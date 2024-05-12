Позитивний тест на вагітність: 3 простих поради про те, що робити далі

Після отримання позитивного тесту гінекологиня радить звернутися в лабораторію та здати аналіз крові на бета-хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ).

Отримавши позитивний тест на вагітність, у жінки виникає багато емоцій та хвилювань.

З’являються питання: коли іти до лікаря та які обстеження проходити.

Гінекологиня Анастасія Ткаченко поділилась з "УП. Життя" трьома кроками, які варто зробити після того, як ви побачили позитивний тест на вагітність.

Що робити, якщо тест на вагітність позитивний?

В Україні перший візит до лікаря бажано проводити до 12 тижнів вагітності.

До лікаря варто звернутися, щоб обговорити:

чи потрібно приймати якісь медикаменти;

як контролювати власні захворювання;

які подальші дії.

Гінекологиня Анастасія Ткаченко радила б не поспішати бігти до лікаря після отримання позитивного тесту на вагітність, а дотриматися спершу виконати кілька простих кроків.

В Україні перший візит до лікаря бажано проводити до 12 тижнів вагітності. HayDmitriy/Depositphotos

1. Здати аналіз на ХГЛ

Після отримання позитивного тесту лікарка радить звернутися в лабораторію та здати аналіз крові на бета-хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ). Підвищення кількості цього гормону є ранньою ознакою вагітності. Рівень ХГЛ починає зростати, як тільки запліднена яйцеклітина імплантується в матку.

Повторіть знову цей же тест через два дні – тобто через 48 годин

"Ми отримаємо два результати та по них зможемо оцінити як розвивається вагітність.Якщо результат – понад 2000 мМО/мл, тоді наступний етап – прийти до лікаря на УЗД", – розповідає лікарка Анастасія Ткаченко.

Підвищення кількості ХГЛ є ранньою ознакою вагітності. alexraths/Depositphotos

2. Звернутись до акушер-гінеколога для проведення УЗД вагітності

На першому візиті вагітної лікар уточнює анамнез, проводить загальне та акушерське обстеження, заповнює медичну документацію, визначає обсяг і терміни лабораторного обстеження та рівень надання допомоги для подальшого спостереження.

Експертка розповідає, УЗД потрібне для того, щоб пересвідчитись, чи вагітність маткова.

"На ранніх термінах важливо зрозуміти, що вагітність розвивається там, де повинна. Лікар має побачити плідне яйце (тобто вагітність, яка розвивається) саме в порожнині матки", – консультує гінекологиня Анастасія Ткаченко.

Перший скринінг при вагітності проводять у терміні 11 тижнів - 13 тижнів +6 днів. Основною метою цього УЗД є оцінка анатомічних структур плода, пошук ранніх вад розвитку, уточнення терміну вагітності та передбачуваної дати пологів.

У групі вагітних низького ризику друге УЗД проводиться у терміні 18-22 тижні для детальної оцінки анатомічної будови плода, виключення більш пізніх вад розвитку і контролю за перебігом вагітності.

Третє УЗД виконується за показаннями у терміні 28-32 тижні для оцінки стану плода і фетометрії (вимірювання анатомічних структур плода).

УЗД потрібне для того, щоб пересвідчитись, чи вагітність маткова. alexraths/Depositphotos

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3. Не хвилюватися, слідкувати за здоров’ям та контролювати симптоми

"Третє – не нервуйте. Вагітність – це не хвороба!", – наполягає експертка.

Переконайтеся, що ви дотримуєтеся здорових звичок, наприклад, не вживаєте алкоголь та не палите під час вагітності.

Хоча всі жінки переживають вагітність по-різному, слід поговорити зі своїм лікарем, якщо наявні подібні симптоми: