Німецький тарган виявився зовсім не німецьким. Вчені виявили справжнє походження прусаків

Прусаки не походять із Німеччини, але були одомашнені там, кажуть учені

Вчені з'ясували, що вид тарганів, відомих як "руді таргани" або "прусаки", виник в Південній Азії, а не в Німеччині, як вважалося раніше.

Досі походження тарганів, які живуть у людських домівках по всьому світу, пов'язували з Німеччиною саме через їхню латинську назву – Blattella germanica, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Шведський біолог Карл Лінней був першим вченим, який описав цього таргана у 1776 році. Він назвав його Blattella germanica – і це стало причиною припущення про німецьке походження таргана.

"Вони не походять із Німеччини, але були одомашнені там і звідти почали поширюватися по всьому світу", – каже співавтор дослідження Цянь Тан.

Тан і його колеги проаналізували геноми 281 німецького таргана, зібрані у 17 країнах, зокрема Австралії, Ефіопії, Індонезії, Україні та США. Вчені аналізували подібності та розбіжності між геномами, щоб розрахувати, коли і де могли виникнути різні популяції.

Науковці виявили, що найближчим родичем німецького таргана, ймовірно, є азійський тарган Blattella asahinai, який досі зустрічається в Південній Азії. Вчені припускають, що Blattella germanica відокремилися від нього близько 2100 років тому.

Потім, приблизно 1200 років тому, "руді таргани" вирушили на Близький Схід у комерційних і військових перевезеннях Омейядського та Аббасидського халіфатів.

Зі зростанням європейського колоніалізму та появою міжнародних торгових компаній цей вид почав поширюватися з Південної Азії на схід. Це відбулося приблизно 390 років тому. Приблизно через століття німецький тарган потрапив до Європи, а звідки поширився по всьому світу.

Науковиця Університету Лозанни у Швейцарії Клео Бертельсмаєр зазначила, що дослідження змогло зіставити генетичні дані з історичними подіями.

"Німецькі таргани легко адаптуються до різних середовищ і мають короткий репродуктивний цикл – це робить їх схильними до переміщення автостопом до нових місць", – каже еколог із Віденського університету Франц Ессл.

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