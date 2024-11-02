Денна норма кофеїну: скільки чашок кави можна пити щодня
Іноді після енної чашки кави за день виникає пришвидшене серцебиття та тривожність.
Чи знаєте ви, якою є добова норма кофеїну та скільки кави є безпечними для вашого організму?
"УП. Життя" використала джерела MayoClinic та Healthline, щоб розповісти:
Скільки кави можна пити на день
Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку.
В середньому, чашка кави об'ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну.
Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей.
Тобто теоретична безпечна добова норма кави для здорового організму – 4 чашки (945 мл).
При цьому потрібно пам’ятати, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. Їх надмірне споживання разом з кавою може призвести до перевищення добової норми кофеїну.
Як визначити, що ви вживаєте забагато кави
Якщо вам до вподоби кава, але ви відчуваєте, що вона викликає тривогу або проблеми зі сном – варто зменшити обсяги або, за потреби, відмовитися від її споживання.
Якщо випитої вами кави за день занадто багато для організму – він посилає певні знаки – фізичні та психічні симптоми:
- занепокоєння;
- запаморочення;
- розлади шлунку;
- дратівливість;
- безсоння;
- прискорене серцебиття;
- тремтіння.
Якщо ви відчуваєте такі симптоми після вживання кави, можливо, у вас підвищена чутливість до кофеїну. В такому разі слід зменшити його споживання або взагалі відмовитися від кофеїну.
Якщо споживання кофеїну викликає нудоту, безсоння, запаморочення та зміни серцебиття, які не проходять самостійно – зверніться до лікаря.
Кому не варто пити каву
Дозволених 400 мг кофеїну на день не слід вживати усім. Деякі люди мають підвищену чутливість до кофеїну, певні захворювання або просто не люблять кави. В таких випадках варто відмовитися від неї.
Кофеїн впливає на людей по-різному. Вчені виявили гени, які впливають на чутливість людей до цієї речовини. Ці гени впливають на:
Вплив кофеїну на сон також генетично обумовлений. Деякі люди можуть випити кави та одразу ж заснути, тоді як інші не можуть спати протягом всієї ночі після американо увечері.
Водночас у тих, хто п'є каву щодня, може розвиватися звикання до кофеїну – такі люди здатні вживати більше кофеїну, ніж ті, хто п’є каву рідко.
Важливо розуміти, що певні захворювання здатні впливати на чутливість до кофеїну – в такому разі люди важче переносять кофеїн та можуть вживати менш ніж 400 мг на добу.
До станів, які впливають на чутливість до кофеїну належать:
- панічні розлади;
- тривожність;
- серцеві аритмії;
- високий кров'яний тиск;
- діабет.
Якщо ви погано переносите кофеїн або маєте одне з вищенаведених захворювань та цікавитеся тим скільки кави ви можете вживати – зверніться до лікаря.
Як зменшити вживання кофеїну
Незалежно від того, чи це пов'язано з певним захворюванням, чи з вашим бажанням скоротити вживання кавових напоїв – різке зменшення кількості кофеїну в раціоні може викликати такі симптоми:
- головний біль;
- втому;
- дратівливість;
- труднощі з концентрацією уваги.
Проте ці симптоми зазвичай легкі та проходять через кілька днів.
Щоб зменшити споживання кофеїну, скористайтеся такими порадами:
- Почніть звертати увагу на те, скільки кофеїну ви отримуєте з їжею та напоями. Для цього уважно читайте етикетки зі складом.
- Скорочуйте споживання кофеїну поступово. Наприклад, щодня пийте меншу чашку кави або уникайте вживання кофеїну ввечері. Це допоможе вашому організму звикнути до меншої кількості кофеїну та зменшить симптоми, які можуть виникнути при різкій відмові від вживання кави.
- Переходьте на напої без кофеїну. Більшість напоїв без кофеїну виглядають і смакують так само як і їхні кофеїнові аналоги.
- Перевірте безрецептурні знеболювальні, які можуть містити кофеїн. Натомість шукайте знеболювальні без кофеїну.