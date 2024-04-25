Європою ширяться хвороби, які передаються через укуси комарів: випадки вже зафіксували в Криму

Хвороби, що передаються через укуси комарів, поширюються в Європі через кліматичну кризу.

Внаслідок зміни клімату у країнах Європи поширюється захворювання, які передаються через укуси комарів. Йдеться, зокрема, про лихоманку Денге та малярію.

В Україні випадки захворювання вже зареєстрували в Криму, також була підозра на Київщині та Одещині, повідомляє The Guardian.

За словами очільниці групи зі стійкості охорони здоров’я Барселонського суперкомп’ютерного центру Рейчел Лоу, через глобальне потепління значно збільшилася кількість територій, де є необхідні умови для існування комах, які переносять низку хвороб, зокрема, тепло та волога.

Відтак, у наступні десятиліття спалахи недуг, спричинених укусами комарів, можуть поширюватися на території Північної Європи, Америки, Азії та Австралії.

В Україні випадки захворювання, які передаються через укуси комарів, вже зареєстрували в Криму, також була підозра на Київщині та Одещині. Getty Images/NurPhoto / Contributor

Рейчел Лоу зазначає, що кількість зафіксованих випадків захворювання зросла впродовж останніх 80 років.

Якщо раніше випадки лихоманки Денге здебільшого траплялися в тропічних і субтропічних регіонах, то станом на 2023 рік недуг зафіксували у низці європейських країн: Італії, Франції, Іспанії, Мальті, Монако, Сан-Марино, Гібралтарі, Ліхтенштейні, Швейцарії, Німеччині, Австрії, Греції та Португалії.

Зазначається, що переносником лихоманки Денге є азіатський тигровий комар. У холодну погоду його личинки та яйця комах помирають.

«Посухи та повені, пов’язані зі зміною клімату, можуть призвести до більшої передачі вірусу, а накопичена вода стане додатковим місцем для розмноження комарів.

З огляду на те, що проблема зміни клімату здається настільки важкою для вирішення, ми можемо очікувати збільшення кількості випадків і, можливо, смертей від таких хвороб по всій материковій Європі. Ми повинні передбачити спалахи та вчасно втручатися, щоб запобігти виникненню захворювань», – додала Рейчел Лоу.

Лихоманка Денге – це гостра інфекційна хвороба, яку переносять комарі. Вона найбільше розповсюджена у країнах Азії та Латинської Америки.

Починаючи з 2000 року, рівень захворюваності зріс у 8 разів. Це пов’язують зі змінами клімату, міграцією та урбанізацією.

Лихоманка Денге може протікати безсимптомно, тому її складніше зафіксувати. Втім, якщо симптоми є, то зазвичай серед них:

▲ висока температура;

▲ головний біль;

▲ болі в очах, м’язах та суглобах;

▲ опухання залоз;

▲ плямисті висипи.

Згідно з прогнозами Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, спалах лихоманки Денге впродовж десятиліття пошириться у США, Південній Європі та Африці.

У наступні десятиліття спалахи недуг, спричинених укусами комарів, можуть поширюватися, зокрема, на території Північної Європи. Getty Images/LUIS ROBAYO / Contributor

Нагадаємо, що влітку 2022 року на Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу – вірус, який передається людям через укус інфікованого комара.

Випадки хвороби трапляються під час сезону комарів, який, зазвичай, починається влітку й триває до осені. Інфікована людина не заразна.

Вакцин і ліків проти лихоманки немає. Більшість інфікованих людей не відчувають симптомів хвороби.

Приблизно в 1 з 5 інфікованих людей розвивається лихоманка, яку супроводжують головний біль, болі в тілі, суглобах, блювота, діарея або висип. Приблизно в 1 із 150 пацієнтів вірус може викликати серйозну, а іноді смертельну хворобу.

Найкращий спосіб запобігти вірусу Західного Нілу – захистити себе від укусів комарів. Медики радять засічувати вікна, проводити дезінсекцію, використовувати засоби проти комах, а, перебуваючи на природі, носити сорочки з довгими рукавами та штани.

Раніше ми розповідали, як зупинити свербіж після укусу комара.