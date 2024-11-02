Денна норма кофеїну: скільки чашок кави можна пити щодня

Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей.

Іноді після енної чашки кави за день виникає пришвидшене серцебиття та тривожність.

Чи знаєте ви, якою є добова норма кофеїну та скільки кави є безпечними для вашого організму?

"УП. Життя" використала джерела MayoClinic та Healthline, щоб розповісти:

Скільки кави можна пити на день

Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку.

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В середньому, чашка кави об'ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну.

Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей.

Тобто теоретична безпечна добова норма кави для здорового організму – 4 чашки (945 мл).

При цьому потрібно пам’ятати, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. Їх надмірне споживання разом з кавою може призвести до перевищення добової норми кофеїну.

Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку. Valentyn_Volkov/Depositphotos

Як визначити, що ви вживаєте забагато кави

Якщо вам до вподоби кава, але ви відчуваєте, що вона викликає тривогу або проблеми зі сном – варто зменшити обсяги або, за потреби, відмовитися від її споживання.

Якщо випитої вами кави за день занадто багато для організму – він посилає певні знаки – фізичні та психічні симптоми:

занепокоєння;

запаморочення;

розлади шлунку;

дратівливість;

безсоння;

прискорене серцебиття;

тремтіння.

Якщо ви відчуваєте такі симптоми після вживання кави, можливо, у вас підвищена чутливість до кофеїну. В такому разі слід зменшити його споживання або взагалі відмовитися від кофеїну.

Якщо споживання кофеїну викликає нудоту, безсоння, запаморочення та зміни серцебиття, які не проходять самостійно – зверніться до лікаря.

Кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. belchonock/Depositphotos

Кому не варто пити каву

Дозволених 400 мг кофеїну на день не слід вживати усім. Деякі люди мають підвищену чутливість до кофеїну, певні захворювання або просто не люблять кави. В таких випадках варто відмовитися від неї.

Кофеїн впливає на людей по-різному. Вчені виявили гени, які впливають на чутливість людей до цієї речовини. Ці гени впливають на:

ферменти, які розщеплюють кофеїн у печінці ;

рецептори в мозку , на які впливає кофеїн.

Вплив кофеїну на сон також генетично обумовлений. Деякі люди можуть випити кави та одразу ж заснути, тоді як інші не можуть спати протягом всієї ночі після американо увечері.

Водночас у тих, хто п'є каву щодня, може розвиватися звикання до кофеїну – такі люди здатні вживати більше кофеїну, ніж ті, хто п’є каву рідко.

Важливо розуміти, що певні захворювання здатні впливати на чутливість до кофеїну – в такому разі люди важче переносять кофеїн та можуть вживати менш ніж 400 мг на добу.

До станів, які впливають на чутливість до кофеїну належать:

Якщо ви погано переносите кофеїн або маєте одне з вищенаведених захворювань та цікавитеся тим скільки кави ви можете вживати – зверніться до лікаря.

кщо вам до вподоби кава, але ви відчуваєте, що вона викликає тривогу або проблеми зі сном – варто зменшити обсяги або, за потреби, відмовитися від її споживання. kbuntu/Depositphotos

Як зменшити вживання кофеїну

Незалежно від того, чи це пов'язано з певним захворюванням, чи з вашим бажанням скоротити вживання кавових напоїв – різке зменшення кількості кофеїну в раціоні може викликати такі симптоми:

Проте ці симптоми зазвичай легкі та проходять через кілька днів.

Щоб зменшити споживання кофеїну, скористайтеся такими порадами: