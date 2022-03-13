Що робити при розтягненні зв'язок? Поради ЦГЗ

В Україні під час війни тисячі військових та цивільних мешканців щодня зазнають поранень та серйозних травм, зокрема розтягнення зв’язок.

Розтягнення зв’язок – одна з найбільш частих травм, що виникають через рухи у невластивому для суглоба напрямку і рухи у суглобі, що перевищують його фізіологічний об’єм.

У Центрі громадського здоров'я розповіли, як розпізнати травму та що робити, щоб полегшити симптоми.

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За характером пошкоджень виділяють три ступені розтягнення зв'язок:

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Легкий – пошкодження декількох волокон, що супроводжується незначним болем;

Середній – травмується до половини волокон зв'язок, через що виникає виражений біль та частково обмежується рухливість суглоба;

Важкий – мікророзриви утворюються по всій протяжності зв'язок, виникає гострий біль, обмежується функціональність суглоба.

Найчастіше при розтягнені зв'язок страждають такі суглоби:

гомілково-ступневий,

колінні,

променево-зап’ястні,

плечові.

Причини отримання такої травми можуть бути різні, але зазвичай це травма внаслідок падіння, невдале підвертання ноги, падіння безпосередньо на руку.

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Симптоми розтягнення зв'язок

Самостійно можна діагностувати таку травму, якщо у вас:

різкий місцевий біль,

набряк і синець під шкірою,

порушення опори, рухів.

Якщо ви зазнали серйозної травми, може з'явитися набряк не лише в області постраждалого суглоба, але й навколо нього. На дотик ця ділянка діла може бути гарячою.

Перша допомога при розтягненні зв'язок

✅Забезпечте спокій травмованому суглобу, не робіть зайвих рухів.

✅Прикладіть лід або щось холодне до місця травми протягом першої доби.

✅Накладіть тугу пов'язку на пошкоджений суглоб таким чином, щоб вона не порушувала кровообігу і чутливості шкіри травмованої кінцівки.

✅Помістіть травмовану ногу або руку на невелике підвищення, наприклад, за допомогою валика. Пошкоджена частина тіла має знаходитися вище рівня серця. Це дозволить зменшити прилив крові, через що набряки поступово сходитимуть.

НЕ робіть цього при розтягненні зв'язок

❌При розтягненні зв'язок категорично заборонено будь-які теплові процедури та масажі. Словом те, що "розганяє" кров.

❌У жодному разі не вживайте алкогольні напої. Для зняття болю і набряку ЦГЗ рекомендує застосовувати нестероїдні протизапальні препарати.

Важливо!

"Якщо постраждалий відчуває надмірний біль або травмоване місце дуже набрякло, потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою", – наголосили у Центрі громадського здоров'я.

Розтягнення легкого ступеня може зажити самостійно протягом одного-двох тижнів, однак при середніх та тяжких травмах необхідна допомога лікаря.

Зазвичай проводять медикаментозну терапію, фізіотерапевтичні процедури та іммобілізацію суглоба. Таке лікування і реабілітація можуть зайняти від декількох тижнів до декількох місяців.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло, як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану.

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