Науковці виявили зв’язок між високим рівнем фтору у питній воді та зниженням IQ у дітей

Надлишок фтору може впливати на здоров'я зубів та кісток

Урядове дослідження США виявило зв’язок між перевищенням рівня безпечного фтору у питній воді та потенційними неврологічними ризиками для дітей, зокрема зниження рівня IQ.

Такий висновок зробили науковці у звіті Національної токсикологічної програми Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США, повідомляє ABC News.

У ході роботи фахівці проаналізували попередні дослідження вчених з Канади, Китаю, Індії, Ірану, Пакистану та Мексики.

Федеральне агентство "з помірною впевненістю" визначило, що існує зв’язок між вищим рівнем впливу фтору та нижчим IQ у дітей. Йдеться про питну воду, яка містить понад 1,5 мг фтору на літр.

Ешлі Малін – дослідниця з Університету Флориди, яка вивчала вплив підвищених рівнів фтору на вагітних жінок та їхніх дітей, – високо оцінила результати аналізу. Вона назвала опублікований звіт "найбільшим ретельно проведеним дослідженням" такого роду.

ВІДЕО ДНЯ

"Я вважаю, що [доповідь] має вирішальне значення для нашого розуміння цього (йдеться про перевищення безпечного рівня фтору у воді – ред.) ризику", – сказала Ешлі Малін.

Водночас у звіті фахівці не намагалися точно встановити, скільки балів IQ діти можуть втрачати через вміст фтору у воді.

Однак деякі з досліджень, результати яких оцінювали у звіті, припускають, що більший вплив забрудненої мінералом води призводив до менших (від 2 до 5) балів у тестуванні інтелекту.

Натомість доповідь не відповіла на питання про те, як високий рівень фтору може вплинути на дорослих.

Що таке фтор і навіщо його додають у питну воду?

Фтор – природний мінерал, який міститься у воді та ґрунті, потрапляючи туди з гірських порід. Близько 80 років тому вчені виявили, що люди, які вживають воду з більшою кількістю фтору, мають менше карієсу.

Це спонукало більше країн, зокрема США, додавати фтор у систему водопостачання, аби зберегти здоров’я зубів у населення, адже питна вона – основне джерело мінералу для людського організму.

Рекомендований рівень фтору в питній воді, відповідно до рекомендацій Служби охорони здоров’я США, становить 0,7 мг на літр. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, безпечна межа вмісту фтору не має перевищувати 1,5 мг на літр.

В Україні нормативи фтору в питній воді затверджені постановою заступника Головного державного санітарного лікаря від 1998 року. Відповідно до неї, норма концентрації фтору у воді залежить від кліматичного району і не може перевищувати 1,5 мг на літр води.

"При надходженні [фтору] в організм в оптимальних кількостях емаль зубів виявляє надзвичайно високу механічну міцність і хімічну стійкість.

Переважна більшість населення України мешкає в умовах, де спостерігається помітний або значний дефіцит фтору. В цих місцевостях з метою масового попередження карієсу зубів необхідно проводити штучне збагачення організму фтором", – йдеться в тексті документа.

Чому науковці стурбовані впливом фтору на організм?

Дедалі більше дослідників вказують на зв’язок між фтором у воді та захворюванням зубів під назвою флюороз, за якого надлишок фтору в організму викликає ураження зубної емалі та кісток.

Читайте також : Відбілювання зубів вдома: які засоби існують та як вони діють

Також науковці припускають, що рівень фтору в організмі може впливати на розвиток мозку.

Дослідження на тваринах показали, що фторид може впливати на нейрохімічну функцію клітин в областях мозку, відповідальних за навчання, пам’ять, виконавчу здатність і поведінку.

Американська асоціація стоматологів, яка виступає за фторування води, критично оцінила попередні версії останньої доповіді, але поки не дала оцінку остаточному тексту звіту. Науковці наголошують на необхідності проведення додаткових досліджень.

Раніше ми розповідали про те, яку кількість води слід вживати, аби почуватися добре фізично і психологічно, зокрема в літню спеку.