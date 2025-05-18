Чому важливо вживати клітковину та чи дійсно вона допомагає при схудненні

Клітковина є важливою не лише для травлення, але й для здоров'я в цілому. Результати досліджень свідчать, що вона може знижувати рівень холестерину, знижувати кров'яний тиск, захищати від серцевих захворювань та навіть сприяти зниженню ваги.

"УП. Життя" дослідила, що таке клітковина, чому вона важлива для організму, у яких продуктах вона міститься та чи доцільно її вживати на схудненні і називати "природним Оземпіком".

Що таке клітковина?

За словами дієтолога Бета Червоні, клітковина – це тип вуглеводів, які людський організм не може розщепити. Існує два її види – розчинна та нерозчинна.

Розчинна клітковина допомагає при закрепах, стабілізує рівень цукру в крові, знижує рівень холестерину та контролює вагу, а нерозчинна – сприяє кращому проходженню їжі через шлунково-кишковий тракт, що допомагає уникнути або подолати закрепи.

Читайте також : Як збільшити кількість білка в раціоні: 5 порад від нутриціолога

РЕКЛАМА:

Користь від вживання клітковини

Підтримує функціонування травної системи.

Може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину.

Зокрема йдеться про продукти з розчинною клітковиною, яка може перешкодити організму засвоювати "поганий" холестерин, який потрапляє в організм разом з іншими продуктами.

"Розчинна клітковина зв'язується з холестерином і жовчними кислотами в травному тракті, запобігаючи його всмоктуванню в кров", – каже Бета Червоні.

Підтримує рівень цукру в крові.

Клітковина уповільнює швидкість перетравлення їжі, а також засвоєння глюкози.

"Розчинна клітковина уповільнює швидкість перетравлення їжі в шлунку, дозволяючи невеликим сплескам енергії вивільнятися в кров, що дозволяє організму повільно її переробляти.

Клітковина такого типу перетворюється на гелеподібну речовину в шлунково-кишковому тракті, що уповільнює перетравлення вуглеводів", – пояснює дієтолог Бет Червоні.

Знижує ризик розвитку певних захворювань.





Зокрема колоректального раку, ШКТ, хвороб серця, ожиріння, інсульту та діабету ІІ типу.

Надовго зберігає відчуття ситості та допомагає контролювати вагу.

"Клітковина може бути корисною для контролю ваги, сприяти відчуттю ситості, дозволяючи їсти менше і рідше. Регуляція рівня цукру в крові також допомагає зменшити апетит", – пояснює дієтолог.

Читайте також : Вчені не рекомендують зловживати корицею: вона може впливати на засвоєння ліків

Чи доцільно називати клітковину "природним" Оземпіком?

Ozempic – це ін’єкційний препарат, основною діючою речовиною якого є семаглутид. Він призначений для лікування діабету, утім його часто використовують для схуднення, адже препарат пригнічує апетит.

Клітковина може мати певні ефекти, схожі на дію "Оземпіка" в плані контролю апетиту та рівня цукру в крові завдяки здатності до уповільнення травлення та створення відчуття ситості. Проте вона має слабший та менш специфічний вплив.

Читайте також : Щоденне вживання арахісу допомагає зменшити алергічну реакцію в дорослих – дослідження

Де міститься клітковина та як її додати до свого раціону?

Клітковина міститься у:

цільнозернових продуктах, як-от ячмінь, булгур, коричневий рис, цільнозерновий хліб або макарони;

фруктах;

овочах;

квасолі, гороху та інших бобових;

горіхах та насінні.

Дієтологиня та лікарка-нутриціологиня Анна Тейлор радить додавати клітковину поступово до свого раціону.

"Якщо ваш організм до неї не звик, надмірне вживання може спричинити здуття живота та спазми. Щоб уникнути цього, поступово збільшуйте споживання продуктів з високим вмістом клітковини протягом кількох тижнів.

Ще одна важлива порада: додаючи клітковину до свого раціону, обов’язково пийте достатньо води. Клітковина поглинає воду, але якщо ви недостатньо зволожені, це може спричинити закреп.

Якщо ви повільно та поступово збільшуватимете споживання клітковини, питимете багато рідини, ваш організм краще адаптується", – пояснила Анна Тейлор.