У Гондурасі оголосили надзвичайний стан через спалах вірусної інфекції, яку поширюють комарі

Симптоматикою лихоманка Денге схожа на грип, в окремих випадках захворювання призводить до смерті

У Гондурасі різко збільшилося число хворих на лихоманку Денге – гостре інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок укусів комарів.

31 травня Міністерство охорони здоров’я Гондурасу оголосило надзвичайний стан, спричинений зростанням госпіталізації та смертності через лихоманку Денге, повідомляє CNN.

За даними відомства, від початку 2024 року в цій країні Центральної Америки зафіксували більше 23 тисяч підозр на захворювання – це найвищі показники серед країн Америки. Цього року держава посідає друге місце за чисельністю випадків інфікування, поступаючись лише Мексиці, де кількість хворих перевищила 69 тисяч.

"Гондурас увійшов у зону епідемії через збільшення випадків захворювання в усіх регіонах країни, а також кількості госпіталізованих пацієнтів через хворобу", – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я Гондурасу.

За перші п'ять місяців цього року в усьому регіоні зареєстрували понад 8,65 мільйона випадків – удвічі більше, ніж за весь 2023-й. Минулого року загальна кількість випадків інфікування перевищила рекордні 4,5 мільйона випадків.

Найбільше на лихоманку Денге хворіють мешканці південної частини континенту, зокрема лише у Бразилії чисельність хворих у 2024 році досягла 7,2 мільйона. Однак наразі у тій частині світу спостерігається значне зниження поширеності хвороби, тоді як у Центральній Америці та Карибському басейні починається пік сезону.

За даними ВООЗ, лихоманка Денге – вірусна інфекція, яка передається людині через укуси інфікованих комарів. Після зараження у хворого виникають симптоми, схожі на грип, які в окремих випадках можуть призвести до смерті.

Найбільшу кількість випадків лихоманки Денге зафіксували в 2023 році, коли хвороба вразила понад 80 країн у всіх регіонах ВООЗ. Тоді було досягнуто історичного максимуму випадків інфікування – понад 6,5 мільйона і понад 7300 смертей.

Однією із причин збільшення ризику поширення епідемії вважають наслідки явища Ель-Ніньо та зміни клімату, що призвели до підвищення температури повітря, високої кількості опадів та вологості.

Нині це захворювання поширене в більше ніж 100 країнах Африки, Америки, Східного Середземномор’я, Південно-Східної Азії та Західної частини Тихого океану. Також Денге поширюється на нові території Європи, Східного Середземномор’я та Південної Америки.

Раніше ми розповідали, як лихоманка Денге та малярія ширяться країнами Європи. Випадки захворювання вже зареєстрували в Криму.