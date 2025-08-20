Чи можуть невакцинованих дітей не допустити до навчання в школах: пояснили в МОЗ

За ризикованої епідемічної ситуації керівники закладів освіти можуть не допустити до офлайн навчання школярів, якщо ті не мають усіх необхідних щеплень.

Це передбачено законами "Про освіту" та "Про захист населення від інфекційних хвороб", повідомив під час брифінгу головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Він пояснив, що у випадку недопуску дитини до навчання безпосередньо в школі їй можуть запропонувати інший тип освіти, зокрема дистанційний. Школяра можуть обмежувати у відвідуванні закладу, поки той не отримає необхідні вакцини, або доки ситуація з поширенням хвороби не стабілізується.

За словами Ігоря Кузіна, до таких заходів вдаються через те, що в популяції завжди буде певна частка дітей, які не отримали необхідну вакцину через супутні неінфекційні захворювання або інші стани.

Головний санітарний лікар каже, що в середньому кількість таких дітей становить від 2 до 3%. При цьому певна кількість учнів може мати тимчасові протипоказання до вакцинації.

РЕКЛАМА:

"Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей становить понад 5% серед популяції чи колективу [...]

Школа, де показники [вакцинації] перебувають на рівні 95%, є умовно безпечною. Ми розуміємо, що там не розпочнеться спалах", – пояснив заступник міністра.

За його словами, ризики спалаху інфекційних хвороб у дитячих колективах зростатимуть, якщо там збільшуватиметься прошарок дітей, яких батьки не хочуть вакцинувати через те, що не знайшли достатню інформацію, не змогли знайти лікаря або вважають, що щеплення не обов’язкові.

За таких умов на додаткову небезпеку наражатимуться невакциновані школярі, а також учні, які отримали всі необхідні щеплення.

Ігор Кузін зауважив, що часом люди помилково вважають "дитячі" інфекції хворобами, які мають легший перебіг.

"Хочу нагадати спалах кору, який був у 2017-2018 роках, коли велика кількість дітей загинула від хвороби через його наслідки – корові енцефаліти чи інші стани.

Кір – достатньо небезпечне інфекційне захворювання, проти якого треба захищатися. Такі заходи є елементом безпеки в шкільному середовищі", – наголосив посадовець.

Раніше в МОЗ розповіли, які щеплення варто отримати дітям перед початком навчального року.