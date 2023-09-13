Смерті від хвороб серця та зниження IQ у дітей: вчені проаналізували дані про вплив свинцю на організм

Отруєння свинцем потенційно спричиняє близько 5,5 мільйонів смертей на рік від хвороб серця та згубно впливає на IQ маленьких дітей.

Про це повідомляє Science Alerts із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі The Lancet Planetary Health.

Економісти Світового банку Бьорн Ларсен та Ернесто Санчез-Тріана створили модель, за допомогою якої проаналізували дані про вплив свинцю на організм людини.

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Для дослідження вони використали дані Глобального тягаря хвороб, травм і факторів ризику про рівень свинцю в крові людей за 2019 рік.

Вони виявили, що близько 5,5 мільйонів людей померли від захворювань серця, спричинених свинцем. 90% з них проживали у країнах із низьким та середнім рівнем доходів. Це становить 30% усіх смертей від серцево-судинних захворювань.

Фото: David Sacks/GettyImages

Як повідомив співавтор дослідження Бьорн Ларсен, це означає, що свинець частіше спричиняє серцеві хвороби, аніж куріння чи холестерин.

Також дослідники підрахували, що у 2019 році діти до п’яти років зі всього світу сукупно втратили 765 мільйонів балів IQ через отруєння свинцем. У середньому, близько шести балів на дитину. 95% цих втрат припали на країни, що розвиваються.

Зазначається, що через токсичність металу існує заборона на використання етилованого бензину. Проте люди все ще піддаються його впливу через їжу, посуд, ґрунт, добрива, косметику, свинцево-кислотні акумулятори для автомобілів та інші джерела.

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"Річард Фуллер, президент неурядової організації Pure Earth, сказав, що коли країнах, які розвиваються, проводили тести на вміст свинцю в крові, вони здебільшого виявляли вищі рівні, ніж передбачалося в новому дослідженні", – зауважує Science Alerts.

Водночас 12 вересня Pure Earth опублікувала дослідження, в якому проаналізували 5 тисяч зразків споживчих товарів і харчових продуктів у 25-ти країнах, що розвиваються.

Його автори виявили високий рівень забруднення свинцем у металевих каструлях, сковорідках, керамічному посуді, фарбі, косметиці та іграшках.

"Ось чому в бідніших країнах так багато отруєнь свинцем. Їх отруюють предмети на кухні", – прокоментував Річард Фуллер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дим електронних сигарет знерухомлює імунні клітини.

Автор: Альона Павлюк





