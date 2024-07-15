ООН: Понад 14 млн дітей у світі не отримали вакцину від кашлюку, дифтерії та правця

Близько 14,5 млн дітей у світі не вакцинувалися вакциною АКДП – ООН

У 2023 році близько 14,5 мільйона дітей у світі не отримали щеплення АКДП (від кашлюку, дифтерії та правця). Відсоток вакцинованих немовлят трьома дозами нижчий за необхідний для запобігання спалаху хвороб.

Причиною цьому є збройні конфлікти, через які ускладнюється доставка вакцини у деякі регіони, повідомляє Reuters.

За даними ООН, у 2022 році нещеплених дітей було менше – 13,9 мільйона. Однак під час пандемії COVID-19 кількість невакцинованих навпаки була більшою – близько 18 мільйонів.

Оцінки ґрунтуються на тому, скільки дітей отримали або першу дозу, або всі три дози вакцини АКДП – основного щеплення, яке захищає від дифтерії, правця та кашлюку.

Загалом 84% немовлят у всьому світі минулого року отримали повний курс щеплень. Це нижче необхідного рівня для запобігання спалахам захворювань.

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У 2023 році різко зросла кількість невакцинованих дітей у країнах, які постраждали від війни. Найбільше – у Судані, де рівень щеплених впав з 75% до 57%.

Судан, Ємен та Афганістан стали новими членами списку 20 країн з найбільшою кількістю невакцинованих дітей.

У звіті ООН є й позитивні моменти. Наприклад, у 2023 році в Африці було приблизно на 600 тисяч менше дітей, які не отримали жодної дози вакцини, ніж у 2022-му. Також у всьому світі збільшилося охоплення вакциною проти ВПЛ, яка захищає від раку шийки матки.

"В Україні також спостерігається покращення, попри війну з Росією", – пише видання.

Нагадаємо, за даними ООН, у світі кожна четверта дитина до 5 років має таке погане харчування, що може зашкодити її росту та мозку.