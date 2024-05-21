Популярні препарати проти діабету та ожиріння спричиняють параліч шлунка – дослідження

Науковці знайшли рідкісний, але дуже небезпечний побічний ефект ін'єкційних препаратів для лікування діабету та ожиріння.

Ліки, що називаються агоністами GLP-1, можуть викликати параліч шлунка або гастропарез, повідомляє CNN.

Вчені провели три дослідження, засновані на великій кількості даних пацієнтів, але їхні результати ще не опублікували у медичних журналах.

Препарати для ін’єкцій, які називаються агоністами GLP-1, мають великий попит, бо є дуже ефективними для схуднення. Вони стимулюють виділення інсуліну, приборкують почуття голоду та сповільнюють проходження їжі через шлунок.

Однак дехто з пацієнтів повідомляв про напади блювоти під час прийому цих препаратів, а у декого лікарі діагностували зупинку роботи шлунка – гастропарез.

І хоча розробники ліків запевняють, що при подальшому прийомі препарату робота шлунку покращується, пацієнти зазначають зворотне. Навіть через кілька місяців їхній стан не покращився.

Ризик розвитку гастропарезу – 50%

Вчені виявили, що у людей, які приймали ліки з антагоністами GLP-1, ризик виявлення гастропарезу був приблизно на 50% вищим, ніж у тих, хто їх не приймав.

Науковці з Університетських лікарень Клівленда проаналізували базу медичних записів пацієнтів 80 організацій охорони здоров’я.

Вони зосередилися на людях із ожирінням, в яких індекс маси тіла вищий за 30. За 6 місяців до початку лікування GLP-1 вони не мали діагнозів "діабет", "гастропарез" чи "панкреатит". За цими критеріями виділили 286 тисяч пацієнтів.

Діабет сам по собі може збільшити ризик гастропарезу, якщо протягом тривалого часу рівень цукру в крові людини не контролюється належним чином.

Серед людей, яким для схуднення призначали ліки з антагоністами GLP-1, як-от семаглутид (марки Ozempic і Wegovy), ексенатид (Byetta) і ліраглутид (Victoza), щонайменше через 6 місяців був діагностований гастропарез. Таку тенденцію помітили у 10 з кожних 10 тисяч пацієнтів (в 0,1%).

Для порівняння, у 0,04% пацієнтів, які не приймали ліків із GLP-1, також діагностували параліч шлунка. Отже, ризик гастропарезу під час прийому препаратів для схуднення складає 52%.

У другому дослідженні науковці проаналізували дані майже 300 тисяч пацієнтів, яким призначили препарати з GLP-1 для лікування діабету або ожиріння в період з грудня 2021 року по листопад 2022 року. Їхні дані порівняли з людьми, які мали такий же діагноз, але їм призначили інше лікування.

У цьому аналізі виявили, що ризик розвитку паралічу шлунку на 66% вищий, ніж у людей, які не приймали препаратів з GLP-1.

"Усі побічні ефекти або симптоми з боку ШКТ – нудота, блювота та гастропарез – були значно вищими в тих, хто приймав GLP-1, порівняно з контрольною групою", – сказав доктор Пратік Шарма, професор медицини в Медичній школі Університету Канзасу.

Вчені порахували, що гастропарез виникає приблизно в 1 людини з 200 пацієнтів, які приймали GLP-1. Вчені припускають, що розробники препарату відкинули цю побічну дію через надто низьку частоту виявлення паралічу шлунку.