Чому в деяких людей високий больовий поріг, а в інших – низький? Пояснює наука

Кожна людина має свій больовий поріг – він може бути низьким чи високим. Дехто може відчувати менше болю, а хтось – мати максимальну чутливість.

Від чого це залежить та чи змінюється больовий поріг впродовж життя, пояснюють у Medical Xpress.

Лікарі пояснюють, що біль – це досвід, сформований нашою психологією та соціальним контекстом, з багатьма змінними.

Больовий поріг фактично означає момент, коли подія, наприклад жар, холод або тиск, спричиняє біль.

Це не те саме, що толерантність до болю, яка вимірює, скільки болю людина може витерпіти, перш ніж їй знадобиться полегшення. Це не одне й те саме.

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Вчені також зауважують, що больовий поріг не є фіксованою точкою та залежить від низки факторів.

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Наприклад, вчені стверджують, що деякі люди з тривалим болем можуть мати нижчий больовий поріг (тобто бути більш чутливими до болю).

Це може бути наслідком центральної сенсибілізації, коли нервова система, здається, перебуває у стані підвищеної готовності до потенційно шкідливих подій.

Імунна система може впливати на нервові сигнали та відчуття болю. Запалення в організмі, наприклад під час застуди чи грипу, може раптово знизити больовий поріг.

Гостра травма, як-от розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба, також спричиняє запалення, яке знижує больовий поріг. Однією з причин, чому лід допомагає при розтягненні зв’язок гомілковостопного суглоба, є те, що він контролює запалення в місці травми, дозволяючи вашому порогу болю трохи відновитися.

Не варто відкидати й психологічні фактори, такі як тривога, страх і занепокоєння. Вони знижують больовий поріг, а розслаблення може допомогти його підвищити.

Культурні норми також мають вплив на біль. Деякі культури заохочують стоїцизм, тоді як інші нормалізують відкрито висловлюваний дискомфорт.

Науковці зауважують, що розуміння больового порогу має практичне значення для охорони здоров'я. Адже неправильна оцінка болю може призвести до неадекватного лікування або надмірного використання анальгетиків.