Чи можливо завагітніти під час грудного вигодовування?

Метод контрацепції, при якому менструації відсутні під час грудного вигодовування, відомий як лактаційна аменорея.

Побутує думка, що грудне вигодовування захищає від вагітності.

Тому кажуть, що під час ГВ не потрібно застосовувати контрацепції. На ці твердження наштовхує ймовірна відсутність менструації у жінок під час годування грудьми.

“УП. Життя” звернулася до акушер-гінеколога Дарини Кулебякіної та використала джерело Cleveland Clinic, щоб розповісти: чи є зв'язок між грудним вигодовуванням та запобіганням вагітності.

Чи можна завагітніти під час грудного вигодовування

Коли жінка годує грудьми – у неї справді може не бути критичних днів протягом певного часу. Такий стан називається лактаційною аменореєю.

“Кожен організм індивідуальний. Тому в одних жінок може не бути менструації протягом всього періоду годування груддю, а в когось вони можуть відновитися вже через кілька місяців", – пояснює акушер-гінеколог Дарина Кулебякіна.

Чому так відбувається? Під час годування грудьми організм виробляє гормон пролактин. Високий рівень пролактину пригнічує овуляцію (вихід яйцеклітини з яєчника, після чого можливе її запліднення сперматозоїдом). При цьому менструації можуть зникати.

ВІДЕО ДНЯ

Тому можна почути поширений міф: якщо немає місячних – немає овуляції. А якщо немає овуляції – неможливо завагітніти.

Але до уваги не беруть те, що овуляція (тобто найбільш фертильні дні місяця) відбувається за кілька днів до початку менструації.

Якщо у жінки був незахищений статевий акт під час овуляції – вона таки може завагітніти. А оскільки овуляція відбувається до менструацій – така ймовірність існує ще до першої післяпологової менструації.

“Овуляція передує безпосередньо менструаціям. Тому після пологів гінекологи завжди звертають увагу жінок на те, що неможливо передбачити коли настане овуляція і відчути це якимось чином", – додає гінеколог Кулебякіна.

Фахівчиня пояснює, що враховуючи це, лікарі радять використовувати барʼєрний метод контрацепції в післяпологовому періоді.

“На практиці зустрічаються такі ситуації, що якраз в період годування грудьми, навіть без появи менструацій, зʼявляється нова вагітність. Це пов’язано зі збігом в часі незахищеного статевого акту та овуляцією. Тобто перші менструації після овуляції ще навіть не встигли розпочатися, а одразу відбулося зачаття”, – розповідає акушер-гінеколог.

Варто розуміти: коли менструації повернуться – цикл не обов'язково стабілізується одразу (навіть якщо до вагітності менструації були регулярними). Організму породіллі може знадобитися час, щоб досягти нормального ритму після народження дитини. Особливо, під час грудного вигодовування.

Якщо менструації нерегулярні, може бути важко визначити, коли наступає овуляція. А смужки для визначення овуляції не є настільки точними при ГВ.

У перші дні грудного вигодовування овуляція навряд відбудеться. Особливо, якщо годувати дитину виключно грудьми та робити це регулярно: вдень і вночі. Адже від дотримання періодичності годувань залежать зміни рівня пролактину.

Ймовірність неритмічного виділення пролактину та настання овуляції зросте, якщо мама буде:

зціджувати молоко;

догодовувати дитину сумішшю (або повністю перейде на неї);

почне вводити тверду їжу.

Якщо жінка не планує народжувати ще одну дитину одразу, акушер-гінеколог Фріман радить обговорити питання контрацепції зі своїм лікарем ще до пологів. serezniy/Depositphotos

Жінки, які годують грудьми, мають меншу можливість завагітніти протягом перших 6 місяців після пологів, якщо вони:

не мали менструацій після народження дитини;

годують грудьми щонайменше кожні чотири години вдень і кожні шість годин вночі.

Проте гінеколог наголошує, що можливість завагітніти таки залишається. Якщо дотримуватися дуже суворих правил, метод лактаційної аменореї справді може спрацювати для деяких людей. Але це не надто надійний спосіб.

Якщо жінка не готова знову завагітніти або якщо у неї є медичні показання, які роблять вагітність ризикованою – краще використовувати більш надійні методи контрацепції, які можна застосовувати під час ГВ.

Під час годування грудьми організм виробляє гормон пролактин. Високий рівень пролактину пригнічує овуляцію. При цьому менструації можуть зникати. t.tomsickova/Depositphotos

Читайте також : Коли краще робити тест на вагітність, щоб отримати точний результат

Засоби контрацепції, які можна застосовувати під час ГВ

Якщо жінка не планує народжувати ще одну дитину одразу, варто обговорити питання контрацепції зі своїм лікарем ще до пологів.

Лікарка розповідає про протизаплідні засоби, які можна використовувати під час грудного вигодовування:

гормональні контрацептиви;

Гормональні методи контролю народжуваності зазвичай включають гормон прогестин (мініпілі) або комбінацію естрогену і прогестину.

Під час грудного вигодовування перевага надається методам контрацепції, які не містять естрогену, адже він пов'язаний зі зменшенням кількості молока.