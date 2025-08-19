ЦГЗ: В Україні за тиждень втричі зросла кількість хворих на COVID-19

Упродовж останнього тижня в Україні зафіксували 3540 випадків захворюваності на COVID-19 – це втричі більше, ніж тижнем раніше.

Однак, якщо порівнювати ці показники з минулим роком, то вони суттєво нижчі – тоді впродовж тижня виявляли 10-15 тисяч хворих.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За його словами, поширенню хвороби сприяло кілька факторів:

зниження імунітету серед українців;

велика міграція населення, період активних подорожей;

недотримання заходів індивідуального захисту;

поява нових штамів вірусу – Stratus та Nimbus . Ці варіанти характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед населення, зокрема дітей та молоді, саме у легких безсимптомних формах.

Наразі в Україні виявили два випадки захворюваності на штам Nimbus – на Вінниччині та Одещині.

"Можуть бути ускладнення, особливо в людей, які перебувають у групі ризику, але в цілому нові штами не призводять до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, фактично вона схожа на класичну клініку COVID-19.

Можливо, у деяких випадках спостерігаються такі симптоми, як-от осиплість голосу, біль у горлі, але в цілому клініка схожа", – сказав Даниленко.

Посадовець наголосив: коли з'явилися перші симптоми захворювання, треба залишатися вдома та не наражати на небезпеку оточуючих. За його словами, обов’язково варто звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням.

"Так само рекомендуємо використовувати засоби індивідуального захисту в місцях скупчення людей, особливо за наявності громадян із симптомами захворювання. Звичайно, не слід забувати про гігієну рук, дезінфекцію поверхонь і вакцинацію. Це найефективніший спосіб", – пояснив Олексій Даниленко.

За його словами, наявна вакцина здатна захистити від нових штамів. Наразі вона є у достатній кількості. Охочим вакцинуватися варто звернутися або до сімейного лікаря, або до пунктів щеплення.