Чи справді волосся та нігті продовжують рости навіть після смерті? Відповідає наука
Мало хто знає, які процеси відбуваються з тілом людини після її смерті, а тому довкола цієї теми існує багато міфів.
Один із них стосується того, що в померлого продовжують рости волосся та нігті. Однак вчені кажуть, що це лише ілюзія, яку створює тіло людини в процесі розкладання, пише The Washington Post.
Живий організм постійно виробляє нові клітини, завдяки яким і ростуть волосся та нігті. Так, за місяць волосся виростає в середньому на 10,5 міліметра, а нігті на руках і ногах – на 3,47 міліметра і 1,62 міліметра відповідно.
Але в той момент, коли людина робить останній вдих, її клітини починають відмирати, а тіло втрачає здатність виробляти нові.
Однак у багатьох виникає враження, ніби волосся і нігті все ж продовжують рости. Причиною цього є зневоднення, якого зазнає тіло померлого.
Через всихання та втягування шкіри на голові та пальцях волосся та нігті здаються довшими. Це створює ілюзію їхнього подальшого росту.
"Розкладання починається за кілька хвилин після смерті. Протягом 24-72 годин внутрішні органи починають руйнуватися.
Через кілька тижнів можуть почати випадати зуби, волосся та нігті, якщо тіло не забальзамоване", – розповідає Емілі Ранкур, заступниця директора програми судово-медичної експертизи в Університеті Джорджа Мейсона (штат Вірджинія, США).
Раніше дослідники поставили під сумнів теорію, що мозок є одним з перших людських органів, який розкладається після смерті.