Смертельно небезпечно? Чи можна маленьким дітям давати мед

Чи можна дітям їсти мед? Залежить від того, скільки вашій дитині років і з якою метою ви даєте його дитині.

Досі існує думка, що це вкрай цінний та корисний продукт. Або що мед кращий за цукор. Або що має унікальні для здоров'я властивості. Та це не зовсім так.

У меді дійсно є поживні речовини, як-от цинк, калій та залізо. Проте, на жаль, в дуже мізерних кількостях. Наприклад, в одній столовій ложці меду заліза всього 0,5% від денної норми.

Тому якщо замість столової ложки цукру ви додасте в кашу столову ложку меду – то не сильно зробите страву кориснішою.

Водночас є одне правило, яке важливо пам'ятати всім батькам маленьких дітей.

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У жодному разі не давайте мед дітям до першого року життя. Це може бути смертельно небезпечно для них.

Детальніше ми поговорили про це з педіатринею Катериною Попович.

Ботулізм буває не лише від консервів

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Водночас у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися простих харчових правил.

"Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином", – пояснюють у Центрі громадського здоров'я.

Також навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Бо мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо).

Важке отруєння стається через те, що бактерія Clostridium Botulinum починає виробляти токсин. Ботулізм спричиняє параліч дихальних мʼязів і часто призводить до смерті.

До чого ж тут мед?

Мед може містити в собі спори ботулізму. Організм дітей старше одного року та дорослих може ефективно впоратись з цими спорами завдяки більш зрілій імунній системі, мікрофлорі, шлунковій кислоті тощо. Імунітет немовлят недостатньо "зрілий", і спори можуть розвинутись й продукувати токсин.

Педіатриня Катерина Попович наголошує, що мед категорично заборонений до року через спори ботулізму, і навіть пастеризація не знищує їх.

"Крім того, мед є підсолоджувачем, і він, так само як і цукор, не рекомендований ВООЗ до 2 років (за найсвіжішими рекомендаціями навіть до 4 років). Тож загалом старайтеся як мінімум до 2 років не знайомити дитину з цим продуктом", – додає вона.

Найбільш поширені симптоми ботулізму:

труднощі з ковтанням або мовленням,

сухість у роті,

слабкість м’язів обличчя з обох боків,

затуманений зір або двоїння в очах,

опущені повіки,

труднощі з диханням,

нудота, блювання та спазми в шлунку,

параліч.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 год після споживання зараженої їжі. Водночас симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 год) або значно пізніше (4 доби й більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

"Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує "сітка або туман" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів).

Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття "грудки" у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів", – йдеться на сайті центру.

Водночас Катерина Попович зауважує, що протікання ботулізму в немовлят буває нетиповим.

Наприклад, це слабкий плач, слабкість м'язів обличчя, закреп, проблеми з ковтанням та рясне слиновиділення тощо.

Тому якщо з якихось причин дитина до року поїла мед, варто дуже уважно стежити за її станом.

"При найменших проявах зміни самопочуття – млявість, сонливість, сухість в роті, порушена координація, діарея, блювання – негайна госпіталізація", – наполягає лікарка.

Зазвичай лікування – це введення ботулінічного антитоксину. Його ще називають сироватка або імуноглобулін.

Тож смакуйте медом! Але в міру і краще у віці після двох років.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя