Кабмін вніс до переліку психотропних речовин кратом: чим він небезпечний

Кабінет Міністрів України розширив список обмежених в обігу психотропних речовин – відтепер до цього переліку входять кратом та один з його основних хімічних елементів – мітрагінін.

Про це йдеться в постанові уряду №1306 від 15 листопада 2024 року, якою змінили перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Довідково: прекурсорами називають хімічні речовини та їхні солі, які використовують для приготування наркотичних речовин.

Кратом або Mitragyna speciosa – тропічна рослина, що росте в деяких частинах Південно-Західної Азії, зокрема в Таїланді, Малайзії, Індонезії та Папуа-Новій Гвінеї. Зазвичай його вживають у вигляді чаю або порошку через фізіологічні ефекти, подібні до опіоїдів та стимуляторів.

Мітрагінін – природний алкалоїд, який отримують з листя психоактивної рослини кратому.

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Дослідження 2019 року показало, що найпоширенішими симптомами вживання кратому є збудження, тахікардія, сонливість та сплутаність свідомості.

Багато пацієнтів із хронічним болем або опіоїдною залежністю звертаються до альтернативних засобів для лікування симптомів, зокрема кратому. Однак науковці застерігають, що її нерегульований обіг може спричинити отруєння та залежність. Наприклад, на території США заборонені лікарські засоби чи дієтичні добавки з кратомом чи його основними хімічними компонентами.

Система раннього попередження ЄС контролює кратом як нову психоактивну речовину, але на рівні альянсу обіг речовини необмежений. При цьому в більшості країн Європи кратом заборонений.

Раніше бойовим медикам вперше дозволили лікувати наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.