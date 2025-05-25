Чи шкодить нігтям покриття лаком? Пояснюють лікарі

Більшість людей регулярно слідкують за гігієною своїх нігтів. Подекуди така рутина передбачає покриття різнобарвними лаками – залежно від настрою чи сезону.

Однак через це власники яскравого манікюру позбуваються можливості слідкувати за станом нігтів та вчасно помітити ознаки небезпечних хвороб.

Про те, чи шкодить здоров’ю покриття нігтів та за яких змін варто звернутися до лікаря, розповіли у Washington Post.

Чи потрібні нігтям перерви від лаку, щоб "подихати"?

Ідея про те, що нігтям потрібна можливість "дихати", насправді є міфом, каже докторка медичних наук, дерматологиня Кріс Адігун.

"У ваших нігтів немає легень", – жартує лікарка, яка спеціалізується на захворюваннях нігтів.

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Однак манікюр може спричиняти зміни в нігтях, зокрема призводити до їхньої ламкості. Тому важливо оглядати їх між процедурами, аби помітити будь-які потенційно тривожні зміни.

Чи шкідливий лак для нігтів?

У звичайному лаку для нігтів немає нічого, що могло б безпосередньо завдати школи нігтям на руках чи ногах, пояснює дерматолог Адам Рубін. Однак занадто тривале покриття, наприклад, протягом кількох тижнів поспіль, може спровокувати косметичні проблеми.

Деякі лаки, зокрема темних або червоних кольорів, можуть забарвлювати поверхню нігтів. Лікар каже, що це не шкідливо, але може псувати вигляд пластини.

Крім того, занадто довге перебування лаку на нігтях може висушувати їх. За словами докторки Аніші Патель, це проявляється в білих плямах на поверхні нігтів.

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Такі зміни називають кератиновими грануляціями – вони доброякісні і часто зустрічаються на нігтях. Однак ризики побачити їх на своїх руках чи ногах вищі, якщо покриття лаком носити занадто довго.

Замаскувати білі плями можна лаком, однак це може лише погіршити ситуацію. Щоб повністю позбутися косметичного дефекту, потрібно дозволити нігтям повністю відрости.

Це може зайняти близько шести місяців для нігтів на руках і від 12 до 18 місяців – на ногах, радить Кріс Адігун.

Щоб запобігти утворенню білих плям або нальоту, слід перед фарбуванням нігтів наносити на їхню поверхню прозоре базове покриття.

Якщо після зняття лаку нігті виглядають сухими, варто зволожувати їх щодня, незалежно від того нафарбовані вони чи ні, рекомендує Аніша Патель. Для цього можна використовувати вазелін, крем для рук, олію для нігтів чи лосьйон для тіла.

Що в манікюрі може нашкодити нігтям?

За словами доктора Рубіна, агресивний спосіб зняття лаку може завдати шкоди нігтям. Так до стоншення, ймовірно, призведе зішкрібання чи колупання покриття – такі методи пошкоджують верхні шари нігтя.

Використання засобів для зняття лаку з ацетоном може зневоднювати нігті. Тому найкраще обирати ті рідини, склад яких менш агресивний.

Через це дерматологи закликають бути обережними з гелевим манікюром, який подекуди знімають після замочування нігтів в ацетоні. Крім того, алергічні реакції та пошкодження нігтів можуть спричиняти гель-лаки.

Американська академія дерматології звертає увагу на те, що лампи для лаку з ультрафіолетовим світлом можуть пришвидшувати старіння шкіри та збільшувати ризики раку цього органу. Хоча вчені досі не досягли одностайності в тому, чи існує зв’язок між лампами та онкологією, найкраще не використовувати цей пристрій надто часто.

Якщо зрештою ви робите гелевий манікюр, найкраще робити перерву між процедурами. За щонайменше один або два тижні нігті зможуть відновитися, каже лікарка Кріс Адігун.

Коли варто звернутися до лікаря?

Фахівці радять ретельно оглядати нігті щоразу після зняття лаку. Так вдасться вчасно звернути увагу на зміни та звернутися по допомогу до лікаря.

Потенційними ознаками раку шкіри вважають темні смуги, розшарування, відшарування від нігтьового ложа та біль.

Потовщені, крихкі, жовті або деформовані нігті можуть сигналізувати про грибкову інфекцію. А почервоніння або набряк навколо нігтів може свідчити про травму або бактеріальну інфекцію.

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Ознаками псоріазу нігтів вважають крихітні вм’ятини або ямки, крихкість, відшарування від шкіри, а також біле, коричневе або жовте забарвлення.

Лікар Адам Рубін зізнається, що часто пацієнти з проблемами з нігтями бояться, що зміни виникли через лак для нігтів. Однак спеціаліст вважає, що часто це не так.

Водночас люди могли не помітити зміни, які прогресували з часом, через те, що лак закривав їхні нігті.

Дерматологи радять щороку проходити обстеження шкіри на рак, що передбачає також огляд нігтів.

Раніше ми розповідали, яким має бути безпечний манікюр та на що варто звернути увагу перед процедурою, аби не наразитися на хвороби.