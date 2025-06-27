У Британії сотні людей повідомили про проблеми з підшлунковою після використання Ozempic і Mounjaro

Британці скаржаться на панкреатит через ліки типу Ozempic

У Великій Британії сотні людей повідомили про проблеми із підшлунковою залозою через ін’єкції препаратів для лікування діабету та ожиріння, зокрема Ozempic і Mounjaro.

У деяких випадках вони призвели до смерті, пише The Guardian.

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів (MHRA) зафіксувало збільшення повідомлень до програми "Жовта картка", яка відстежує побічні реакції на ліки.

Пацієнти скаржилися на гострий панкреатит – раптове запалення підшлункової залози, серед симптомів якого сильний біль у животі, нудота та лихоманка.

MHRA отримало майже 400 скарг на гострий панкреатит від пацієнтів, які приймають препарати групи GLP-1 – медикаменти для лікування діабету та ожиріння: Ozempic, Mounjaro та Wegovy.

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Понад чверть цих випадків зареєстрували у 2025 році. Майже половина повідомлень – 181 – стосувалася саме Mounjaro.

Деякі випадки гострого панкреатиту мали летальний результат.

В інформаційному листі для пацієнтів Mounjaro міститься попередження, що гострий панкреатит може виникати як побічний ефект, але нечасто – в 1 зі 100 людей. Людям, які коли-небудь мали це захворювання, перед застосуванням препарату рекомендують проконсультуватися у лікаря.

В MHRA заявили, що хочуть з'ясувати, чи існують генетичні фактори, які впливають на появу проблем із підшлунковою залозою через застосування GLP-1. Вони закликали пацієнтів повідомляти про схожі випадки.

Потім MHRA запросить їх взяти участь у дослідженні Yellow Card Biobank. Учасникам запропонують надати додаткову інформацію, а також візьмуть зразок слини, який проаналізують вчені.

Нагадаємо, минулого року у Великій Британії померла жінка, яка намагалася схуднути за допомогою препарату Mounjaro. У неї розвинулися поліорганна недостатність, септичний шок і панкреатит.