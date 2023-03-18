Які послуги з лікування раку молочної залози безкоштовні в Інституті раку – пояснює НСЗУ

В Національному інституті раку доступне безоплатне лікування, зокрема раку молочної залози.

Залежно від типу та стадії захворювання, пацієнтка може отримати різні види оперативних та лікувальних методик, нагадує Національна служба здоров’я України.

Рак молочної залози – це злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози, при якій клітини молочної залози ростуть безконтрольно.

Національний інститут раку уклав договір із НСЗУ на 16 пакетів послуг і надає медичні послуги за Програмою медичних гарантій.

Пацієнти можуть безоплатно отримувати медпослуги за наступними пакетами:

пакети з раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія);

хіміотерапевтичне лікування;

радіологічне лікування;

діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;

стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;

мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

хірургічні операції в стаціонарних умовах;

хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня;

медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;

стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;

Також в НІР працює окреме Відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії.

На його базі з 1996 року діє Український мамологічний центр.

У відділенні застосовують такі види лікувальних методик:

Радикальні оперативні втручання:

мастектомія – повне видалення грудної залози;

квадрантектомія – видалення одного чвертини грудної залози;

ампутація грудної залози – видалення всієї грудної залози та частини навколишніх тканин;

регіонарна лімфодискція – видалення лімфатичних вузлів у пахві та підключиці;

біопсія СЛВ – взяття зразка тканини лімфатичного вузла для подальшого дослідження.

Реконструктивно-відновні операції:

після повного видалення грудної залози (мастектомії) або часткової втрати грудної залози проводиться корекція дефектів грудної залози з використанням імплантів (еспандерів) або власних тканин (TRAM, MS-TRAM, DIEP, LD, LICAP, PAP, TUG-клапті, ліпофіллінг).

При доброякісних утвореннях грудних залоз проводяться:

енуклеація пухлини – видалення доброякісної пухлини з грудної залози;

секторальна резекція грудної залози – видалення ділянки грудної залози разом з доброякісною пухлиною.

Нагадаємо, Національний інститут раку останнім з онкоцентрів в Україні уклав договір з Національною службою здоров’я. Це означає, що НІР працюватиме за програмою медичних гарантій, яка передбачає безкоштовні ліки та послуги для пацієнтів.

Утім, з НІР пов’язано чимало корупційних скандалів, а пацієнти нерідко звинувачують персонал у вимаганні грошей, байдужості, а іноді навіть у відмові надавати послуги безкоштовно.

28 листопада 2022 року Міністерство охорони здоров’я призначило директоркою Національного інституту раку Олену Єфіменко, яка раніше очолювала Департамент охорони здоров’я Київської ОДА.

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