Чи стане Америка "знову здоровою"? Що Трамп може зробити з медициною США і як це вплине на нас

Що ж! Це сталося. Новим президентом США буде Дональд Трамп.

Окрім всієї невизначеності навколо політики адміністрації Трампа стосовно України, неабияку цікавість викликали потенційні зміни у сфері охорони здоров'я США.

Незабаром після оголошення результатів голосування Трамп заявив, що призначив Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду наступного міністра охорони здоров'я та соціальних служб США.

"Протягом надто довгого часу американці страждали від впливу індустрії харчових продуктів і фармацевтичних компаній, які вдавалися до обману, дезінформації та маніпуляцій у питаннях громадського здоров'я.

Забезпечення безпеки та здоров'я всіх американців – це найважливіше завдання будь-якої адміністрації, і Містер Кеннеді відновить діяльність цих агентств відповідно до традицій наукових досліджень найвищого рівня та принципів прозорості, щоб покласти край епідемії хронічних захворювань і зробити Америку знову великою та здоровою!" – написав він в Х.

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Кеннеді відомий своїми антивакцинальними настроями та резонансними заявами, наприклад, закликами пити непастеризоване молоко. Також він раніше "погрожував" Адміністрації з контролю ліків та харчових продуктів США (FDA):

"Війна FDA з громадським здоров'ям завершується. У мене є для вас два повідомлення: 1) Збережіть свої звіти. 2) Пакуйте свої речі".

Які наслідки для медичних інституцій США матимуть такі призначення? Чи є серед потенційних інновацій щось справді корисне? І чи вплине це на медичну систему України? Розповідаємо далі.

Роберт Френсіс Кеннеді-молодший Chip Somodevilla / Staff/GettyImages

Червоні (рожеві) прапорці змін у медсистемі США

Команда Трампа робила заяви, які можна було б назвати "червоними прапорцями" небезпечних змін у медичній системі. Проте чи це зміни насправді?

Як вважає ексзаступник в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Павло Ковтонюк, основною ознакою можливих змін є те, що… їх може і не бути.

"В адміністрації Трампа немає системного бачення змін. Їхні заяви – це більше про утвердження власних політичних поглядів. Навіть той самий Кеннеді опинився в команді не через конкретно свої заяви про вакцини, а, скоріше, через свій типаж. Адже є багато того, що підтримує він, але не підтримує Трамп. Наприклад, сферу захисту довкілля та права ЛГБТ", – каже Ковтонюк.

Тому ми б не називали всі заяви Трампа та Ко "червоними прапорцями". Назвімо їх рожевими.

Рожевий прапорець № 1: Наукою називають те, що подобається політикам

Make America Healthy Again (Зробимо Америку знову здоровою). Слоган, з яким адміністрація Трампа приходить до влади.

Трамп обіцяє, що дозволить Кеннеді "розгулятися" в плані медицини. І заяви про вакцини та молоко звучать тривожно.

В інтерв'ю для NPR Кеннеді сказав, що Трамп дав йому три "настанови": усунути "корупцію" в медичних агентствах, повернути ці органи до "науки та медицини, що базуються на доказах", і "покласти край епідемії хронічних захворювань".

Залишається відкритим питання: а що таке для нього "наука"?

Біда в тому, що цього, схоже, ніхто не знає. Навіть Трамп.

Кеннеді стверджує, що він хоче "покращити науку щодо вакцин" і допомогти родинам зробити більш "поінформований вибір".

Проте саме Кеннеді в 2023 році повторив старий фейк про те, що "Щеплення викликають аутизм" під час інтерв'ю для Fox News.

Його попередні антивакцинальні заяви лякають деяких експертів.

Наприклад, Пол Офіт, директор Центру освіти про вакцини при Дитячій лікарні Філадельфії та професор педіатрії, занепокоєний, що Кеннеді може використати політичні важелі для обмеження вакцин:

"Він може зробити багато. Якщо FDA вирішить ліцензувати лікарський засіб або вакцину, він може сказати: "Не було достатньо досліджень".

Він може послабити роботу комітетів із ліків, таких як Дорадчий комітет із вакцин або Дорадчий комітет із практики імунізації (ACIP) при CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань)", – каже Пол Офіт.

Водночас на тлі свого призначення Кеннеді намагається трохи пом'якшити свою репутацію лютого антивакцинатора.

У грудні 2024 року він сказав журналістам у Капітолії, що "повністю підтримує" вакцину проти поліомієліту" – ці коментарі пролунали через кілька годин після того, як Трамп на пресконференції заявив, що американці "не втратять вакцину проти поліомієліту".

Павло Ковтонюк зауважує, що такі суперечливі меседжі вказують на те, що ніхто не збирається будувати якусь нову медичну систему.

Заяви й рішення, найімовірніше, будуть дуже ситуативними. І часто це буде просто бунт проти "істеблішменту" заради бунту.

Тож є просто великий ризик, що ніхто не буде "наближати науку до американців".

Радше адміністрація Трампа подасть власні вподобання як "науку".

Власне, хіба саме це вже не практикували в одіозному нещодавньому звіті конгресу США щодо наслідків та уроків пандемії COVID-19?

serezniy/Depositphotos

Рожевий прапорець № 2: Звіт про пандемію як прелюдія політики популізму в медицині

Насправді те, як науку намагаються використати в політичних цілях, прекрасно продемонстрував звіт конгресу США щодо пандемії COVID-19.

У звіті критикуються практично всі протиепідемічні заходи адміністрації Байдена, що створює враження абсолютно заполітизованого документа.

Проте, можливо, автори звіту мають рацію? Можливо, наука показала, що всі або більшість заходів справді були неправильними?

З цим не може погодитись низка науковців. Та й деякі тези у звіті явно маніпулятивні.

Ось на які проблеми вказує кандидат біологічних наук Дмитро Демаш:

У звіті меншість опитаних – це науковці, більшість – політики, журналісти тощо.

Як пояснює біолог Дмитро Демаш, який повністю проаналізував звіт, науковці там "звучали" переважно на початку, де йдеться про походження вірусу.

"Та й загалом, кількість опитаних і обсяги опитування абсолютно недостатні для питань, які у звіті обговорювались", – додає він.

Також біолог зазначає, що автори звіту штучне походження вірусу розглядають як основну нульову гіпотезу, але при цьому ігнорують нещодавні дослідження, які мають нові підтвердження природного походження вірусу.

Непослідовні й заяви щодо щеплення.

З одного боку, кажуть, що швидка розробка вакцин врятувала "мільйони життів". Бо її започаткував Трамп. Проте критикується швидка процедура схвалення вакцин, яку започаткував Байден.

Заборона на подорожі врятувала, бо її, знову ж таки, ввів Трамп.

А соціальна дистанція та маски не мали під собою наукових підтверджень, бо це… те, що було серед пріоритетів адміністрації Байдена.

Нереально провести ґрунтовне дослідження з великою та рандомізованою вибіркою учасників ані щодо подорожей, ані щодо соціальної дистанції. Чому тоді одне – наука, а інше – ні? Питання риторичне. Точніше сказати, політичне.

Рожевий прапорець № 3: FDA незалежна інституція, але…

Адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів США відповідає за захист громадського здоров'я, забезпечуючи безпеку, ефективність і захищеність людських та ветеринарних ліків, біологічних продуктів, медичних пристроїв, харчових продуктів США, косметичних засобів і продуктів, що випромінюють радіацію.

Сам по собі Кеннеді не має повноважень звільняти/призначати керівництво FDA, проте… сенат може.

Як пояснює Олександра Щебет, українська неврологиня, яка наразі працює в сфері клінічних досліджень університету Флориди, кандидатуру керівництва подає та обирає сенат, а затверджує – президент.

"Тож у теорії республіканська партія може проштовхнути свою людину. А на практиці це дуже довгий, бюрократичний процес. Але все можливо", – каже вона.

Також важливо розуміти, що керівників FDA активно лобіюють підприємці харчових продуктів. І цілком можливо, що США очікує серйозна битва інтересів…

Рожевий прапорець № 4: Системного бачення команди немає

Візьмемо для прикладу… кукурудзяний сироп. Це рідкий підсолоджувач, який при надмірному вживанні може бути шкідливим для здоров'я. Кукурудзяний сироп пов'язують із серцевими захворюваннями та діабетом 2 типу.

Liami/Depositphotos

Як пише The New York Times, коли Дональд Трамп дозволив Кеннеді "розгулятися" у питаннях охорони здоров'я, він міг і не очікувати, що його кандидат на посаду міністра охорони здоров'я буде вступати в протистояння з виборцями новообраного президента, зокрема в аграрних регіонах, які вирощують ту ж кукурудзу.

Окрім своїх антивакцинальних поглядів та конспірологічних теорій навколо COVID-19, Кеннеді відомий також як захисник навколишнього середовища та ненависник нездорового раціону американців.

І це не зовсім збігається з поглядами його шефа, відомого поціновувача фаст-фуду та противника регулювань.

Наразі назріває конфлікт через кукурудзяний сироп і рослинні олії, що може спричинити протистояння між паном Кеннеді та виборцями пана Трампа в аграрних регіонах.

"Можливо, мені доведеться витратити чимало часу на те, щоб навчити його аграрній справі", – сказав сенатор Чарльз Е. Грасслі, республіканець з Айови, найбільшого штату з вирощування кукурудзи, який випереджає навіть Іллінойс.

Рожевий прапорець № 5: міжнародна політика Трампа

Заяви про те, що Трамп хоче приєднати до США Гренландію, видаються божевільними і можуть мати серйозні наслідки для медичної системи. Якщо дійде до спроб втілити їх, то Данія може мати потужний вплив, який потенційно коштуватиме американцям здоров'я, а то й життя. І цей вплив… інсулін.

Цей аспект зауважив головний економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Інсулін в США справді неймовірно дорогий. Станом на 2018 рік середня ціна становила 98.70 доларів США за один флакон.

"Інсуліни у США – нелюдяно дорогі. Орієнтовно 100–120$ за одну ампулу / ручку (35$ за державними програмами), порівняно з 8–10$ в Європі та Україні (безкоштовно для більшості).

Майже кожен п'ятий американський діабетик, за опитуваннями, був змушений економити інсулін (а отже, і обмежувати себе в їжі або ризикувати ускладненнями).

Ново Нордіск (інсулін данського виробництва) – один зі стримуючих факторів росту цін. Вони знижували ціни на свої небрендові продукти.

Без данських інсулінів та оземпіку заворушення у США почалися б, мабуть, за тиждень", – пише він.

А щось корисне з цього всього буде?

Можливо, що так.

Насамперед у сфері харчування та ліків.

"Кеннеді прагне зробити більше для обмеження впливу харчової та фармацевтичної індустрії. Він закликає до запровадження обмежень на низку харчових добавок і барвників. Він хоче зменшити домінування ультраперероблених продуктів і виступає за реформу програми продовольчої допомоги SNAP – раніше відомої як "талони на харчування"", – йдеться у виданні NPR.

Так-так, в США є талони на харчування для бідних верств населення. Як пояснює Олександра Щебет, харчові талони покривають лише дуже дешеву, а значить, нездорову ультраоброблену їжу. Талони мають свої обмеження в тому, що можна на них купити і де.

І важливо було б створити перелік здорових продуктів. Більше включитися на профілактику ожиріння і діабету тощо.

Також зміною Шредінгера можна назвати вихід США з ВООЗ.

Трамп вже робив цей крок за своєї колишньої каденції.

Вихід США з ВООЗ – це, безумовно, погано для ВООЗ, оскільки США був одним із основних донорів.

І це погано для України, оскільки, на думку Павла Ковтонюка, це змусить організацію більше дивитися в бік Китаю та Росії.

"Вихід США може мати глобальні наслідки, оскільки це може призвести до зміни балансу сил у міжнародній охороні здоров'я, зокрема посилення ролі інших країн, таких як Китай, у формуванні глобальної політики охорони здоров'я", – каже Ковтонюк

Але в той самий час, можливо, ця криза стане поштовхом до реформування ВООЗ, яка загрузла у власній бюрократії.

А що Україна?

Як не дивно, але деякі представники медичної спільноти дуже пожвавились через обрання Трампа та заяви Кеннеді й активно підтримали вищезгаданий звіт про пандемію.

На думку Ковтонюка, підтримку Трампа тими медиками, які вірні радянським традиціям, можна пояснити тим, що вони вважають, що Трамп, це про авторитарність у медицині.

"Люди, такі як Ольга Голубовська, хочуть мати "свою суверенну науку". Вони хочуть свою окрему таблицю множення, практикувати власні методи й не мати за це критики чи санкцій. Вони думають, що Трамп – це про таку "свободу". Але я особисто не впевнений, що це так", – пояснює він

Отже, якщо підсумувати всю цю історію:

В адміністрації Трампа немає системного бачення змін у сфері охорони здоров'я. Можливо, вони погіршать ситуацію. А можливо, просто нічого не змінять.

Вихід США з ВООЗ є поганим прогнозом для нас. Бо це підсилить Росію та Китай на міжнародній медичній арені. Хоча є надія, що це може стати одним із поштовхів для довгоочікуваних реформ в організації.

Нас очікує багато хаотичних та популістських заяв. Поняття "науки" будуть намагатися максимально заполітизувати. І так, це безперечно матиме негативні наслідки. Які? Покаже лише час.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя