Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні

В Україні обмежили кратом!

Якщо прочитавши це речення, вам хочеться сказати "шо?", то цей текст для вас.

Кратом або науковою мовою Mitragyna speciosa – це рослина, поширена для регіонів Південно-Східної Азії.

Кратом у вигляді чаїв та капсул донедавна відкрито продавали в Україні, й деякі люди могли вживати його, навіть не підозрюючи, що мають справу з наркотичною речовиною.

Як пояснює фармацевт Андрій Чимбар, сировина цієї рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори в мозку і можуть викликати залежність по типу опіоїдних наркотиків. Як повідомляє клініка Mayo, люди, які приймають Кратом понад 6 місяців, зазначали про синдром відміни, схожий на той, який відчувають люди на опіоїдних наркотиках.

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15 листопада Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Постановою уряду № 1306 обмежується обіг психоактивних засобів мітрагініну (одна з активних речовин рослини) та кратому.

Список обмежених речовин доповнили такими позиціями:

Листя (подрібнене чи ціле) рослини Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak).

Мітрагінін (Mitragynine).

У перелік Кабмін додав також похідне мітрагініну – 7-гідроксимітрагінін, який має навіть більшу фармакологічну активність, ніж мітрагінін. Іншими словами, ефект від його вживання відчувається яскравіше

Що це за рослина? І які ризики її вживання? Читайте в матеріалі.

Для цього ми поговорили з фармацевтом Андрієм Чимбарем, неврологом, психіатром, кандидатом медичних наук Сергієм Фернандес де Ріверсом та анестезіологом-реаніматологом Дмитром Макаровим.

(Не) просто рослина

У деяких країнах кратом використовують як народні ліки проти різних хвороб. Наприклад, у Малайзії, Індонезії, Таїланді тощо.

Як пояснює Дмитро Макаров, кратом дійсно може знімати грипоподібні симптоми.

Загалом, залежно від дозування, кратом має і стимулювальний (в низьких дозах), і заспокійливий ефекти (в високих дозах).

Часто його продають у вигляді капсул або як чай чи інший напій.

АЛЕ важливий факт: це наркотична речовина. Вона викликає залежність, а у разі відміни – абстинентний синдром, відомий в побуті як "ломка".

"Кратом, а точніше активні речовини "мітрагінін" та "7-Гідроксімітрагінін" діють на опіоїдні рецептори в мозку і чинять ефект, схожий на дію опіоїдних наркотичних речовин", – каже Дмитро Макаров.

Тут важливо пояснити термінологію.

"Ця рослина діє на опіоїдні рецептори в мозку, і це ключовий критерій для класифікації та оцінки ризику. Якщо речовина, як кратом, активно взаємодіє з опіоїдними рецепторами, вона вже потенційно небезпечна. Поділ на опіати та опіоїди – це фармацевтичний вимір, а питання безпеки препарату – питання фармакології", – каже лікар де Ріверс.

Також це підтверджує і FDA (Адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів у США):

"Як чітко показали наукові дані та звіти про побічні ефекти, сполуки у кратомі свідчать, що це не просто рослина – це опіоїд. І це опіоїд, який пов’язаний із новими ризиками через варіативність у тому, як його формулюють, продають та використовують у рекреаційних цілях, а також для самолікування болю чи для полегшення симптомів відміни інших опіоїдів".

Також у звіті йдеться, що станом на 2018 рік у США зареєстрували 44 випадки смертей, пов’язаних із використанням кратому. Це більше, ніж зазначалося в листопадовому попередженні 2017 року, де йшлося про 36 смертей, пов’язаних із цими продуктами. FDA продовжує аналізувати нові отримані звіти.

Окремою небезпекою є той факт, що листя кратому можуть містити сальмонелу. В США вже зареєстровано понад 35 смертей через сальмонелу, яку пов'язують з вживанням рослини.

Чим ще небезпечний кратом?

Люди, які вживають цю рослину, можуть помилково вважати, що її природність робить її безпечнішою. Це не так. До того ж концентрація речовини може дуже різнитися від листка до листка, отож ви ніколи не можете бути впевнені в дозуванні.

В іншому, за словами Макарова, з кратомом все відбувається так, як і з іншими наркотичними речовинами: в якийсь момент ваші рецептори звикнуть до нього і для досягнення бажаного ефекту ви потребуватимете все більшої дози.

Це підвищить ризики смерті.

"Часто люди, які вживають певні види наркотиків, помирають не від передозування як такого, а від асфіксії (задуха, різкий брак кисню). Людина, по суті, перебуває під наркозом, і мозок "не скомандує" перевернутись на бік чи прокинутись, коли западає язик. Або тіло не зреагує на нудоту і можна задихнутись через блювотні маси", – каже він.

Кратом небезпечний для вагітних і може впливати на плід: дитина може вже народитися з ознаками "ломки" та потребувати лікування.

Кратом, синдром відміни та що дійсно рятує від залежності

Дмитро Макаров пояснює, що чи буде у вас "ломка", залежить від тривалості та інтенсивності вживання кратому.

"Якщо людина вживає кратом тривалий час, то при його відміні можуть виникнути неприємні фізичні відчуття, схожі на симптоми, що спостерігаються при відміні інших наркотичних речовин", – каже він.

А саме:

нудота;

блювання;

озноб;

біль в м'язах тощо.

Проте, орієнтовно за тиждень чи півтора, ці симптоми зникають, каже Макаров і додає, що єдина можливість боротися з залежністю від будь-чого – це грамотна психотерапія та можливість людини змінити своє оточення, яке може спонукати до приймання наркотичних речовин чи алкоголю.

"Очистити організм та позбавити "ломки" часто можливо з медичного погляду. Але потім людина повертається у свій будинок, у свій район, до свого оточення і стилю життя. Тому це ще і соціальна проблема", – зазначає лікар.

Він додає, що будь-яка залежність вважається хворобою, яку неможливо повністю вилікувати, проте люди можуть досягти стійкої ремісії й роками жити здоровим та повноцінним життям.

"Наприклад, анонімні наркозалежні дарують одне одному брелочки для ключів, на яких написано "тільки сьогодні". Це символізує важливість залишатися тверезим лише на один день, підкреслюючи, що рішення про утримання від вживання наркотиків (чи алкоголю) потрібно приймати щодня", – додає він.

Фернандес де Ріверс зазначає, що не варто прирівнювати кратом через його "природність" до медичного канабісу чи псилоцибінів.

"Наркотики здатні викликати фізичну залежність та здатність занурити людину у стан коми. І це може зробити кратом", – каже він.

Як його можуть використовувати в медичних цілях, якщо обіг обмежили, а не заборонили? Теоретично як морфін, каже психіатр.

Проте показань для його використання немає, і в медичних цілях його не досліджували достатньою мірою.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя