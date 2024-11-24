Індійський чай з молоком: чим корисний чай масала

Чай масала готується на молоці та містить багато прянощів.

Масала – це різноманітне поєднання спецій, що здавна використовуються в індійській кухні.

Чай масала, який готується на молоці та містить багато прянощів, знову набуває популярності завдяки своєму неперевершеному аромату та корисним властивостям.

"УП. Життя" використала джерела WebMD, National Library of Medicine та Healthline, щоб розповісти, в чому особливість чаю на молоці, як його правильно приготувати та яка користь від спецій в складі.

Що таке чай масала?

Чай масала – це традиційний індійський солодкий чай з прянощами, відомий своїм запашним ароматом.

Чай масала має довгу історію. Він не завжди асоціювався з чорним чаєм, як сьогодні. Перші версії масали складалися виключно зі спецій, а до часів британської колонізації Індії до його складу взагалі не входив чорний чай.

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Сучасний чай масала може містити:

Чай масала традиційно заварюється на теплій воді або теплому молоці.

Масала – це різноманітне поєднання спецій, що здавна використовуються в індійській кухні. AlexDon24/Depositphotos

Яка користь чаю масала

Залежно від того, які спеції використовуються і як він заварюється, чай масала може мати багато різних переваг для здоров'я.

Він часто є низькокалорійним, що робить його здоровою заміною солодким напоям, таким як гаряче какао до прикладу.

Сполуки, які містяться в чорному чаї, що використовується для приготування чаю масала, можуть сприяти розщепленню жирів та допомагають зменшити кількість калорій, які ваш організм поглинає з їжею.

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Завдяки властивостям спецій чай масала може мати такий вплив на організм:

Знижує кров'яний тиск.

Дослідження показують, що один з основних інгредієнтів чаю масала – кориця – може знижувати артеріальний тиск та запобігти гіпертонії.

У деяких людей кориця допомагає знизити рівень «поганого» холестерину на 30%, що також позитивно впливає на показники тиску та здоров’я серця загалом.

Деякі дослідження припускають, що чорний чай, який використовується для приготування чаю масала, також може сприяти зниженню рівня холестерину в крові.

Покращує роботу мозку.

Чорний чай та спеції, що містяться в масала, можуть забезпечити значну користь як для короткострокових, так і довгострокових когнітивних функцій.

Кофеїн і L-теанін, що містяться в чорному чаї, також пов'язані з покращенням фокусування.

Знижує рівень цукру в крові.

Чорний чай допомагає регулювати рівень глюкози та може запобігти раптовим стрибкам цукру в крові.

Він особливо цінний для контролю рівня глюкози після вживання солодких напоїв.

Імбир та кориця в складі чаю масала також можуть позитивно впливати на рівень цукру в крові.

Дослідження показують, що кориця може знизити рівень цукру в крові, стимулюючи роботу гормону інсуліну, який допомагає глюкозі транспортуватися з крові у клітини. Так знижується рівень глюкози (цукру) крові.

Важливо також зазначити, що, на відміну від домашнього чаю, напої, приготовані в закладах, часто сильно підсолоджені, що зводить нанівець користь від зниження рівня цукру в крові, яку дають інші інгредієнти чаю.

Може допомогти зменшити нудоту.

Чай масала містить імбир, який добре відомий своєю допоміжною дією при нудоті.

Чай також містить корицю, гвоздику і кардамон, які мають антибактеріальні властивості, що допомагають запобігти проблемам з травленням, що викликані бактеріальними інфекціями.

Чорний перець в складі масала може підвищувати рівень травних ферментів, необхідних для правильного розщеплення їжі та підтримки оптимального травлення.

Корисний при болю в горлі.

Поліфеноли, що містяться в чорному чаї, допомагають захистити організм від хвороб.

Крім того, мед, який входить до складу чаю, може допомогти заспокоїти біль у горлі.

Залежно від того, які спеції використовуються і як він заварюється, чай масала може мати багато різних переваг для здоров'я. pinkcandy/Depositphotos

Скільки чаю масала можна пити на день

Наразі немає єдиної думки щодо того, скільки саме чаю масала є безпечними для щоденного вживання.

При приготуванні чаю масала варто звернути увагу на такі особливості:

Вміст кофеїну.

Важливо зазначити, чай масала містить кофеїн, до якого деякі люди можуть мати підвищену чутливість.

При надмірному споживанні кофеїн може викликати різні неприємні ефекти:

Варто уникати споживання понад 400 мг кофеїну на день.

Чашка чаю (240 мл) масала містить близько 25 мг кофеїну. Це чверть дози кофеїну, що міститься у чашці кави.

Вміст імбиру та кориці.

Людям, схильним до низького кров'яного тиску або низького рівня цукру в крові, варто звернути увагу на вміст імбиру та кориці в чаї масала. Іноді їм варто обмежити додавання цих спецій, адже вони здатні знижувати тиск та рівень глюкози.

Вміст молока.

При непереносимості лактози варто віддати перевагу чаю масала, приготованому на воді, а не на молоці.

Вміст цукру.

До складу упакованих чайних сумішей або готових напоїв часто входить велика кількість цукру.

Рекомендована добова норма цукру становить 25 грамів для жінок і 36 грамів для чоловіків.

Щоб максимізувати користь чаю масала для здоров'я, уважно перевіряйте етикетки з інформацією про поживні речовини. Якщо можливо, готуйте його вдома самостійно.

Чай масала традиційно заварюється на теплій воді або теплому молоці. RickySoni/Depositphotos

Як приготувати чай масала

Чай масала досить легко приготувати в домашніх умовах.

Для цього можна попередньо зробити його концентрат, який зручно зберігати в холодильнику та використовувати за потреби.

Ось що знадобиться для приготування 500 мл концентрату чаю масала:

20 горошин чорного перцю;

5 гвоздик;

5 стручків кардамону;

1 паличка кориці;

1 зірочка анісу;

2,5 склянки (600 мл) води;

2,5 столові ложки чорного листового чаю;

10 см свіжого нарізаного імбиру.

Приготування чаю масала:

Обсмажити перець горошком, гвоздику, кардамон, корицю та зірочки анісу на повільному вогні близько 2 хвилин або до появи аромату. Зняти з вогню і дати охолонути.

За допомогою кавомолки подрібнити остиглі спеції на порошок.

У великій каструлі змішати воду, імбир та мелені спеції. Довести до кипіння. Накрити кришкою і залишити на 20 хвилин на маленькому вогні, щоб спеції не стали гіркими при тривалому кипінні.

Всипати чорний листовий чай, вимкнути вогонь і дати настоятися близько 10 хвилин, потім процідити.

Якщо ви віддаєте перевагу солодкому чаю, додайте до процідженої суміші мед.

Дайте концентрату охолонути перед тим, як поставити в холодильник. Концентрат можна зберігати в холодильнику до одного тижня.

Щоб приготувати чашку чаю, просто розмішайте пів чашки концентрату з половиною чашки гарячої води чи гарячого молока. Перемішайте і насолоджуйтеся.