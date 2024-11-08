У Британії 58-річна жінка померла через препарат для лікування ожиріння: у неї відмовили органи

У Британії жінка померла через препарат для лікування ожиріння

У Великій Британії померла жінка, яка намагалася схуднути за допомогою препарату, призначеного для лікування діабету й ожиріння.

Вона зробила лише дві ін’єкції, повідомляє BBC.

58-річна Сьюзен Макговен працювала медсестрою в Університетській лікарні Монклендс в місті Ейрдрі (Північний Ланкашир) понад 30 років. Всі її спроби схуднути не були успішними, тому жінка звернула свою увагу на нові препарати.

Макговен вивчила інформацію про них і звернулася до лікаря. Згодом в інтернет-аптеці за рецептом жінка купила препарат Mounjaro на основі тирзепатиду, який призначений для лікування діабету та ожиріння.

Як пише The Guardian, чотиритижневий запас препарату коштує 150-200 фунтів стерлінгів (8-10,7 тисячі гривень). Mounjaro можна купити в будь-якій зареєстрованій аптеці у Великій Британії.

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Протягом двох тижнів Макговен зробила дві низькодозові ін'єкції. Після другої у жінки почалися сильні болі в шлунку і нудота. Вона звернулася до лікарні, але медики виявилися безсильними – жінка впала в кому, а її органи почали відмовляти. 4 вересня вона померла.

У свідоцтві про смерть жінки вказали, що неї розвинулися поліорганна недостатність, септичний шок і панкреатит. А "вживання прописаного тирзепатиду" назвали фактором, що спричинив смерть.

Компанія Lilly, яка є виробником Mounjaro, заявила, що безпека пацієнтів є її пріоритетом.

"Ми маємо надійні системи моніторингу та нагляду за безпекою всіх лікарських засобів. На основі наявних доказів, користь від застосування препаратів GLP-1 (клас лікарських засобів, до якого належить Mounjaro – ред.) переважає потенційні ризики при застосуванні за ліцензованими показаннями", – прокоментували смерть Сьюзен Макговен у компанії.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження показало, що препарат Mounjaro краще сприяє схудненню, ніж популярний засіб Ozempic від Novo Nordisk. Майже 82% людей, які приймали Mounjaro, втратили від 5% загальної ваги, коли Ozempic допоміг 67% учасникам експерименту.