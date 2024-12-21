Як потрапити на безпечний манікюр, а яких "червоних прапорців" варто уникати

Для того, щоб манікюр був безпечним, потрібно дотримуватися низки правил

Манікюр – чи не найпопулярніша процедура для догляду за нігтями. Класичний, європейський, апаратний, з покриттям чи без – кожен обирає той, який більше до вподоби.

Водночас іноді відвідини майстра можуть стати ризиком для здоров’я. Для того, аби не підхопити інфекцію чи грибок, варто ретельно обирати майстра та переконатися, що інструменти – чисті.

Яким має бути безпечний манікюр, і на що звернути увагу перед процедурою та під час неї ми поцікавилися у лікарки-інфекціоністки медичної мережі "Добробут" Станіслави Рикової і сертифікованої майстрині манікюру Вікторії Голядинець.

Які хвороби можна підчепити під час манікюру?

Під час обрізання кутикули чи доторків до ран на інструменти може потрапляти кров клієнта. Якщо майстер не обробить обладнання і скористається ним знову, наступний клієнт опиняється в небезпеці – через поріз йому може передатися інфекція.

Найпоширеніша хвороба, яку можна підхопити в такий спосіб – гепатит В, говорить інфекціоністка Станіслава Рикова. Гепатит – захворювання печінки запального характеру, здебільшого вірусного походження. Він може бути однією з причин цирозу та раку печінки. Гепатит В вдасться вилікувати лише частково, втім, щоб попередити його, можна зробити щеплення.

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Крім того, через кров від людини до людини передається гепатит С та ВІЛ-інфекція. Однак, за словами лікарки, це відбувається нечасто. Більший ризик – підхопити грибок, який також може залишатися на багаторазових інструментах.

"Дуже-дуже рідко саме під час манікюру передається ВІЛ-інфекція, але все ж, таке трапляється. Гепатит С теж, але бувають такі випадки. Він лікується повністю, на відміну від гепатиту В, але все одно потрібно берегтися, адже нічого приємного в цьому немає.

Більшість дорослих, народжених після 2001 року не щеплені від гепатиту В. Якщо це зробити, можна позбавитися від ризику інфікування під час проходження певних процедур. Повний курс – це три щеплення", – каже лікарка.

Який метод стерилізації інструментів – найбезпечніший?

Для того, аби знешкодити можливі інфекції на багаторазових інструментах, їх потрібно стерилізувати та дезінфікувати.

Інструменти, які після обробки можна використовувати повторно, – це щипці, ножиці, манікюрна лопатка, металева основа для пилки, розповідає майстриня Вікторія Голядинець.

Багаторазові інструменти для манікюру обовʼязково потрібно стерилізувати kovalnadiya.ukr.net/depositphotos

За її словами, найчастіше використовують такі види стерилізації:

парова;

повітряна (термічна);

хімічна (холодна).

Парова обробка відбувається в автоклавах – спеціальних герметичних пристроях, куди складають інструменти. За такого методу мікроорганізми знищуються під дією гарячої водяної пари і високого тиску газів.

Повітряну або термічну стерилізацію проводять у сухожарах. Сухожар – це апарат, який обробляє інструменти за допомогою високих температур. Усі бактерії та грибки усуває гаряче повітря, яке циркулює у пристрої.

Хімічну або холодну стерилізацію використовують для більш "делікатних" інструментів, які чутливі до сильного нагрівання, каже майстриня манікюру. У процесі такої обробки обладнання замочують у дезінфекційних розчинах, а потім ретельно промивають і висушують.

Інфекціоністка Станіслава Рикова вважає, що найбезпечніший з методів – термічний. За її словами, він знищує усі віруси, бактерії та грибки, які можуть передаватися через інструменти.

Лікарка радить, перед відвідинами салону варто попросити сертифікат, де буде вказано, у який спосіб обробляють манікюрне обладнання. Якщо це термічна стерилізація, то інструменти мають класти у крафтові пакети з індикаторами, які допоможуть пересвідчитися, що ножиці та щипці безпечно використовувати.

"Сухожар має бути сертифікований, щоб переконатися в тому, що градусна міра, яка зазначена у його камері – правильна. Адже існують "китайські" негерметичні сухожари, де стерилізація не може відбутися через некоректну температуру.

На крафт-пакеті повинен бути індикатор, який після правильної обробки змінює колір. Так можна перевірити, чи інструменти справді стерильні. Крафт-пакети потрібно відкривати у присутності клієнта", – додає майстриня манікюру Вікторія Голядинець.

Термічна стерилізація відбувається у крафт-пакетах, які кладуть у сухожар crossdee/depositphotos

Яких ще заходів повинен вживати майстер для захисту клієнта?

Не всі інструменти для манікюру використовують на процедурах повторно. Для того, щоб підвищити рівень безпеки, майстри часто пропонують розхідники – пилки для нігтів, дерев'яні апельсинові палички, щіточки, бафи для шліфування. Їх змінюють після кожного клієнта.

Станіслава Рикова говорить, що деякі відвідувачі купують особисті набори для манікюру, де всі інструменти індивідуальні. Вони можуть щоразу приносити їх з собою на процедуру або ж залишати у салоні. Це також знижує ризик зараження.

Перед тим, як почати робити манікюр, майстер повинен обробити свої руки та руки клієнта антисептиком.

Для додаткового захисту варто використовувати одноразові медичні рукавички та одноразові (або спеціальні багаторазові) маски, радить Вікторія Голядинець. Крім того, майстри можуть одягати фартух та медичну шапочку.

Після кожного клієнта майстер мусить протерти всі робочі поверхні та обробити їх засобом для дезінфекції. Під час відвідин салону також важливо звернути увагу на загальну чистоту приміщення.

Для безпеки майстри одягають рукавички та маски і дезінфікують поверхні atercorv.gmail.com/depositphotos

Що робити із травмованими нігтями та порізами?

Часто під час манікюру зрізають кутикулу – тонкий шар шкіри біля основи нігтя. А саме її ороговілу частину, яка приростає до нігтьової пластини. Це роблять для того, аби контур нігтя був більш чітким, а гель-лак лягав на нього рівніше.

Якщо зрізати надто велику частину кутикули, на шкірі може утворитися рана, і ризик потрапляння інфекції у кров збільшиться. У таких випадках майстри мусять негайно обробити поріз антисептиком.

"Є спеціальні кровоспинні антисептичні рідини для поверхневих порізів, але спочатку ранку можна продезінфікувати засобами з хлоргексидином. А вже потім нанести кровоспинне. На кожному етапі потрібно використовувати мікробраш – обов'язково одноразову маленьку щіточку", – розповідає Вікторія Голядинець.

Нігті можуть бути травмованими й до відвідин салону. Іноді після ударів чи притискань під ними з’являються синці, або ніготь й зовсім відшаровується від шкіри. У кращому випадку після пошкоджень трапляється лише відшарування покриття.

На відшаровані нігті не можна наносити покриття SmirMaxStock/depositphotos

Станіслава Рикова каже: усі сценарії можуть спричинити те, що на нігті розвинеться грибок.

"Коли ніготь травмований, то вірогідність, що він буде вражений грибковою інфекцією, значно більша. Відшарування – сприятливе середовище для грибка. У більшості випадків він легко переноситься від людини до людини через необроблений інструментарій, адже грибки достатньо "живучі", – зазначає лікарка.

На нігті з відшаруванням чи синцями у жодному разі не можна наносити покриття. Це допоможе контролювати, як буде загоюватися і відростати нігтьова пластина.

Якщо ніготь цілий і відшарувалося лише покриття, його потрібно повністю прибрати перед нанесенням нового.

Чим небезпечне печіння в лампі та неправильні техніки в манікюрі?

Ще одна неприємність, яка часто трапляється з клієнтами під час манікюру – печіння нігтя у лампі, під якою сушать гель-лак. Його зазвичай відчувають через хімічну реакцію, коли лак або інше покриття полімеризується (висихає).

Шкода такого печіння залежить від складу і шару нанесених матеріалів та товщини нігтя. А також від потужності лампи та того, як буде діяти клієнт, коли відчуває дискомфорт. Якщо печіння сильне і триває довго, є ризик отримати термічний опік нігтя.

"По-перше – це неприємно, але така небезпека – не єдина. У разі постійного, сильного печіння може виникнути термічний опік. Щоб до цього не дійшло, потрібно виймати руку з лампи, чекати, коли перестане пекти і знову сушити. Дуже важливу роль відіграє склад матеріалів, який має бути безпечним, потужність лампи, стан нігтьової пластини", – зазначає майстриня манікюру.

Щоб не отримати термічний опік, руки потрібно дістати з лампи, а потім покласти в неї знову microgen/depositphotos

Крім того, для якісного та безпечного манікюру важливо вчасно замінювати техніку, зокрема лампи. Деякі пристрої можуть служити лише до пів року, деякі – до кількох років. Вікторія Голядинець наголошує, якщо діоди у лампи зношені, матеріал сушиться гірше, і як наслідок, клієнт може отримати хімічний опік.

Майстриня додає: шкоду може принести не лише неправильне сушіння покриття, а й помилки на інших етапах манікюру.

До прикладу, якщо майстер нанесе надто товстий шар покриття на ніготь. Тоді з'являється ризик, що матеріал не висохне повністю, і це також може спровокувати хімічний опік. Або ж велика кількість покриття буде тиснути на ніготь.

Склад матеріалів та рідин, які використовує майстер, також мусить бути безпечним. Якщо ви маєте алергію на певні складники, обов'язково попереджайте про це фахівця перед процедурою.

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