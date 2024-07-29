Плодові мушки розумніші, ніж про них думають: вчені дослідили, як вони шукають їжу

Вчені виявили, що плодові мушки розумніші, ніж про них думають люди. Вони літають не безцільно, а здійснюють спеціальні рухи у пошуках джерела апетитного запаху.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Current Biology, пише The Washington Post.

Плодові мушки, або Drosophila melanogaster, є одними з найбільш досліджуваних організмів. Зокрема, їх використовують для вивчення людських хвороб.

Раніше дослідники встановили, що для пошуку їжі під час вітру ці комахи застосовують цілеспрямовану стратегію. Вони вловлюють запах чогось смачненького, підіймаються за вітром, щоб слідувати за ароматом, і кидаються з боку в бік, щоб знову знайти його, коли втрачають.

Однак нове дослідження американських вчених показало, як плодові мушки шукають їжу, коли вітру немає. У цьому випадку комахи виконують рухи занурення і кружляння.

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Щоб донести запах без вітру, науковці використали генетично модифікованих мух, які у своїх антенах мали нейрони, що активуються спалахами світла. Дослідження проводили у спеціально побудованій аеродинамічній трубі з 12 камерами для відстеження руху мухи у трьох вимірах.

Вчені помітили: коли мухи втрачали запах у безвітряному середовищі, вони закручувалися вниз по спіралі, намагаючись знову віднайти його.

Хоча у мультфільмах часто зображалося, як мухи кружляють навколо їжі, задокументувати цю поведінку вдалося тільки зараз.

Також дослідники виявили, що плодові мушки рухаються по-різному, залежно від стану повітря, а тому можуть відчувати наявність і напрямок вітру.

Розуміння того, як ці комахи відстежують запахи, може допомогти вченим краще зрозуміти шкідників, зокрема комарів – йдеться про зниження їхньої здатності комарів знаходити людей, щоб пити їхню кров.

Нюх мух також може стати основою для наступного покоління пристроїв, призначених для пошуку джерела витоку хімікатів у приміщенні.

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