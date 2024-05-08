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"Цей ген керує процесом захворювання": вчені розкрили ще одну загадку хвороби Альцгеймера

Віра Шурмакевич — 8 травня, 09:00
Цей ген керує процесом захворювання: вчені розкрили ще одну загадку хвороби Альцгеймера
Вчені виявили ще одну генетичну форму хвороби Альцгеймера
alexraths/Depositphotos

Понад 30 мільйонів людей у світі страждають на хворобу Альцгеймера, а вчені досі точно не знають, чому вона виникає.

Однак нове дослідження іспанських та американських вчених, результати якого опублікували у науковому журналі Nature Medicine, свідчить, що захворювання може передаватись у спадок частіше, ніж про це було відомо раніше.

Як зазначили The Guardian та CNN, дослідники проаналізували клінічні дані 10 тисяч пацієнтів, які брали участь у випробуваннях, а також майже 3300 зразків мозку, які зберігаються в Національному координаційному центрі Альцгеймера США.

З’ясували, що уся справа у ApoE – гені, який, як відомо, є фактором ризику розвитку хвороби. Він має три варіанти, носієм яких може бути людина, – ApoE2, ApoE3, ApoE4.

Вважають, що AроЕ2 захищає від розвитку хвороби Альцгеймера, а APOE3 – має нейтральний ризик.

Натомість з AроЕ4 ситуація гірша. Дослідники виявили, що майже у всіх людей з двома копіями цього варіанту розвивається хвороба Альцгеймера, що свідчить про те, що він є не лише фактором ризику, але й причиною.

Для цього вони порівнювали піддослідних з двома копіями гена APOE4, з людьми, які мали інші його варанти, а також тими, хто має інші успадковані форми хвороби: ранню аутосомно-домінантну хворобу Альцгеймера та хворобу Альцгеймера, асоційованою з синдромом Дауна.

"Понад 95% людей з двома копіями ApoE4 мають ознаки хвороби Альцгеймера або в мозку, або в біомаркерах, які ми проаналізували", – сказав доктор Хуан Фортеа, співавтор дослідження з лікарні Сант-Пау в Барселоні (Іспанія).

І хоча APOE4 викликає біологічні зміни, пов’язані з хворобою, наявність однієї або двох копій цього гена не завжди призводить до зниження когнітивних функцій, зауважили науковці.

Вчені виявили, звідки може виникати хвороба Альцгеймера
Науковці довели, що хвороба може передаватися спадково
Andrew Lozovyi/Depositphotos

Крім того, у людей з двома копіями ApoE4 симптоми виникали приблизно на 7-10 років раніше – у 65 років – порівняно з тими, хто їх не мав. Незалежно від того, скільки копій ApoE4 людина має, основні хворобливі процеси здаються схожими у всіх випадках недуги.

За даними дослідників, приблизно 2% населення в цілому мають дві копії ApoE4. На відміну від інших форм хвороби, які можуть спричинити мутації у декількох генах, його поява пов’язана зі зміною в лише в одному.

Наявність двох копій гена APOE4 слід вважати генетичною формою захворювання, а не просто ризиком для його виникнення, стверджують вчені.

Доктор Чарльз Бернік, заступник медичного директора Центру здоров'я мозку клініки Лу Руво в Клівленді (США), сказав, що дослідження засвідчило, наскільки потужним фактором є наявність двох копій гена APOE4.

"Цей ген керує процесом захворювання", – зазначив медик.

Оскільки значна частина даних дослідження зібрана у людей європейського походження, існує потреба у додаткових дослідженнях, аби визначити, чи ці результати стосуватимуться людей, які належать до інших етнічних груп.

Хвороба Альцгеймера – це прогресуюче захворювання головного мозку, яке призводить до втрати пам’яті, зниження когнітивних функцій та проблем з поведінкою.

Вона є найпоширенішою формою деменції та вражає людей, яким понад 60 років. Ризик розвитку хвороби зростає з віком, але вона може виникнути й у молодших людей.

Одними із основних симптомів є втрата пам’яті, погіршення мовлення, зміни поведінки та особистості. У хворих можуть виникнути труднощі із виконанням повсякденних завдань. Наприклад, їм може бути складно одягнутись, помитись, приготувати їжу чи відвідувати вбиральню.

Раніше ми розповідали, що 43% населення планети страждає від неврологічних захворювань.

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