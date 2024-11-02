Чи можна "хрустіти" пальцями і чому суглоби видають такі звуки

Для багатьох хрускіт суглобами пальців – давня звичка або спосіб впоратися зі стресом.

Існує думка, що навмисне клацання суглобами може бути небезпечним,спричинити біль чи артрит, або ж призвести до тремтіння у старшому віці. Та чи справді це так?

"УП. Життя" використала джерела Harvard Health Publishing, National Library of Medicine, Healthline, Nature та Journal of the American Board of Family Medicine, щоб розвінчати міфи та дізнатися від чого хрустять суглоби, чи справді хрускіт пальцями є шкідливим та як можна позбутися цієї звички.

Чому люди "клацають" суглобами

Дослідження показують, що 54% людей хрустять суглобами пальців.

Вони роблять це з різних причин, які згодом можуть призвести до виникнення такої звички:

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Характерний звук.

Деяким людям подобається чути звук клацання суглобів, який виникає під час хрускоту пальцями.

Приємні відчуття.

Дехто вважає, що хрускіт кісточок звільняє більше місця в суглобі, що допомагає зняти напругу та збільшити рухливість.

Хоча цьому твердженню немає жодних наукових доказів.

Стрес та тривожність .

Хрускіт пальців може допомогти приділяти менше уваги певній стресовій ситуації та є заспокійливим засобом для деяких людей.

Зазвичай звичка хрустіти суглобами є нешкідливою. belchonock/Depositphotos

Які причини хрускоту у суглобах пальців рук

Причина того, чому виникає хрускіт в суглобах, досі до кінця не з'ясована.

Довгий час цей звук пояснювали бульбашками азоту, які руйнуються в суглобах.

Канадські вчені спостерігали за суглобами пальців з допомогою МРТ. Вони виявили, що при швидкому розтягуванні суглоба утворюється порожнина. Характерний звук клацання суглобів був викликаний утворенням цієї порожнини.

Інше дослідження припустило, що звук хрускоту суглобів справді був спричинений частковим руйнуванням порожнини. Зазначалося, що потрібно 20 хвилин, щоб утворилася нова порожнина. Це може бути причиною того, що після одного хрустіння суглобами пальців, ви не можете зробити це повторно одразу.

Чи є шкідливим хрускіт суглобів

Зазвичай звичка хрустіти суглобами є нешкідливою.

У огляді досліджень, опублікованому у Швейцарському медичному журналі не було знайдено жодних доказів того, що хрускіт пальцями може призвести до артриту.

Один лікар навіть довів це, експериментуючи на собі. Він розповів, що протягом 50 років клацав суглобами пальців на лівій руці два або більше разів на день, але жодного разу – на правій. Наприкінці експерименту суглоби на лівій руці нічим не відрізнялися від суглобів на правій руці – жодна рука не мала ознак або симптомів артриту.

Хрускіт пальцями не повинен бути болючим, викликати набряк або змінювати форму суглоба. У випадку появи таких симптомів необхідно звернутися до лікаря.

Якщо суглоби болять або набрякають під час хрускоту пальців, це може бути пов'язано з наявністю певних захворювань (артрит або подагра). Тобто хрускіт пальцями не може призвести до артриту, проте може бути одним з його симптомів.

Надто сильне розтягнення суглобів пальців може призвести до їх вивихів та травмування зв’язок і сухожиль. Зазвичай це дуже боляче та призводить до деформації пальця (палець може виглядати викривленим або почати набрякати). Якщо таке сталося – слід негайно звернутися до лікаря.

Замість хрускоту пальцями – спробуйте виконувати інші рухи руками під час стресових ситуацій (наприклад, стискання м'ячика). Tatomm/Depositphotos

Що робити, якщо хрустять суглоби пальців

Хоча хрускіт пальцями не є шкідливим, він може заважати.

Кілька порад, які можуть допомогти позбутися цієї звички:

зверніть увагу на те, чому ви хрустите пальцями та спробуйте контролювати себе під час цього на наступний раз;

знайдіть інший спосіб зняти стрес (наприклад, глибоке дихання, фізичні вправи або медитація );

спробуйте виконувати інші рухи руками під час стресових ситуацій (наприклад, стискання м'ячика).