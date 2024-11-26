Підвищує ризик травмування та смерті: вчені назвали найбільш згубний спосіб вживати алкоголь

Науковці кажуть, що інтенсивне вживання алкоголю може нашкодити більше, ніж запої

Давно відомо, що вживання алкоголю шкодить здоров’ю і не може бути корисним навіть за невеликої кількості.

Тепер дослідники зосередилися на вивчення явища інтенсивної випивки, що передбачає вживання великої кількості етиловмісних напоїв за короткий проміжок часу.

Вчені кажуть, що такий підхід до випивки шкодить організму людини ще більше, ніж запої, пише The New York Times.

Як інтенсивна випивка відрізняється від запою та чим вона небезпечна?

У 1993 році соціальний психолог з Гарвардського університету (США) Генрі Векселер провів дослідження щодо наслідків вживання алкоголю серед студентів.

Тоді вчений виявив, що про найбільші проблеми зі здоров’ям після випивки відчували жінки, які вживали щонайменше чотири напої, і чоловіки, що випили принаймні п’ять за ніч.

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Інші дослідники також помітили, що найгірші наслідки вживання алкоголю, як-от втрата свідомості та алкогольне отруєння, зазвичай трапляються, коли люди п’ють понад 4-5 склянок підряд. Такий згубний вплив навіть перевищує шкоду від запої, вважають вчені.

Протягом багатьох років експерти по-різному називали більш важкі рівні випивки, але в останні роки в науковій спільноті для позначення цього явища зазвичай використовують термін "вживання високої інтенсивності".

Науковці, які вивчають вплив алкоголю на організм людини, вважають, що вживання великої кількості алкоголю за короткий проміжок часу має сильніші наслідки, ніж запій.

Наприклад, якщо людина вип’є близько восьми чи десяти напоїв відносно швидко, це може призвести до підвищення концентрації алкоголю в крові до понад 0,2%. Для порівняння, 4-5 напоїв зазвичай збільшують цей показник до 0,08%.

Доктор Джордж Ф. Кооб, директор Національного інституту зі зловживання алкоголем і алкоголізму США зазначає, що рівень 0,2% вмісту етилу в крові людини значно підвищує ризик травмування та смерті.

Крім того, люди, які інтенсивно п’ють, мають більше ризиків пережити "повну відключку", повністю забути про події попередньої ночі, потрапити до лікарні та становити небезпеку для себе та інших.

За словами експерта із залежностей зі Стенфордського університету Кейта Гамфрейса, ризик заподіяння шкоди зростає "досить різко", коли люди п’ють багато.

Зокрема, йдеться про фізичні напади, аварії через керування в нетверезому стані, пошкодження майна та суперечки з друзями чи різними.

Також більша кількість напоїв за один раз пов’язана зі зростанням вірогідності розвитку розладу вживання алкоголю, пояснює доктор Кооб.

"Отруту створює доза", – пояснює Кейт Гамфрейс.

Які категорії людей частіше інтенсивно випивають?

Існує уявлення, нібито найчастіше багато алкоголю вживають молоді люди. Однак дослідження показали, що ці тенденції змінюються.

Зокрема, науковці побачили, що інтенсивне вживання етиловмісних напоїв серед людей віком від 19 до 30 років знизилося до 8,5% у 2023 році.

Одне з останніх опитувань показало, що частота вживання алкоголю серед молоді зменшилася. Водночас інтенсивність випивки зросла серед чоловіків віком від 30 років та жінок віком від 18 до 64 років.

На думку Джорджа Ф. Кооба, попри зниження поширеності інтенсивного вживання алкоголю, чисельність людей, які до цього вдаються, досі залишається високою. Згідно з дослідженням 2023 року, майже кожна восьма людина у віці 27 і 28 років регулярно вживає щонайменше 10 алкогольних напоїв за ніч.

Чому люди так багато п’ють?

Дослідження показали, що молоді люди зазвичай вживають більше алкоголю, аби бути більш товариськими. Вони припускають, що напої допоможуть їм краще провести час із друзями.

В іншій роботі вчені виявили, що дорослі середнього та старшого віку також частіше випивають під час соціальної взаємодії, але для того, аби впоратися зі стресом.

Раніше науковці з’ясували, що смертність від хвороб, пов’язаних із вживанням алкоголю, збільшилася більш ніж удвічі з 1999 по 2020 рік.