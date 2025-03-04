Чи мігрує чорнило для татуювань зі шкіри в тіло? Пояснюють вчені

Чи мігрує чорнило з татуювань зі шкіри в тіло?

Татуювання давно перестали бути табу – на сьогодні їх має приблизно кожен третій дорослий. Та мало хто знає, що відбувається з чорнилом після нанесення тату.

Лікарі пояснили Popular Science, як організм реагує на пігменти.

У 2024 році науковці проаналізували дані 1400 людей з лімфомою та контрольної групи, до якої увійшло понад 4000 людей без раку. У результатах свого дослідження, опублікованих в журналі Pubmed, вони висунули гіпотезу про можливий зв’язок між татуюваннями та ризиком лімфоми.

Однак дерматологи спростовують це. Лікар Лорен Плох пояснює, що під час нанесення татуювання чорнило вводять у дерму – середній шар шкіри. Він розташований під епідермісом, але над жировою тканиною.

Клітини дерми оновлюються значно повільніше, ніж клітини епідермісу, тому татуювання залишається видимим навіть після оновлення верхнього шару шкіри.

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Але організм сприймає чорнило як чужорідний матеріал, і це спричиняє імунну реакцію. Після нанесення татуювання до місця проникнення голки прибувають макрофаги – спеціальні імунні клітини, які намагаються поглинути і розщепити пігмент, каже дерматолог.

За його словами, більшість пігментів для татуювань стійкі до руйнування. Тому чорнило залишається в шкірі, розподіляючись між її дермальними та імунними клітинами.

Часом на шкірі може проявлятися алергічна реакція на чорнило – в таких випадках утворюється червона або рожева товста луската ділянка, каже Плох. Деякі алергічні реакції спричиняють імунні клітини лімфоцити.

Певні типи чорнила провокують такі псевдолімфоматозні реакції частіше, ніж інші. Так, дослідження 104 біопсій шкіри людей, які мали алергічні реакції на татуювання, показало, що 78% реакцій стосувалися червоних пігментів. Ці реакції також можуть виникнути через місяці чи роки після нанесення татуювання.

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Чи може чорнило переміщатися по тілу

Чорнило з татуювань здатне мігрувати, але не дуже далеко. Якщо імунна система все ж розщеплює пігмент на дрібніші частинки, вони можуть потрапити в лімфатичну систему та осідати в лімфовузлах. Саме цей процес сприяє поступовому вицвітанню татуювань.

Один із незвичайних випадків зафіксували у 2018 році: у пацієнтки з раком грудей під час мастектомії лікарі помітили почорніння лімфовузлів. Спершу вони запідозрили меланому, але аналізи показали, що колір спричинений накопиченням пігменту з татуювань, що потрапив у лімфосистему. На щастя, це не мало шкідливих наслідків.

Видалення татуювань і наслідки

Лазерне видалення татуювань працює за тим же принципом – розщеплює чорнило на дрібніші частинки, щоб імунна система могла їх усунути. Проте цей процес також може призводити до вивільнення хімічних речовин, як-от оксиди заліза та цинку, що іноді спричиняє побічні реакції.

Попри всі обговорення, дерматологи не вважають татуювання серйозним ризиком для здоров’я.

"Якби татуювання дійсно були небезпечні, ми б вже про це знали", – зазначає лікар-дерматолог.