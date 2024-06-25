У США вчені заявили, що створили ШІ-систему, яка діагностує рак грудей із 99% точністю

Американські науковці повідомили, що розробили інструмент на основі штучного інтелекту, який в межах дослідження діагностував рак молочної залози майже зі 100% точністю.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Cancers, повідомляє MedicalXPress.

На початку 2024 року дослідники Північно-Східного університету представили інструмент на основі ШІ, призначений для швидшої та точнішої діагностики раку передміхурової залози.

Тепер ця ж група під керівництвом професора біоінженерії Саїда Амала розробила нову програму із багатьма моделями, призначену для виявлення раку грудей. За словами дослідників, модель, що працює як ансамбль із багатьох інструментів, досягла точності 99,72%.

Що це за інструмент?

Для проєкту з вивчення раку молочної залози дослідники скористалися загальнодоступними наборами даних, що містять зображення злоякісних і доброякісних тканин молочної залози, що взяли у Гістопатологічній базі даних раку молочної залози.

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За словами Амала, команда змогла побудувати вдосконалену "ансамблеву" модель, натреновану на зображеннях тканин молочної залози із двох баз даних: BACH та BreakHis.

"Для обох наборів даних було застосовано п'ятикратну перехресну перевірку для ретельного навчання та тестування", – запевняють дослідники.

Зображення (WSI) аналізували за допомогою різних моделей, які могли розпізнати злоякісні пухлини з-поміж інших. А для класифікації зображень використовували дві потужні моделі нейронних мереж – VGG16 і ResNet50.

Модель Ensemble досягла виняткової точності (99,72%) у класифікації гістопатологічних зображень молочної залози з набору даних BreakHis на доброякісні та злоякісні категорії.

Ще одна модель BreastNet досягла загальної точності 97,56%, а DenseNet121-AnoGAN – 91,44% точності. Також модель DRDA-Net досягла точності 96,10%, а DenTnet – 99,28%.

Загалом, за підрахунками вчених, "ансамблева" система не помилилася у 99,72% випадків.

Вона має дозволити лікарям швидше і точніше лікувати пацієнтів, а також допомогти в розробці нових моделей ШІ, які можна буде використовувати для діагностики рідкісних і незвичайних видів онкології.

"Штучний інтелект дивитиметься на зображення з високою роздільною здатністю і навчатиметься на основі історичних даних, як виявляти ракові патерни і ставити діагнози.

ШІ не пропустить пухлину під час біопсії і не виснажиться, поставивши діагноз 10 чи 20 людям", – каже Саїд Амал.

У майбутньому медик планує створити онлайн-платформу для діагностики різних видів раку за допомогою цих інноваційних технологій штучного інтелекту, до якої зможуть отримати доступ лікарі.

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Нагадаємо, раніше у рамках дослідження ШІ виявив на 20% більше випадків раку молочної залози, ніж досвідчені лікарі.