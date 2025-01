Дослідники показали витончені тату 1200-річних перуанських мумій

На тілах 1200-річних перуанських мумій археологи виявили витончені татуювання. Це високодеталізовані геометричні візерунки.

Результати дослідження міжнародної групи вчених опублікували в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише IFLScience.

Люди, чиї муміфіковані рештки проаналізували археологи, були представниками культури Чанкай – доіспанської цивілізації, що процвітала вздовж узбережжя сучасного Перу.

Більшість малюнків на їхній шкірі – це геометричні візерунки, часто з використанням трикутних форм. Однак є й інші, зокрема зображення тварин.

Зважаючи на археологічні знахідки з цього регіону, вчені припускають, що стародавні "тату-майстри" вбивали чорнило в шкіру за допомогою голки кактуса або загостреної кістки тварини.

Завдяки технології лазерно-стимульованої флуоресценції (LSF) дослідники створили висококонтрастні зображення збереженої шкіри. Вони з’ясували, що чорнило нанесли з неймовірною точністю. Тату мали деталі шириною від 0,1 до 0,2 міліметра.

Тату на шкірі 1200-річних мумій з Перу Thomas G. Kaye, Judyta Bąk, Henry William Marcelo, Michael Pittman/PNAS

Складний рівень деталізації свідчить про те, що чанкайці надавали малюнкам на шкірі великого значення.

З понад 100 досліджених людей лише кілька мали такі детальні татуювання. Через це вчені припускають, що вони призначалися для представників вищого соціального статусу. Також є думка, що тату було частиною певної церемонії або ритуалу.

"Рівень їхньої деталізації вимагав більше майстерності, часу і терпіння для створення, порівняно з іншими відомими татуюваннями Чанкай, що дозволяє припустити, що вони були більш значущими.

Необхідні подальші дослідження, щоб визначити конкретне значення цих високодеталізованих татуювань", – зазначив співавтор дослідження Майкл Піттман.

Окрім татуювань, чанкайці відомі своїми текстильними та гончарними виробами, які транспортувалися по всьому регіону завдяки розгалуженій торгівельній мережі. Ці вироби теж часто прикрашені геометричними візерунками, як і татуювання.

Нагадаємо, єгипетські дослідники, ймовірно, розкрили таємницю 3500-річної мумії жінки, яка "кричить".