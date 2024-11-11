Зранку, в обід чи ввечері: в яку пору дня найкраще пити каву

Кава може впливати не лише на відчуття бадьорості, а й певні гормони і метаболізм

Більшість людей п'ють каву вранці як щоденний ритуал для підняття енергії. Однак часом цей напій вживають протягом дня, зокрема під час роботи, перед тренуванням або навіть ввечері.

Зазвичай каву цінують за смак та високий вміст кофеїну – речовини, яка може підвищувати рівень енергії та когнітивні здібності завдяки стимуляції нервової системи, пише Health.

Однак вплив цього напою на організм здатний відрізнятися, залежно від часу доби.

Кава зранку

Кава за сніданком може допомогти почуватися бадьоро. Однак науковці стверджують, що для деяких людей ранковий напій може мати потенційну шкоду для здоров’я через вплив на рівень цукру в крові та на показники певних гормонів.

Вплив на кортизол

У людському організмі кортизол відіграє важливу роль у регулюванні імунної функції, метаболізму, запалення та стресу.

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Попри його значущість для здоров’я, занадто високий рівень цього гормону може нашкодити. Надлишок кортизолу пов’язаний із високим рівнем холестерину, цукру в крові, високого артеріального тиску та надлишку жиру в області живота.

Деякі дослідження показують, що кава може підвищувати рівень кортизолу, але зазвичай цей ефект тимчасовий.

Водночас в умовах стресу показники цього гормону збільшуються більш відчутно. Тому вчені радять зменшити вживання кави, якщо перебуваєте в стані сильного стресу, зокрема під час хвороби, напруженого дня чи за нестачі сну.

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Вплив на рівень цукру

Інше дослідження показало, що вживання кави за нестачі сну також впливає на здатність організму використовувати та регулювати рівень цукру в крові.

Коли учасники експерименту з недосипанням випивали чашку кави, що містила 300 мг кофеїну, за 30 хвилин реакція їхнього організму на цукор зросла на 50%.

Тому після недоспаної ночі краще спершу з’їсти білкову їжу, яка допоможе збалансувати рівень цукру в крові та кортизолу, а згодом пити ранову чашку кави.

Кава після обіду

Вживання кави в другій половині дня може допомогти краще працювати розумово та більш продуктивно фізично.

Наприклад, Міжнародне товариство спортивного харчування рекомендує за 60 хвилин до заняття спортом вживати продукти, що містять кофеїн, аби отримати більшу користь від фізичної активності.

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Дослідження показують, що кофеїн може підвищити працездатність, вироблення енергії та спалювання жиру під час фізичної активності, що здатне стимулювати втрату ваги.

Крім того, кава може прискорити метаболізм та розщеплення жиру в організмі.

Однак не варто покладатися на цей напій, аби змінити вигляд власного тіла. Для схуднення набагато важливіша наявність повноцінного харчування за зменшення загального споживання калорій.

Крім того, не слід забувати про потенційний негативний вплив надлишку кави на серцево-судинну систему.

Також слід пам’ятати, що навіть чашка кави за обідом може порушити сон, особливо в чутливих до кофеїну людей.

Науковці доводять, що вживання кави з кофеїном за 6-8,8 годин перед нічним відпочинком здатне погіршити якість сну.

Цей ефект може проявлятися у збільшенні часу, необхідного для засинання. Також кава здатна скоротити загальний час сну, що погіршує сон наступної ночі і може сприяти залежності від кофеїну.

Тому для більшості людей безпечніше обмежити споживання кави до середини дня.

Кава ввечері

Більшість людей уникають кави ввечері, особливо перед сном. Однак чутливість до кофеїну залежить від генетики – деякі люди не мають проблем зі сном, навіть якщо п'ють каву незадовго до того, як піти спати.

Результати огляду наукових робіт показали, що найкраще каву з кофеїном вживати щонайменше за 8,8 годин до сну, що мінімізувати негативний вплив.

Раніше ми розповідали, про безпечну норму кави та способи відмовитися від кофеїну.