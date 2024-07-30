МОЗ: Масового поширення вірусу гарячки Денге в Україні немає

Міністерство охорони здоров’я спростувало інформацію про нібито масове поширення Україною гарячки Денге. Водночас на території країни фіксували поодинокі "завезені" випадки недуги.

Про це повідомили у відомстві.

В одному із дописів у травні 2024 року лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська повідомила про випадки діагностування гарячки Денге в Україні та розповіла про симптоми недуги, пишуть фактчекери VoxUkraine.

"В Україні наразі спостерігаються "завезені" випадки захворювання, ми їх діагностуємо, і клініцисти мають бути більш уважними. Насамперед для того, аби з одного боку відслідковувати епідеміологічну ситуацію, а з іншого – інформувати пацієнта про захворювання (переклад з російської – ред)", – йдеться в дописі Ольги Голубовської.

Після цього російські пропагандисти почали поширювати інформацію із посиланням на медикиню про нібито повідомлення МОЗ про масові випадки виявлення недуги. Через це інфекціоністи "отримали вказівки" більш ретельно підходити до діагностування, зазначали вони.

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Однак у МОЗ кажуть: насправді в Україні не фіксували розповсюдження вірусу, що спричиняє гарячку Денге. Відомо лише про окремі випадки інфікування.

"Міністерство охорони здоров’я не повідомляло про загрозу поширення гарячки Денге в Україні. В Україні можуть фіксувати поодинокі "завезені" випадки – це не є свідченням масового поширення вірусу чи епідеміологічної загрози", – пояснили в МОЗ.

Тигрові комарі, які переносять вірус, поширені в Україні на території півострову Крим. Межею ареолу цих комах у Європі також вважають Угорщину.

Однак, як повідомляє МОЗ, нині підстав для оголошення України територією, де хвороба існує постійно, немає.

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Що таке гарячка Денге?

Гарячка Денге – гостра інфекційна хвороба, носіями вірусу якої є тигрові комарі (edes albopictus).

Інкубаційний період захворювання триває від 3 до 15 днів, після чого в інфікованих пацієнтів раптово виникають характерні симптоми, як-от озноб, головний біль, сильний біль у спині, хребті та суглобах (особливо колінних).

Крім того, пацієнти мають високу температуру тіла, яка швидко досягає показників 39-40°C.

Де поширена гарячка Денге?

Захворювання раніше було типовим для Африки та Азії, однак, як зазначають у ВООЗ, тепер воно почало збільшувати географію поширення.

Гарячку Денге вважають ендемічною – такою, що існує постійно – на територіях понад 100 країн ВООЗ в Африці, Америці, Східного Середземномор’я, Південно-Східної Азії та Західно-Тихоокеанського регіону.

Станом на червень 2024 року ВООЗ повідомила про понад 10 мільйонів випадків з початку року, але дані щодо кількості випадків в Україні відсутні.

За даними Європейського центру профілактики та контролю, на материковій частині Європи цьогоріч реєстрували випадки завезення вірусу з ендемічних країн у Німеччині, Італії та Франції.

Водночас місцевих випадків помічено не було, тобто досі на гарячку хворіли ті європейці, які повернулися з подорожей з регіонів її поширення.

Нагадаємо, на початку червня 2024 року в Гондурасі оголосили надзвичайний стан, пов’язаний із поширенням випадків госпіталізації та смертності через лихоманку Денге.