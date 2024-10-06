5 фактів про каву, які ви могли не знати

При вживанні кави слід звертати увагу на стан організму та його реакцію

Каву вважають одним із найпопулярніших напоїв у світі, але часом можна натрапити на неоднозначні думки щодо її впливу на організм людини. Аби вберегти себе від потенційної шкоди, варто знати про особливості вживання кави.

Дослідження щодо впливу кави можуть мати відмінні результати через різні методи проведення, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

Тому існують певні рекомендації щодо обмеження вживання цього напою.

Зокрема, Американська асоціація серця вважає безпечними від 4 до 5 чашок кави на день для дорослих.

ВІДЕО ДНЯ

Відносної шкоди не нанесе вживання 400 міліграмів кофеїну щоденно – приблизно 6,3 чашки еспресо, стверджують у Mayo Clinic. Натомість варто враховувати те, що кофеїн міститься в чаї, енергетичних та газованих напоях, шоколаді.

У МОЗ поділилися 5 фактами про каву, які допоможуть ласувати напоєм без шкоди для здоров’я.

Деякі люди мають більшу чутливість до кофеїну

На чутливість до кави можуть впливати стан здоров’я та вживання ліків. Тому деякі люди можуть відчувати ефект від меншої кількості кофеїну, ніж інші.

У МОЗ рекомендують зменшити кількість випитої кави на день, у випадку:

підвищення тривожності ;

виникнення проблем зі сном;

тремору м’язів.

МОЗ/Facebook

Вагітним можна пити каву, але

Помірне споживання до 200 міліграмів кофеїну на день не спричинить шкоди ні вагітній жінці, ні плоду, вважають в Американському коледжі акушерства та гінекології.

Водночас кава часом може посилювати нудоту, головний біль та зневоднення організму. Тому в деяких випадках медичні працівники можуть обмежити вживання напою для вагітних чи жінок на грудному вигодовуванні.

МОЗ/Facebook

Кава здатна викликати сонливість

Зазвичай помірні порції кави, завдяки вмісту кофеїну, підвищують частоту серцевих скорочень, тиск та енергію. Однак в деяких випадках через особливі стани організму напій може викликати протилежний ефект.

На це можуть впливати:

загальний дефіцит сну ;

зневоднення через надмірну кількість кави;

індивідуальна, часто генетично обумовлена реакція;

зміна рівня цукру в крові – кава натщесерце може провокувати інсулінову резистентність та порушувати обмін глюкози в організмі.

МОЗ/Facebook

Кава без кофеїну містить кофеїн

Насправді процес декофеїнізації здатний вилучити більшість кофеїну з кавових зерен, але не весь. Після спеціальної обробки в каві залишається 3% цієї речовини. Тобто одна чашка такого напою може досі містити орінєнтовано 2 міліграми кофеїну.

У випадку особливої чутливості навіть така незначна його кількість може викликати небажані симптоми, кажуть у відомстві.

МОЗ/Facebook

Дітям (не)можна вживати каву

Американська академія педіатрії рекомендує дітям уникати вживання кофеїну. Водночас, розповідають у МОЗ, існують й менш жорсткі обмеження, за якими допускають не більше ніж половини чашки кави (45 міліграмів) для дітей віком від 4 до 6 років.

"Організм дитини лише формується, і передбачити реакцію на кофеїн дуже складно. Ми радимо зважати на рекомендацію, що не існує безпечної дози кофеїну для дітей віком до 12 років", – зауважують у міністерстві охорони здоров’я.

МОЗ/Facebook

Раніше науковці виявили, що споживання трьох чашок кави щоденно може допомогти в профілактиці низки захворювань, серед яких цукровий діабет 2-го типу, ішемічна хвороба серця та навіть інсульт.