на апендицит. У приймальному відділенні робили кардіограму, де й виявили ознаки саме інфаркту. Пацієнтам відразу надавали необхідне лікування", – додав Юрій Мелень.

Основна профілактика інфаркту

Кардіолог Юрій Мелень розповів, що враховуючи теперішню ситуацію в країні високий ризик виникнення інфарктів є у всіх.

"Люди живуть в стресах, які негативно впливають на здоров’я. Та, що найгірше, чогось чекають, не звертаються відразу за допомогою, думають, пройде саме. При інфаркті багато хто просто вважає, що його болить хребет або ще щось, тому часто буває запізно", – каже медик.

Останнім часом медики частіше спостерігають випадки інфаркту у молодих жінок, віком 38-40 років.

Перш за все профілактика інфаркту – зміна способу життя, каже лікар. Також варто дотримуватися наступних рекомендацій:

більше ходити;

активніше рухатися;

нормалізувати масу тіла;

дотримуватися правильного харчування;

обмежуватися у вживанні жирів і соленої їжі;

відмовитися від паління;

нормалізувати рівень холестерину;

регулярно приймати таблетки при гіпертонічній хворобі.

Якщо є підвищений тиск, препарати приймати варто постійно. Не допускати стрибків тиску понад 140, адже вони також провокують інфаркт.

"Дуже важливим є прийом препаратів для розрідження крові при призначенні лікаря та дотримання дієти. Не менш значущим є контроль холестерину і маси тіла, цукру, якщо є діабет", – каже Юрій Мелень.

Важливо! Ліки можна вживати лише після консультації з лікарем.

За словами лікаря, жодна Європейська чи Американська асоціація кардіологів, чи МОЗ не має рекомендацій щодо вживання бадів (харчових добавок) для профілактики інфаркту, оскільки вони не мають доказової бази щодо запобігання розвитку захворювання.

"Звісно, 100% профілактики недуги немає, але поради зменшують ризик захворювання", – наголошує медик.

Він додає, якщо ви відчули хоч якісь симптоми, характерні для інфаркту, необхідно звертатися до лікарів. Навіть, якщо не впевнені в діагнозі, чекати, коли стане гірше – не варто.

Лікарі запевняють, що перші години мають дуже велике значення, адже саме тоді можна запобігти появі інфаркту. Медики за допомогою стентування коронарних артерій можуть відкрити хвору судину відразу і врятувати таким чином, життя.

Нагадаємо, що Національна служба здоров'я України повністю покриває всі інструменти і лікування при інфаркті.

Тетяна Денисенко, "Українська правда. Життя"

Фото обкладинки: belchonock/Depositphotos