Осуд не мотивує: вчені виявили ще один психологічний фактор, що заважає схудненню

Дехто вважає, що осуд людей із надлишковою вагою мотивує їх схуднути. Однак науковці застерігають, що це не так.

Цькування через розміри і форму тіла підвищує ризик розвитку тривоги, депресії та розладів харчової поведінки, зокрема переїдання. Водночас ті, хто відчувають менше тиску, мають більше шансів успішно втрачати зайві кілограми або утримувати вагу.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Health Psychology, пише CNN.

"Довгий час вважалося, якщо соромити людей за їхню вагу, то це змусить їх їсти менше, харчуватися більш здоровою їжею або більше займатися спортом, щоб схуднути.

Однак дослідження знову і знову показують, що це не так. Насправді це має протилежний ефект", – каже Ребекка Перл, доцентка кафедри клінічної психології та психології здоров'я в Університеті Флориди (США).

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Упередження щодо ваги шкодять не лише психічному здоров’ю. За словами клінічної психологині Лариси МакГерріті, вони заважають досягти бажаного результату чи набути здоровіші звички.

Побутує хибне уявлення, що людина, яка стикається з труднощами на шляху до стрункого тіла, є морально слабкою, зазначає Алексіс Конасон, психологиня і сертифікована фахівчиня з розладів харчової поведінки.

За словами Ребекки Перл, думка про те, що людина зобов’язана схуднути, інакше вона є "гіршою", може формуватися під впливом дописів у соцмережах, сюжетів на телебаченні, коментарів від знайомих і булінгу чи дискримінації. Стає ще гірше, коли ми переймаємо ці зауваження на себе.

Як наслідок, людям часто важко відвідувати спортзал або виходити на вулицю для виконання фізичних вправ, тому що це може здаватися страшним або непосильним, сказала докторка Джанет Томіяма, професорка психології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США).

Також це може вплинути і на вибір їжі.

"Коли когось дражнять, критикують або навіть просто негативно дивляться, це спричиняє стрес. Ми знаємо, що один з найпоширеніших способів, за допомогою якого люди долають стрес, – це велика кількість їжі, зокрема нездорової", – зауважила Ребекка Перл.

Таким чином фізичний або психологічний стрес сигналізує організму про виділення гормону кортизолу.

"Одна з функцій кортизолу полягає в тому, що він впливає на наш мозок, активуючи процеси винагороди, які роблять висококалорійну їжу з великим вмістом цукру та солі надзвичайно смачною. Отже, на рівні мозку, це значно ускладнює опір цим потенційно шкідливим продуктам", – пояснила Джанет Томіяма.

Експерти кажуть, варто усвідомити, що проблема не в наших тілах, а в самому суспільстві. Це розуміння допоможе розвинути стійкість.