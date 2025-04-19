Дитина нічого не їсть? 10 лайфхаків, які полегшать життя батькам

Є діти, які постійно "перебирають" їжею, їдять тільки одні й ті самі страви і не куштують нові. Вибірковість щодо продуктів може не змінюватися досить довго, і така харчова поведінка дитини, звісно, непокоїть батьків.

"УП. Життя" використала джерела Manning Family Children’s, Very Well Health, дані Національної служби охорони здоров'я Англії (National Health Service), а також звернулася до лікаря-педіатра, консультантки з грудного вигодовування, засновниці та керівниці мережі "Педіатрія з любов’ю" Лідії Бабич, щоб розповісти, чому діти уникають і навіть бояться певних продуктів і що з цим робити батькам.

Чому дитина "перебирає" їжею

Від народження малюкам до вподоби солодкий смак, і найкращим продуктом для немовлят є грудне молоко.

З віком діти вчаться їсти інші продукти, здебільшого копіюючи харчові уподобання членів сім’ї і поведінку дорослих за столом. Якщо в родині їдять різноманітну їжу, малюк, імовірно, робитиме те саме.

Проте приблизно на другому році життя у багатьох дітей з’являється страх куштувати нові страви. Зазвичай діти переростають такий страх, але це не завжди відбувається безпроблемно.

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На другому році у багатьох виникає страх нової їжі, який не завжди минає легко Dudaeva/DEPOSITPHOTOS

"Вибірковість у їжі є частим явищем – її мають 20-50% дітей віком 1-10 років. Наша донька Віра від народження була на грудному вигодовуванні, а прикорм ми починали з пюре. На їжу шматочками переходили поступово. І вже у віці близько 1 року помітили, що дитина обережна і куштує не все. Деякі продукти дати їй ніяк не вдавалося", – розповідає Лідія Бабич.

У дітей смакових рецепторів може бути вдвічі більше, ніж у дорослих. Тобто їхнє відчуття смаку набагато сильніше.

Інші смакові відчуття, окрім солодкого, дитина може сприймати як "небезпечні". Наприклад, деякі овочі, як-от білокачанна капуста чи броколі, мають специфічний гіркуватий присмак. Смакові рецептори дорослої людини сприймають його адекватно, тоді як діти можуть не переносити цю гіркоту.

Деякі діти вирішують не їсти певні продукти не тільки через смак, а й через текстуру, запах, колір тощо. Трапляється й таке, що, скуштувавши гіркий огірок, дитина може вирішити, що всі зелені довгі предмети, які дають їй батьки, гіркі.

Що робити, якщо дитина не їсть: 10 лайфхаків

Насамперед батькам треба бути терплячими. Знайомлячи малюка з новими продуктами, слід показувати, що вони безпечні і зовсім не страшні.

Скористайтеся такими лайфхаками.

Станьте для дитини добрим прикладом

Вживаючи різноманітні продукти, куштуючи різні страви, скажіть малюку, що це дуже смачно. Покажіть, що їсти – це приємно.

"Наша донька Віра вперше скуштувала рис із соєвим соусом із татової тарілки – зацікавилася і зʼїла кілька ложок", – розповідає Лідія Бабич.

Давайте дитині не більше одного нового продукту чи страви за один раз

Починайте з невеликих кількостей, додавайте нові продукти поступово.

Пропонуйте дитині нові страви одночасно з її улюбленими

При цьому не приховуйте новий продукт, не вводьте його до раціону нишком – дитина має знати, що саме вона з’їла.

Під час їди вимикайте пристрої, які можуть відволікати і тривожити дитину

Вимкніть телевізор, відкладіть подалі планшети і смартфони. Проте якщо так сталося, що дитина їсть лише з мультфільмами, іграшками чи іншим відволіканням, то різко це скасувати не завжди можливо. Різкі зміни можуть спровокувати стрес у дитини і погіршити ситуацію з апетитом. Тож усе слід робити поступово, за потреби – після консультації з фахівцем.

Залучайте малюка до складання меню

Залежно від віку та розвитку мовлення у дитини можна по-різному спільно продумувати раціон на день. Можна навіть використати фото продуктів та страв і попросити малюка обрати ті, що візуально до вподоби. Така тактика буде корисною й під час спільного походу до магазину за продуктами.

Пропонуйте дитині допомагати на кухні

Наприклад, малюк може додавати до страви певні інгредієнти.

"Ми всі разом пекли круасани з малиною з листкового тіста, і Віра з цікавістю зʼїла декілька", – розповідає про особистий досвід Лідія Бабич.

Подбайте, щоб дитина їла приблизно в один і той самий час щодня

При цьому по можливості намагайтеся робити так, щоб прийоми їжі були приємними сімейними посиденьками. Надалі вживання їжі в дитини асоціюватиметься з позитивними емоціями та домашнім затишком.

Хваліть, а не тисніть

Якщо ваша дитина не хоче куштувати нову страву або ж не доїла вміст своєї тарілки, не змушуйте її. Відмова від їжі може бути зумовлена саме тиском, сварками під час годування, ультиматумами ("не встанеш з-за столу, доки все не з'їси") тощо. Ваше завдання – заохотити дитину поїсти й зацікавити.

Якщо ви знаєте однолітків вашої дитини, які з апетитом їдять, запросіть їх на чай

Водночас не можна говорити вашому малюку про те, які чудові інші діти, "бо їдять усе". Також ви можете запросити на смачний обід когось із дорослих, хто подобається вашій дитині.

Змінивши спосіб подачі продукту, можна привабити малюка

Наприклад, дитина може відмовитися від вареної моркви, але залюбки з’їсти сиру натерту. Також спробуйте гарно нарізати чи розкласти овочі та будь-які інші продукти, щоб дитина зацікавилася. Наприклад, із броколі можна викласти на тарілці дерево.

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Помилки, яких припускаються батьки

За словами Лідії Бабич, важливо не припуститися таких помилок.

Звуження раціону дитини.

Тобто готувати дитині тільки ті страви, які вона їсть, щоб "усім було спокійніше", а дитина не лишалася голодною. Пояснення тут просте: улюблені страви з часом теж набриднуть, а на їхнє місце нічого нового не прийде.

Недостатній етап вивчення нових страв і продуктів.

За словами лікарки, варто зацікавити малюка і спершу "погратися" з їжею, а не підносити її одразу до рота.

Затяжний період харчування лише пюре.

Деякі батьки довго бояться вводити до раціону їжу шматочками, щоб дитина випадково не вдавилася.

"Буває так, що батьки нарешті наважилися дати дитині шматочки, і малюк при цьому кашлянув. Батьки злякалися і швидко вийняли їжу з ротика дитини. Цим вони налякали малюка ще більше", – розповідає Лідія Бабич.

Страхи й заборони батьків щодо страв можуть відбити у дитини інтерес до їжі vasyl.rohan/DEPOSITPHOTOS

Спроби зупинити дитину, якщо вона хоче скуштувати нову страву, але "шкідливу".

Наприклад, щось жирне, солоне, фастфуд. У таких дітей важливо підтримувати цікавість до нових продуктів, а не відлякувати.

Годування за "винагороду".

Слід переконатися, що перебірливість у їжі не є способом маніпуляції, коли малюк за з’їдений обід неодмінно чекає винагороду. Якщо така дитина зголодніє, вона поїсть. "Боротися" з маленьким маніпулятором можна, позбавивши його смачних перекусів. І при цьому не треба думати: нехай дитина з’їсть хоч що-небудь, тільки б не голодувала.

Очікування швидкого результату.

Треба бути готовими, що зміни наставатимуть поступово і повільно.

"Зміни на краще для дитини з вибірковістю в їжі – це якщо вона взагалі сприйняла новий продукт. Наприклад, почала їсти курятину, але тільки відварену, а запечену – поки що ні. Почала їсти по одній ложці рибного супу, але не більше. Сприйняла джем до млинців, але тільки один вид. Почала їсти кабачки, але приготовані лише одним способом", – зазначає Лідія Бабич.

На жаль, немає швидких способів покращити апетит дитини, особливо якщо така ситуація триває вже давно. Важливо помічати навіть найменші прояви прогресу. Можуть бути і кроки вперед, і кроки назад. Це нормально.

Роздратування батьків.

Як би не було важко, ніколи не показуйте дитині своє розчарування. Натомість слід підбадьорити малюка, видихнути і продовжувати.

Коли треба йти до лікаря, якщо дитина не хоче їсти?

Важливо: перш ніж долати проблему дитячої вибірковості в їжі та поганого апетиту, необхідно зʼясувати причини такого стану.

"Малюк може відмовлятися їсти через медичні порушення та психологічні складнощі. Це можуть бути проблеми з мʼязовим тонусом чи жуванням. Також дитина може бути перебірливою в їжі через особливості нервово-психічного розвитку. Може розвинутися порушення, яке називається харчова неофобія, – воно є поширеною причиною, через яку малюки відмовляються їсти", – зазначає Лідія Бабич.

Лікарка виокремила такі тривожні ознаки, за яких треба звертатися до фахівця:

дитину постійно складно нагодувати, батьки і дитина часто відчувають стрес від цього процесу;

доводиться завжди готувати для дитини окремо, дитина не їсть спільну їжу з родиною;

дитина може їсти лише за особливих чітких умов (наприклад, лише вдома, тільки на дивані, тільки з мультиками, лише коли мама годує з ложки тощо);

у раціоні загалом менше ніж 10-15 продуктів;

раціон з часом звужується ще більше;

трапляються періоди погіршення апетиту, коли дитина хворіє, і для поліпшення ситуації потрібно понад 2-3 тижні, при цьому раціон складно розширити;

дитина плаче, протестує, нервується за столом, коли батьки пробують її нагодувати;

дитина після 12-місячного віку не перейшла на їжу шматочками;

дитина вживає їжу лише певної текстури, лише певного кольору тощо;

у дитини є дефіцит маси тіла, недостатній набір і періоди втрати ваги;

є соціальні обмеження через особливості харчування (наприклад, неможливо почати ходити до дитячого садочка, дитині некомфортно в школі).

До якого лікаря звертатися?

За словами Лідії Бабич, ідеально, якби це був би педіатр або сімейний лікар, що знається на терапії розладів харчування у дітей. Він проаналізує ситуацію і надасть індивідуальні рекомендації саме для вашого малюка.

Може знадобитися консультація дитячого психіатра, якщо є підозра на порушення розвитку, розлад спектра аутизму, гіперактивність тощо.

При розладах харчування у дитини важливо звертатися до педіатра marketing.lasers/DEPOSITPHOTOS

Педіатр може призначити деякі аналізи, щоб уточнити ситуацію із загальним станом здоровʼя дитини.

Може знадобитися співпраця з фізичним терапевтом, якщо дитині необхідна підтримка фізичного розвитку.

Тобто лікування розладів харчування часто потребує всебічної допомоги від кількох різних фахівців. А терапія може тривати роками, і до цього треба бути готовими.