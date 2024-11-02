Чи справді волосся та нігті продовжують рости навіть після смерті? Відповідає наука

Коли людина робить останній вдих, її клітини починають відмирати

Мало хто знає, які процеси відбуваються з тілом людини після її смерті, а тому довкола цієї теми існує багато міфів.

Один із них стосується того, що в померлого продовжують рости волосся та нігті. Однак вчені кажуть, що це лише ілюзія, яку створює тіло людини в процесі розкладання, пише The Washington Post.

Живий організм постійно виробляє нові клітини, завдяки яким і ростуть волосся та нігті. Так, за місяць волосся виростає в середньому на 10,5 міліметра, а нігті на руках і ногах – на 3,47 міліметра і 1,62 міліметра відповідно.

Але в той момент, коли людина робить останній вдих, її клітини починають відмирати, а тіло втрачає здатність виробляти нові.

Однак у багатьох виникає враження, ніби волосся і нігті все ж продовжують рости. Причиною цього є зневоднення, якого зазнає тіло померлого.

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Через всихання та втягування шкіри на голові та пальцях волосся та нігті здаються довшими. Це створює ілюзію їхнього подальшого росту.

"Розкладання починається за кілька хвилин після смерті. Протягом 24-72 годин внутрішні органи починають руйнуватися.

Через кілька тижнів можуть почати випадати зуби, волосся та нігті, якщо тіло не забальзамоване", – розповідає Емілі Ранкур, заступниця директора програми судово-медичної експертизи в Університеті Джорджа Мейсона (штат Вірджинія, США).

Раніше дослідники поставили під сумнів теорію, що мозок є одним з перших людських органів, який розкладається після смерті.