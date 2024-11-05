Чи безпечно для вагітних спати на спині? Пояснює лікарка

Є поширена думка, що спати на спині під час вагітності – суворо заборонено. Поодинокі дослідження ще з десяток років тому попереджали, що це навіть може підвищити ризик мертвонародження.

Але чи дійсно це так і як варто спати вагітним – розповіла акушерка-гінекологиня Салена Занотті Cleveland Clinic.

Чи безпечно спати на спині?

Зазвичай матка збільшується на 20-му тижні вагітності. Внаслідок цього зростає тиск на аорту і нижню порожнисту вену під час лежання на спині. Це великі кровоносні судини, які несуть знекиснену кров до серця.

Через тиск може сповільнитися кровообіг жінки та її плоду.

В одному з досліджень вчені виявили, що існує потенційний підвищений ризик мертвонародження у тих вагітних, які сплять на спині без зміни пози. Для такого висновку вони проаналізували звички стосовно сну менш ніж 500 жінок, діти яких померли в утробі.

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Занотті каже, що це та схожі дослідження були недостатньо масштабними та нерандомізованими, тому їх не треба сприймати як неспростовний доказ. Крім того, вчені брали до уваги тільки вагітних, які не змінювали положення протягом ночі, не переверталися та не вставали, щоб сходити в туалет.

Лікарка зазначає, що більшість жінок не сплять всю ніч безперервно. Крім того, здорова вагітність – це поєднання безлічі факторів. Тому важко сказати, що щось одне спричиняє мертвонародження або інші ризики.

"Багато людей, які сплять на спині, можуть також хропіти або мати апное. Саме в цьому і полягають недоліки цих досліджень. Ви не можете відкинути всі ці речі", – визнає Салена Занотті.

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У 2019 році Інститут дитячого здоров'я та людського розвитку США своїм дослідженням спростував побоювання, що сон на спині збільшує ризик мертвонародження. Однак у ньому брали участь жінки тільки до 30-го тижня вагітності.

З розвитком вагітності матка стає більшою та починає сильніше тиснути на судини. Якщо жінка лежатиме у небезпечному для кровообігу положенні, тіло дасть їй про це знати.

"Якщо ви лежите на спині й вам важко дихати або, можливо, ваше серце починає битися швидше, – це спосіб тіла сказати, що потрібно перевернутися на бік", – каже гінекологиня.

За її словами, якщо жінка лежатиме на спині недовго, нічого страшного не трапиться.

"Ми знаємо, що короткі проміжки часу – навіть якщо ви провели на спині годину або дві – ймовірно, не завдадуть шкоди вашій дитині. Складність полягає в тому, що ми не можемо точно визначити, скільки часу є "безпечним", – пояснює Занотті.

Найкращі пози для сну для вагітних

На животі

У першому триместрі вагітності можна спати на животі. Але в міру того, як росте живіт, ця поза буде не найзручнішою.

Тіло дасть знати, коли настане час відмовитися від сну на животі.

З подушкою

Після 20-го тижня вагітності краще не проводити всю ніч на спині. Але якщо підкласти подушку під спину, кровообіг покращиться та стане комфортніше.

"Поки ви не лежите рівно на спині, з вами все буде гаразд. Навіть кут 20-30 градусів зменшить будь-який потенційний тиск на нижню порожнисту вену", – зауважує лікарка.

На боці

Раніше гінекологи радили вагітним спати на лівому боці, адже нижня порожниста вена розташована праворуч.

Однак зараз лікарі схиляються до думки, що спати можна на будь-якому боці.

"Лівий бік – це, мабуть, абсолютний ідеал. Якщо вам подобається лівий бік – чудово. Якщо ви спите на правому боці, вам теж буде добре", – каже Салена Занотті.

Для більшої зручності можна використовувати подушку за попереком, яка допоможе залишатися у потрібному положенні.